Nữ danh ca 61 tuổi: "Tiền cưới, tiền tiệc hay lễ vật chỉ là hình thức"

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Ngọc Ánh trong vai trò cố vấn.

Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên chia sẻ câu chuyện xúc động của một nữ khán giả trẻ đang đối mặt với những rào cản trước ngày cưới. Sau hai năm yêu nhau và cùng vượt qua nhiều khó khăn, họ tưởng như đã sẵn sàng cho một đám cưới trọn vẹn. Thế nhưng, khác biệt về tôn giáo giữa hai gia đình lại trở thành thử thách lớn nhất.

Ngọc Ánh

Dù cả hai luôn tôn trọng niềm tin của nhau và mong muốn gìn giữ hạnh phúc song song hai bên đạo, nhưng cha mẹ hai phía đều không chấp nhận, yêu cầu con cái phải theo đạo của mình nếu muốn tiến tới hôn nhân.

Sự bất đồng khiến cô gái rơi vào bế tắc, vừa thương người yêu, vừa đau lòng vì không thể dung hòa đôi bên.

Ngọc Ánh bày tỏ sự đồng cảm: "Tôi cho rằng vấn đề tôn giáo thực sự là một rào cản khó giải quyết. Có lẽ đôi bạn trẻ còn quá ngây thơ khi tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi chông gai, kể cả những khác biệt về niềm tin.

Bởi trong khi hai người có thể chấp nhận, thì điều khiến mọi chuyện trở nên phức tạp lại nằm ở phía gia đình, bởi lẽ mỗi bên đều mang những giá trị và truyền thống riêng không dễ dung hòa.

Với góc nhìn của một người mẹ, tôi thấy có hai cách tiếp cận. Thứ nhất, cha mẹ cần giáo dục và định hướng con cái từ sớm, giúp con hiểu và chuẩn bị tâm thế khi bước vào tình yêu.

Thứ hai, nếu chuyện tình đã xảy ra, thay vì ngăn cản, cha mẹ nên lắng nghe và cân nhắc điều gì thực sự mang lại hạnh phúc cho con.

Nếu tình yêu của con đủ lớn, có thể con sẽ chọn hy sinh một phần niềm tin để hòa hợp với người mình thương. Nhưng ngược lại, nếu đối phương yêu con đủ sâu sắc, họ cũng có thể chấp nhận sự khác biệt ấy, để cả hai vẫn giữ được niềm tin riêng và cùng hướng tới một cuộc sống hôn nhân tôn trọng, bao dung và hạnh phúc".

Tiếp tục chương trình, MC Phương Uyên chia sẻ câu chuyện của một khán giả trẻ vừa mới kết hôn nhưng lại sớm đối mặt với áp lực sau đám cưới. Trước lễ cưới, gia đình cô có đề cập đến lễ nạp tài khoảng 40 triệu đồng như một nghi thức truyền thống. Tuy nhiên, đến ngày cưới, nhà trai chỉ mang 5 triệu, khiến gia đình nhà gái cảm thấy bị xem nhẹ và mất mặt trước họ hàng.

Dù phía nhà trai giải thích rằng vàng cưới và các khoản khác đã đủ số tiền đó, nhưng cách hiểu khác nhau giữa hai bên đã khiến mâu thuẫn nảy sinh. Mới cưới chưa bao lâu, cô gái đã cảm thấy mệt mỏi và lo lắng khi phải đứng giữa hai gia đình.

Ngọc Ánh nhận định: "Trong những thời khắc chuẩn bị cho hôn lễ, điều quan trọng nhất là giữ được sự bình tĩnh và trân trọng ngày vui của con cái.

Nếu là tôi, tôi sẽ nói với ba mẹ mình rằng hãy để mọi chuyện qua đi đã, đừng để bất cứ hiểu lầm hay áp lực nào làm ảnh hưởng đến đám cưới. Chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết sau.

Thay vì để cảm xúc và sĩ diện dẫn dắt, hai bên gia đình nên đặt hạnh phúc của đôi trẻ lên hàng đầu. Tiền cưới, tiền tiệc hay lễ vật chỉ là hình thức, điều quan trọng hơn là tấm lòng hiếu thảo và cách ứng xử của các con sau này".