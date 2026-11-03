HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị án từ 16-18 năm tù

Minh Tuệ
|

VKS đánh giá Chu Thị Thành là người có vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại Thiên Minh Đức, bị cáo bị đề nghị 16-18 năm tù cho 2 tội danh.

Sáng 3/11, đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm giải quyết và đề nghị mức án với 23 người trong vụ án tham ô, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Tập đoàn Thiên Minh Đức, Công ty Xăng dầu - Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) và các đơn vị liên quan.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức) 14-15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 2-3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt được đề nghị là 16-18 năm tù.

VKS đánh giá bị cáo Chu Thị Thành là người có vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại Thiên Minh Đức trong giai đoạn 2020 - 2022.

Hậu quả hành vi phạm tội đặc biệt lớn, gồm tham ô Quỹ bình ổn xăng dầu tới 79 tỷ đồng và bán khống hóa đơn, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.

- Ảnh 1.

Bị cáo Chu Thị Thành tại toà.

Cùng vụ án, bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu Kế toán PVOil Vũng Áng bị đề nghị tù chung thân do có hành vi tham ô 5,1 triệu lít xăng, bán được 94 tỷ đồng.

Các kiểm sát viên đánh giá, Vinh phạm tội với thủ đoạn tinh vi, số tiền đặc biệt lớn nhưng khắc phục không đáng kể, mới được 3,5 tỷ đồng nên cần nhận mức án nghiêm khắc.

Về hành vi Hà Ngọc Vinh dùng 94 tỷ đồng tham ô được để đánh bạc, viện kiểm sát cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh, đã tách vụ án để tiếp tục xử lý Vinh.

Các bị cáo còn lại, gồm một số giám đốc doanh nghiệp xăng dầu mua hóa đơn khống của bà Thành, tùy giá trị hóa đơn và tiền nộp lại, được VKS đề nghị phạt án treo hoặc phạt tiền thay vì án tù.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo: Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, kế toán trưởng), Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán) đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, thủ quỹ) còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cùng liên quan đến vụ án, các bị cáo: Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh), Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Còn Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị VKS xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Với hai bị cáo, Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, riêng bị cáo Mai Anh Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cho rằng, việc bị cáo Hà Ngọc Vinh (kế toán Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - PVOil Vũng Áng) thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.

Tags

Chu Thị Thành

tập đoàn Thiên Minh Đức

tham ô tài sản

hóa đơn khống

Vũng Áng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại