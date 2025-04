Trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Nguyễn Tú Anh, cựu cán bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an là một trong 14 người bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ , vào cuối tháng 3

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng xác định Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc đơn vị này) thông đồng, nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng trong quá trình cấp hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Kết luận điều tra thể hiện, với vai trò Giám đốc trung tâm, bị can Hùng cấm viên chức, người lao động dưới quyền trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhưng lại cho người quen của mình là bị can Phạm Quang Hậu (nhân viên Công ty Luật Vicco, trước đó là lái xe của Hùng) làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu.

Những đầu mối khác do vậy phải liên hệ, bàn bạc, thỏa thuận với Hậu và thông qua Hậu đưa tiền cho Hùng để được giải quyết hồ sơ của những cá nhân, doanh nghiệp muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Bị can Hoàng Quốc Hùng.

Hoàng Quốc Hùng yêu cầu Hậu phải chi cho mình từ 700.000 đồng/hồ sơ được cấp phép. Để có tiền đưa cho Hùng, bị can Hậu yêu cầu các đầu mối trung gian phía dưới phải nộp cho mình từ 750.000 – 850.000 đồng/hồ sơ, tùy từng thời điểm.

Nhóm trung gian lại dùng mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu làm phiếu lý lịch tư pháp, yêu cầu họ gửi hồ sơ cho mình kèm số tiền 2 triệu đồng. Trừ đi các chi phí và số tiền phải đưa cho Hùng, nhóm trung gian được hưởng lợi từ 50.000 – 300.000 đồng/hồ sơ.

Trong số này có Nguyễn Tú Anh, nguyên là cán bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an.

Cơ quan an ninh điều tra xác định, Tú Anh không có chức năng, quyền hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp nhưng vẫn nhận tiền và hồ sơ để xin cấp phiếu cho người có nhu cầu.

Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Tú Anh đã thỏa thuận, đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó phòng hành chính tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia), Phạm Quang Hậu và Hoàng Quốc Hùng để được giải quyết hồ sơ cấp lý lịch tư pháp.

Cụ thể, từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2022, Nguyễn Tú Anh đưa hối lộ tổng số tiền hơn 3,47 tỷ đồng cho Nguyễn Đình Cảnh để nhờ Phạm Quang Hậu và Hoàng Quốc Hùng giải quyết 4.630 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nhờ đó, Nguyễn Tú Anh hưởng lợi hơn 231 triệu đồng.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 3/2023, Nguyễn Tú Anh đưa hối lộ hơn 4,3 tỷ đồng cho Phạm Quang Hậu và Hoàng Quốc Hùng để giải quyết 6.159 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Qua việc này, Nguyễn Tú Anh hưởng lợi gần 308 triệu đồng.

Như vậy, Nguyễn Tú Anh đã đưa hối lộ tổng số tiền gần 7,8 tỷ đồng cho các bị can Nguyễn Đình Cảnh, Phạm Quang Hậu và Hoàng Quốc Hùng, để được giải quyết 10.789 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tổng số tiền Nguyễn Tú Anh được hưởng lợi gần 540 triệu đồng.

Hành vi của Nguyễn Tú Anh đã phạm vào tội Đưa hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra cho rằng Tú Anh thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần song thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bị can này đã tự nguyện nộp 540 triệu đồng để khắc phục hậu quả.