Nữ Cục trưởng được phong NSND ở tuổi 45: Nguyên là Giám đốc Nhà hát, U50 yêu đời, thích cắm hoa và vẽ tranh

Nữ nghệ sĩ ''vàng mười của múa''

Trong làng múa Việt, Trần Ly Ly là cái tên quá đỗi quen thuộc và được đông đảo khán giả yêu mến. Nữ nghệ sĩ tài hoa này sinh năm 1978 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Niềm đam mê với nghề múa của NSND Trần Ly Ly được vun đắp và nuôi dưỡng từng ngày dưới sự dẫn dắt của mẹ cô - diễn viên múa ballet Trần Thị Lan. Từ khi lên 10, NSND Trần Ly Ly đã được học múa chuyên nghiệp và xuất sắc giành 2 giải thưởng tài năng múa trẻ toàn quốc vào các năm 1992, 1994.

Không chỉ theo đuổi nghề múa với vai trò là diễn viên, NSND Trần Ly Ly còn có khả năng cảm nhận, tư duy nghệ thuật và sáng tạo nhạy bén nên đã quyết định ''dấn thân'' vào chặng đường trở thành một biên đạo múa chuyên nghiệp. Cô từng đăng ký vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa của Khoa Sáng tác Múa. Năm 19 tuổi, nữ NSND tài hoa lên đường sang Australia, Pháp du học theo chương trình học bổng của ĐH Công nghệ Queensland.

Sau 7 năm học tập và làm việc tại nước ngoài, năm 2003, NSND Trần Ly Ly quyết định trở về Việt Nam để cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Kể từ đây, cái tên Trần Ly Ly ngày một trở nên nổi tiếng và thân quen hơn với khán giả Việt. Cô liên tục cho khi ra mắt các tác phẩm múa ấn tượng, gây được tiếng vang như: One day; Zen; 7X; Yes yes no no,...

Chưa dừng lại ở đó, NSND Trần Ly Ly còn hoạt động năng nổ với tư cách là chuyên gia, cố vấn nghệ thuật, đạo diễn tại các chương trình, sự kiện lớn như: Đại lễ Versak, Lời Bác dặn trước lúc đi xa,... Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình với vai trò huấn luyện viên và ban giám khảo cho các gameshow giải trí đình đám như: Vũ Điệu Xanh, So You Think You Can Dance, Bước Nhảy Hoàn Vũ, Got to Dance.

Cùng với tài năng là niềm đam mê với nghề múa, thành công liên tục đến với NSND Trần Ly Ly. Năm 2019, cô được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 Phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam. Đến năm 2020, nữ nghệ sĩ được bổ nhiệm chức Giám đốc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam (VNOB), là nữ lãnh đạo đầu tiên trong 60 năm lịch sử của VNOB.

Năm 2022, NSND Trần Ly Ly tiếp tục được bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sau đó nữ nghệ sĩ chính thức được bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và cũng là nữ lãnh đạo đầu tiên đảm nhận vị trí này. Với cương vị mới, NSND Trần Ly Ly lập tức đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình Khai mạc - Bế mạc SEA Games 31.

Vào tháng 3/2024, cô chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

U50 yêu đời, thích cắm hoa, vẽ tranh

NSND Trần Ly Ly thường xuyên xuất hiện với mái tóc ngắn vừa cá tính, phóng khoáng và cũng đầy gai góc. Xong tính cách của nữ nghệ sĩ sinh năm 1978 lại được nhiều người nhận xét là vui vẻ, thân thiện và dễ gần. Trên mạng xã hội, NSND Trần Ly Ly cũng cởi mở trong việc chia sẻ những hình ảnh và kỷ niệm đời thường của bản thân. Bên cạnh niềm say mê với nghề múa, cô còn có sở thích trang trí nhà cửa bằng những lẵng hoa màu sắc cho chính tay mình tạo nên.

Chưa hết, NSND Trần Ly Ly còn có năng khiếu hội họa đầy ấn tượng. Cô thích vẽ tranh màu nước với phong cách tự do như cá tính phóng khoáng của chính mình. Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, vẽ tranh trở thành niềm vui hàng ngày của Trần Ly Ly, vừa giúp nữ nghệ sĩ thư giãn tâm trí, vừa góp phần đóng góp cho xã hội. Một số bức tranh đã được NSND Trần Ly Ly mang đi đấu giá để xây quỹ ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Ở tuổi 45, NSND Trần Ly Ly tiếp tục cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà. Cô luôn ấp ủ sứ mệnh đưa nghệ thuật đến gần với đời sống, cũng như tạo ra nhiều cơ hội cho giới trẻ theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Tôi nghĩ rất nên đưa nghệ thuật vào chính khóa trong trường học, tất nhiên với liều lượng phải phù hợp để các em có thời gian tiếp thu cũng như tự tìm ra cho mình những niềm yêu thích riêng đối với từng bộ môn nghệ thuật, nếu thực sự có đam mê cùng năng khiếu sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp. - NSND Trần Ly Ly bộc bạch.



