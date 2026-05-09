Nữ cử nhân 1 năm đổi 10 công việc: Bài học đắt giá về chọn ngành, chọn nghề

Một cô gái trẻ tại Trung Quốc mới đây đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi chia sẻ câu chuyện cá nhân về hành trình tìm việc đầy trắc trở: chỉ trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã thay đổi tới 10 công việc khác nhau. Những trải nghiệm không suôn sẻ nơi công sở khiến cô dần đánh mất sự tự tin, thậm chí rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Câu chuyện được đăng tải trên Dcard, một diễn đàn phổ biến tại Trung Quốc, nơi giới trẻ thường chia sẻ các vấn đề học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Theo bài viết, cô gái tốt nghiệp ngành khoa học xã hội và từng có thành tích học tập khá tốt. Trong thời gian đi học, cô đã vượt qua nhiều kỳ thi quan trọng một cách suôn sẻ, từ đó hình thành suy nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ ôn luyện là có thể đạt kết quả cao. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường làm việc thực tế, cô nhanh chóng nhận ra khoảng cách lớn giữa lý thuyết và thực tiễn. Không xác định được ngành nghề phù hợp, cô liên tục thử sức ở nhiều vị trí khác nhau nhưng đều không gắn bó lâu dài. Có những công việc cô chỉ làm một ngày rồi nghỉ, hoặc chưa đầy một tuần đã bị yêu cầu rời đi.

Việc liên tục bị đánh giá thấp về năng lực, bị nhận xét là chậm hiểu và thiếu linh hoạt khiến cô dần trở nên nhạy cảm và mất tự tin. “Chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi một năm đổi đến 10 công việc”, cô chia sẻ trong bài đăng, đồng thời thừa nhận bản thân ngày càng nghi ngờ năng lực của chính mình.

Sau khi được lan truyền, câu chuyện đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng giai đoạn đầu sự nghiệp là quãng thời gian khó khăn, đặc biệt với những người chưa có định hướng rõ ràng. Một số ý kiến cũng chỉ ra rằng thị trường lao động hiện nay cạnh tranh cao, trong khi không ít doanh nghiệp đặt kỳ vọng lớn đối với nhân viên mới, dẫn đến tình trạng “vào nhanh - ra sớm”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng khuyên cô nên cân nhắc các công việc có tính ổn định cao hơn như khu vực công hoặc doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, việc học lên cao theo các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng cũng được xem là một hướng đi giúp cải thiện cơ hội nghề nghiệp.

Gợi ý tiêu chí lựa chọn ngành nghề cho người trẻ

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, trường hợp này cũng gợi ra bài toán chung cho nhiều người trẻ trong việc lựa chọn ngành nghề. Theo các chuyên gia nhân sự, để tránh rơi vào tình trạng “nhảy việc vô định”, người lao động cần cân nhắc kỹ các tiêu chí quan trọng.

Trước hết là mức độ phù hợp với năng lực bản thân, bao gồm kỹ năng chuyên môn, tư duy và khả năng học hỏi. Một công việc vượt quá khả năng hiện tại có thể khiến người lao động nhanh chóng rơi vào áp lực và bỏ cuộc. Bên cạnh đó, yếu tố hứng thú và giá trị cá nhân cũng đóng vai trò then chốt, bởi công việc phù hợp với sở thích thường giúp duy trì động lực lâu dài.

Ngoài ra, môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển cũng là những yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng thay vì chỉ nhìn vào mức lương trước mắt. Các chuyên gia cũng khuyến nghị người trẻ nên dành đủ thời gian để thích nghi với công việc mới, thay vì rời bỏ quá sớm khi chưa kịp học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Câu chuyện trên cho thấy, những thất bại ban đầu không phải là dấu chấm hết mà có thể là bước đệm để mỗi người hiểu rõ bản thân hơn. Trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, việc kiên trì tìm kiếm hướng đi phù hợp thay vì chạy theo những lựa chọn ngắn hạn sẽ là chìa khóa giúp người trẻ xây dựng sự nghiệp bền vững.