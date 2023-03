Nữ công nhân ở Đồng Nai bị giám đốc người nước ngoài đánh nhập viện

Ngày 2-3, trung tá Vũ Đình Thành - Trưởng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - cho hay công an đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên thu mua của Công ty TNHH OT Motor Vina ở KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) và tiến hành làm việc với bị đơn là ông Seon Chang Hwa để làm rõ.

Theo trung tá Thành, ông Seon thừa nhận đã đánh vào đầu chị Thư do mâu thuẫn trong quá trình làm việc trước đó.

Chị Thư phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành và đang được tiếp tục điều trị. Sau khi có kết quả giám định thương tích, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Nữ công nhân bị đấm vào mặt choáng váng, nôn ói

Theo đơn trình báo do anh Nguyễn Tấn Dũng (ngụ huyện Long Thành - chồng chị Thư) gửi Công an huyện Nhơn Trạch, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch và Liên đoàn Lao động huyện, vợ anh bị ông Seon Chang Hwa (quản lý người Hàn Quốc, giám đốc bộ phận thu mua và sales) đánh ngay công ty dù chị đang có con nhỏ 7 tháng tuổi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 28-2. Ông Seon Chang Hwa sau khi nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn và đánh chị Thư - vừa kết thúc thời gian nghỉ thai sản và mới trở lại làm việc.

Cũng theo đơn trình báo, ông Seon Chang Hwa đã đấm vào mặt chị Thư khiến chị ngã xuống, sau đó đạp vào người chị rồi túm tóc lôi đi khoảng 1m, cho đến khi nhân viên trong văn phòng can ngăn.

Vết bầm tím trên người nạn nhân sau khi bị hành hung

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của gần như toàn bộ nhân viên khối văn phòng, có camera giám sát ghi lại.

Liên đoàn Lao động huyện Nhơn Trạch cũng đã vào cuộc, phối hợp với Công an huyện để làm rõ vụ việc, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên - người lao động.