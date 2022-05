Nữ chính "Thương ngày nắng về": Hotgirl đời đầu Hà Thành làm mẹ đơn thân ở tuổi 25

Trong Thương ngày nắng về, Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vào vai Vân Trang, giám đốc marketing của một tập đoàn thời trang lớn với nhan sắc xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Sang phần 2, bí mật về thân thế được hé mở, Vân Trang đi vào hành trình tìm kiếm nguồn cội của chính mình.

Bên cạnh đó, cô nàng xinh đẹp còn vướng vào mối tình tay ba với hai chàng soái ca do Đình Tú và Lâm Bảo Châu thủ vai. Ngoài đời thật, Phan Minh Huyền cũng có nhiều điểm tương đồng với Vân Trang. Tuy nhiên, cô nàng là người đã từng lập gia đình và đang làm mẹ đơn thân.

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Phan Minh Huyền là một trong những hotgirl đời đầu cực nổi tiếng tại Hà Thành. Sở hữu gương mặt sáng, ngoại hình xinh đẹp cùng đài từ khá tốt, người đẹp sinh năm 1990 nhanh chóng rẽ hướng sang nghề người mẫu, diễn viên. Minh Huyền thường được biết đến với nghệ danh khác là Huyền Lizzie.

Ngay từ khi mới bước chân vào nghiệp diễn, Minh Huyền đã được chọn giao cho nhiều vai chính trong các bộ phim Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn, Chít và Pi, Lời thú nhận của Eva,... Cô nàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trong sáng, nhí nhảnh, đáng yêu cùng khả năng diễn xuất khá tự nhiên.

Năm 2014, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Minh Huyền bất ngờ lên xe hoa cùng một thiếu gia của công ty xuất nhập khẩu lớn. Được biết, cả hai đã quen biết và yêu nhau suốt 10 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Sau đám cưới hoành tráng khiến công chúng ngưỡng mộ, cặp đôi nhanh chóng có với nhau một người con trai tên là bé Nem. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình hạnh phúc chỉ kéo dài 3 năm. Đến năm 2017, Minh Huyền đã sống ly thân cùng ông xã, rồi cả hai quyết định chính thức ly hôn từ trước Tết Nguyên Đán năm 2019.

Thời điểm mới ly hôn, cặp đôi từ chối tiết lộ lý do khiến gia đình tan vỡ. Mãi đến sau này, khi tâm trạng đã ổn định trở lại, Phan Minh Huyền mới giãi bày tâm sự về cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.

Cô cho biết gia đình nhà chồng đối xử với mình rất tốt. Tuy nhiên, khi biết được một sự thật khó chấp nhận của chồng, cô đã đau khổ lập tức bế con về nhà mẹ đẻ.

Nữ diễn viên bộc bạch:"Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi mới là nguyên nhân gây nên sự đổ vỡ này vì làm nghệ thuật, có máu nghệ sĩ, lại là người kiếm được nhiều tiền hơn nên xao nhãng gia đình.

Lý do khác mà mọi người nghĩ đến là khả năng tôi không hợp với gia đình chồng. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải như thế. Tôi đã dành toàn tâm toàn ý cho tổ ấm của mình và gia đình chồng cũng rất tốt với tôi. Tất cả chỉ do anh ấy mà thôi. Lý do sâu xa thì tôi xin được giữ cho riêng mình".

Khoảng thời gian mới ly thân, cô suy sụp vì phải giữ kín sự việc cho riêng mình, không được chia sẻ, giãi bày cùng ai. Sau khi ly hôn, Phan Minh Huyền được ông bà nội, ngoại hỗ trợ chăm con nên không phải vất vả nhiều. Cô quyết định lấy lại tinh thần để tập trung vào hoạt động kinh doanh và nghệ thuật.

Không thể phủ nhận, nhan sắc Phan Minh Huyền ngày càng trẻ trung, thăng hạng sau khi ly hôn. Người đẹp liên tục góp mặt trong các bộ phim Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu,... Mới đây nhất, Phan Minh Huyền gây ấn tượng với vai Vân Trang của Thương ngày nắng về.

Ngoài hoạt động nghệ thuật năng nổ, Minh Huyền còn kinh doanh cực giỏi, trở thành bà chủ của chuỗi cửa hàng lớn với chi nhánh rộng khắp cả nước.

Thời gian rảnh, Phan Minh Huyền dành để chăm sóc, dạy dỗ con trai.

Bé Nem càng lớn càng vô cùng đáng yêu.

3 năm sau khi ly hôn, Phan Minh Huyền có sự nghiệp kinh doanh và diễn xuất ngày càng phát triển. Tuy nhiên, người đẹp chưa hề có nghi vấn hẹn hò hay mong muốn tìm bạn trai mới. Cô cho biết hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc, ổn định tương lai và lo thật tốt cho con trai nhỏ của mình.

https://soha.vn/nu-chinh-thuong-ngay-nang-ve-hotgirl-doi-dau-ha-thanh-lam-me-don-than-o-tuoi-25-20220505181044773.htm