Nữ chính phim Việt giờ vàng được khen nức nở vì quá xinh, khán giả rần rần hỏi địa chỉ mua váy áo

Ở tập 43 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, diễn biến cảm xúc giữa Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) tiếp tục khiến khán giả vừa buồn cười vừa thương. Cả hai vẫn giữ khoảng cách sau biến cố hôn nhân, nhưng rõ ràng ai cũng còn tình cảm. Lam muốn chồng quay về nhưng lại không đủ dũng khí để mở lời, nên đã chọn một cách… rất “Lam”: Giả vờ không tìm thấy tờ đơn ly hôn mà hai người từng ký trước đó.

Toàn thì khăng khăng nói đã cất ngay ngắn trong tủ đầu giường. Còn Lam vẫn cứng giọng: “Em tìm không thấy”. Màn đối thoại trẻ con nhưng dễ thương đến mức chính khán giả cũng phải bật cười vì thấy hai người này đang… yêu lại từ đầu nhưng không ai chịu nhận.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho diễn xuất tự nhiên, tương tác tình cảm nhưng dí dỏm của Quỳnh Kool và Tô Dũng. Nhiều bình luận nhận xét đây là phân đoạn “nghe thì căng mà xem lại buồn cười”, đúng kiểu vợ chồng giận nhau mà vẫn lưu luyến, không ai dứt nổi.

Bên cạnh câu chuyện phim, visual của Lam trong tập 43 lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội. Nữ chính xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, kiểu “vợ hiền chính chuyên” nhưng rất hiện đại khiến dân mạng thi nhau xin “info outfit”.

Xuất hiện tại quán cà phê, cô chọn một chiếc đầm dài màu beige pha nâu nhạt, phom xoè mềm mại, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét kín đáo đặc trưng của nhân vật. Thắt lưng bản nhỏ cùng tông ôm nhẹ lấy phần eo, giúp dáng váy gọn gàng hơn và tôn được vẻ nữ tính của Lam. Mái tóc dài duỗi thẳng được kẹp nửa đầu khiến gương mặt cô trông trẻ trung, nhẹ nhàng, còn đôi hoa tai màu đỏ nâu, đồng trở thành điểm nhấn hài hòa trên tổng thể trang phục.

Ở phân cảnh soi gương dặm lại lớp nền, Lam dùng tông son hồng pha cam nhẹ, kiểu màu rất hợp với làn da trắng và phong cách trong trẻo của Quỳnh Kool. Đó cũng chính là chi tiết khiến khán giả nô nức hỏi info, từ váy, thắt lưng, kiểu tóc cho đến cây son cô đang dùng. Sự kết hợp giữa bối cảnh tươi sáng, tông trang phục pastel và vẻ đẹp ngày càng thăng hạng của Lam khiến mỗi khung hình đều trở nên mềm mại và “ăn hình” hơn hẳn. Không khó hiểu khi chỉ vài giây xuất hiện, cô đã chiếm trọn spotlight và biến phần bình luận thành một “chợ hỏi đồ” đúng nghĩa.

Phần bình luận dưới video phim ghi nhận một loạt câu hỏi: - Bộ váy Lam mặc của hãng nào vậy nhỉ? - Xem phim mê cách ăn mặc của Lam luôn. - Lam mặc đồ xinh thế. - Set đồ Lam mặc mua ở đâu vậy? - Bạn nào biết info set đồ Lam mặc không ạ, màu đẹp quá! - Có bác nào biết set Lam mặc của brand nào không ạ? - Lam dùng son gì mà màu đẹp thế?

Không chỉ diễn biến tình cảm đang hấp dẫn, chính sự thay đổi hình ảnh liên tục của Lam đang giúp Gió Ngang Khoảng Trời Xanh giữ nhiệt mạnh mẽ. Tập 43 không có nhiều cao trào, nhưng lại chiếm sóng mạng xã hội nhờ vẻ đẹp và biểu cảm chân thật của Quỳnh Kool. Còn khán giả, ngoài việc mong đôi chính sớm về bên nhau, thì điều cấp thiết hơn ngay lúc này chính là chờ ai đó bóc được info toàn bộ tủ đồ của Lam.