Nữ chính phim Tết 2.700 tỷ lộ bụng bầu vượt mặt, ngày sinh cận kề vẫn giấu kín bưng danh tính nửa kia

Người đẹp này vừa đi ngân hàng giải quyết công việc với chiếc bụng bầu lớn rõ.

Ngày 16/10, tờ QQ đưa tin Trương Giai Ninh bị bắt gặp cùng người nhà đến ngân hàng giải quyết công việc. Trong video, nữ diễn viên để mặt mộc không trang điểm, mặc áo nỉ xám rộng với chiếc bụng bầu to vượt mặt lộ rõ. Khi đi xuống bậc thềm, người đẹp Minh Lan Truyện lập tức bước chậm lại, tỏ ra hết sức cẩn thận. Sau khi hoàn tất công việc tại ngân hàng, cô nhanh chóng rời đi.

Trước đó, vào tháng 9, Trương Giai Ninh cũng xuất hiện trước công chúng với phần bụng nhô lên rõ rệt, dáng đi kệ nệ. Tính đến thời điểm hiện tại, cô được ước tính mang thai khoảng 8 tháng. Dù chỉ còn 1 tháng nữa là đón con đầu lòng, Trương Giai Ninh vẫn không hé lộ bất kỳ thông tin nào về nửa kia của mình. Paparazzi cũng cho biết họ không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh về người đàn ông được cho là cha của đứa trẻ xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên.

Trương Giai Ninh đi ngân hàng với chiếc bụng bầu to vượt mặt. Clip: Weibo.

Do đang mang thai, nữ diễn viên cẩn trọng trong từng bước đi. Ảnh: Weibo.

Tính toán thời gian, truyền thông cho rằng người đẹp Hậu Cung Như Ý Truyện đã mang thai được 8 tháng. Ảnh: Sina.

Sau khi hình ảnh Trương Giai Ninh mang thai được lan truyền, netizen bàn tán không ngớt về cha của đứa trẻ trong bụng nữ diễn viên và mong cô sớm báo tin vui. Thời gian qua, cư dân mạng cũng không ngừng đào lại chuyện tình cảm của Trương Giai Ninh để suy đoán danh tính nửa kia của cô.

Người đầu tiên là tài tử Diệp Tổ Tân. Vào Valentine năm 2017, cả hai từng bị chụp ảnh nắm tay trên phố và cùng trở về khách sạn. Trong những năm sau đó, họ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau. Sau khi vướng tin đồn đi khám thai vào năm 2019, hai người dần ít xuất hiện chung, được cho là đã chia tay từ nhiều năm về trước.

Người thứ hai là nam diễn viên Cao Chí Đình. Cặp sao hơn kém nhau 10 tuổi này bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2023. Tháng 8/2024, họ bị bắt gặp xuống phố hẹn hò rồi cùng trở về khách sạn. Đến tháng 5/2025, cả hai được trông thấy dắt chó ra ngoài đi dạo có những hành động thân mật ngọt ngào.

Người thứ ba là một chàng trai để tóc húi cua, bị chụp ảnh đi cùng Trương Giai Ninh vào tháng 12/2025. Sau đó, paparazzi còn ghi lại hình ảnh cặp đôi cãi nhau dữ dội trên phố. Bạn trai mới của Trương Giai Ninh cao khoảng 1,85 m, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Tuy nhiên, hơn 10 tháng qua, không thấy người đàn ông này xuất hiện bên Trương Giai Ninh.

Trương Giai Ninh từng hẹn hò với nam diễn viên Diệp Tổ Tân...

... và Cao Chí Đình. Ảnh: Sina.

Trương Giai Ninh không phải gương mặt xa lạ với các khán giả yêu phim Hoa ngữ. Nữ diễn viên sinh năm 1989 bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với tác phẩm Tiểu Di Đa Hạc. Cô được biết đến với các vai diễn trong Ngôi Sao Lấp Lánh, Hậu Cung Như Ý Truyện, Minh Lan Truyện, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều... Trong đó, tác phẩm điện ảnh Ngôi Sao Lấp Lánh do Trương Giai Ninh và Khuất Sở Tiêu đóng chính, ra mắt vào Tết Nguyên đán 2023 từng đạt doanh thu phòng vé 7,02 tỷ NDT (hơn 2.700 tỷ đồng).

Trương Giai Ninh là nữ chính phim điện ảnh hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Weibo.

Nguồn: QQ, Sohu