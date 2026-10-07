Nữ chính ở phim Việt đầu tiên cán mốc trăm tỷ: Nghỉ đóng phim 4 năm vẫn sống trong nhung lụa, nhan sắc hiện tại gây choáng

Nữ diễn viên này góp mặt ở bộ phim trăm tỷ đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt.

Có một thời, Diễm My 9X là cái tên phủ sóng dày đặc trên màn ảnh Việt. Ngoài sở hữu nhan sắc được xếp vào nhóm ngọc nữ thế hệ mới, cô còn có một dấu mốc khá đặc biệt trong lịch sử phòng vé Việt khi Để Mai Tính 2 (bộ phim có Diễm My 9X đóng nữ chính) là tác phẩm Việt đầu tiên được công bố vượt mốc 100 tỷ đồng. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi cuộc đua phim ảnh. Đến khi nhìn lại, nhiều người mới nhận ra đã khoảng 4 năm kể từ lần cô xuất hiện trong một dự án truyền hình đáng chú ý.

(Ảnh: FBNV)

Diễm My 9X tên thật là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990 và bước vào nghệ thuật từ khi mới 5 tuổi. Từ những vai diễn thuở nhỏ, Diễm My dần trưởng thành qua Mùa Hè Sôi Động, Mỹ Nhân Kế, Để Mai Tính 2, Chạy Đi Rồi Tính, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu và 1990. Trong đó, Mùa Hè Sôi Động từng giúp hình ảnh của Diễm My ghi dấu với thế hệ khán giả 8X, 9X.

Diễm My theo đuổi nghệ thuật từ bé (Ảnh: FBNV)

Nếu nhắc đến một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Diễm My 9X thì không thể bỏ qua Để Mai Tính 2. Ra mắt năm 2014, bộ phim do Charlie Nguyễn đạo diễn có sự tham gia của Thái Hòa, Diễm My 9X và Quang Sự, đồng thời trở thành phim Việt đầu tiên cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu theo công bố thời điểm đó. Điều đáng nói là sau thành công này, Diễm My tiếp tục duy trì hình ảnh một nữ diễn viên điện ảnh có nhan sắc nổi bật, liên tục xuất hiện trong những dự án được chú ý, cả truyền hình lẫn điện ảnh, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Cô cũng từng được gọi là ngọc nữ thế hệ mới, đặc biệt sau Mỹ Nhân Kế khi đứng cạnh những cái tên như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng.

Diễm My 9X trong Để Mai Tính (Ảnh: NSX)

Thế nhưng sự nghiệp của Diễm My 9X bắt đầu chậm lại khi cô chuyển hướng ưu tiên cho cuộc sống cá nhân. Dự án truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ năm 2022 là một trong những lần xuất hiện đáng chú ý cuối cùng của cô trên màn ảnh cho tới thời điểm hiện tại. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận Trà My, cô con gái duy nhất trong gia đình có ba anh em, một vai diễn khiến cô nhớ lại nhiều kỷ niệm với người mẹ đã qua đời. Sau đó, Diễm My gần như không xuất hiện trong những dự án phim mới.

(Ảnh: FBNV)

Cuối năm 2023, Diễm My kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn sau khoảng 6 năm gắn bó. Từ thời điểm này, cô chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật. Cuộc sống sau khi rời xa màn ảnh của Diễm My cũng khiến nhiều người chú ý. Cô và chồng sống trong một căn biệt thự được bố mẹ chồng tặng, nằm sát nhà của gia đình chồng.

Sau đám cưới, Diễm My tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, đi du lịch và dành phần lớn thời gian cho gia đình thay vì chạy show hay nhận phim mới. Đầu năm 2025, Diễm My đón con đầu lòng. Sau thời gian ở cữ, cô dần xuất hiện trở lại tại các sự kiện và gây chú ý bởi sắc vóc mẹ bỉm quá xinh đẹp. Nhìn nhan sắc hiện tại của Diễm My 9X, khán giả càng mong chờ vào màn tái xuất của cô trên màn ảnh.

Diễm My 9X hiện sống hạnh phúc cùng chồng doanh nhân trong biệt thự triệu đô (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)