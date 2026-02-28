Nữ chính đóng phim Việt 300 tỷ: Mỹ nhân vòng eo 55cm, ca nhạc sĩ đa tài thử đủ show thực tế cuối cùng cũng "lãi đậm”

Như thường lệ, Trấn Thành tiếp tục dẫn đầu đường đua phòng vé mùa Tết. Mới đây nhất, phim Tết 2026 Thỏ Ơi!! chính thức cán mốc 340 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp, nối dài chuỗi kỷ lục trăm tỷ của nam đạo diễn. Sức nóng của bộ phim đồng thời đưa dàn diễn viên chính trở thành tâm điểm truyền thông. Bên cạnh Pháo hay Văn Mai Hương, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là LyLy - người đảm nhận vai nữ chính Hải Linh.

LyLy hot rần rần sau khi lấn sân điện ảnh với vai diễn Hải Linh trong Thỏ Ơi!! (ảnh: FBNV)

Việc một ca - nhạc sĩ vốn hoạt động kín tiếng bước lên màn ảnh rộng với vai trò trung tâm trong dự án trăm tỷ tạo ra sự chú ý đáng kể. Hình ảnh “chị Bờ Vai” trên màn ảnh đánh dấu lần đầu LyLy thử sức với điện ảnh thương mại quy mô lớn, đồng thời đưa cô vào nhóm nữ chính sở hữu phim vượt mốc 300 tỷ đồng tại Việt Nam.

LyLy hiện tại (ảnh: FBNV)

LyLy, tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, được biết đến trước hết với vai trò nhạc sĩ. Trước khi hoạt động solo, cô từng là thành viên nhóm Hello Yellow. Tuy nhiên, bước ngoặt sự nghiệp đến khi LyLy tập trung sáng tác và dần trở thành một trong những cây bút “mát tay” của Vpop. Nhiều ca khúc do cô chắp bút nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số và được đông đảo khán giả trẻ đón nhận.

Trong vai trò nhạc sĩ, LyLy đứng sau loạt hit quen thuộc (ảnh: FB)

Trong vai trò nhạc sĩ, LyLy đứng sau loạt hit quen thuộc như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường hay Không sao mà em đây rồi. Các bản hit này gắn với tên tuổi của nhiều nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là AMEE ở thời điểm mới ra mắt Vbiz. Khả năng viết giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi giúp LyLy duy trì vị trí ổn định trong thị trường sáng tác cạnh tranh.

Năm 2018, LyLy ra mắt ca khúc 24H , tự sáng tác tự biểu diễn, từ đây cô nàng chính thức nổi tiếng và trở thành một trong những mỹ nhân viết nhạc nổi tiếng Vpop. Sau 24H , LyLy phát triển sự nghiệp ca sĩ solo bằng những sản phẩm tự chắp bút nhưng chưa đạt được thành tích bứt phá như trông đợi. Hình ảnh cô xây dựng trong giai đoạn này gắn với phong cách nữ tính, giọng hát mỏng, xử lý tinh tế và tập trung vào cảm xúc. Dù không theo đuổi chiến lược truyền thông ồn ào, LyLy vẫn duy trì lượng khán giả riêng và hoạt động đều đặn trên các nền tảng nhạc số.

Năm 2023, LyLy tham gia The Next Stage 2023 tại Trung Quốc, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và nhận được sự quan tâm từ khán giả nước ngoài (ảnh: FB)

LyLy tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế để tìm kiếm cơ hội. Tại Sing My Song, cô gây chú ý nhờ khả năng sáng tác và trình diễn ca khúc do chính mình viết. Tiếp đó, LyLy tham gia Our Song Vietnam cho thấy sự biến hóa về phong cách biểu diễn. Năm 2023, LyLy tham gia The Next Stage 2023 tại Trung Quốc, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế và nhận được sự quan tâm từ khán giả nước ngoài.

Đến năm 2025, LyLy góp mặt trong Em Xinh Say Hi. Dù dừng chân sau Live Stage 2, phần thể hiện của cô vẫn tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, đặc biệt với ca khúc Từng ở vai trò trưởng nhóm Live Stage 1. Chương trình giúp hình ảnh LyLy phủ sóng rộng hơn, đưa cô đến gần công chúng đại chúng.

LyLy ở Em Xinh Say Hi (ảnh: FBNV)

Sau hiệu ứng từ truyền hình thực tế, tần suất xuất hiện của LyLy tại các sự kiện âm nhạc và chương trình lớn gia tăng đáng kể. Cô tham gia nhiều đại nhạc hội ngoài trời, sự kiện thương hiệu và hoạt động quảng bá. Lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội tăng trưởng, góp phần củng cố vị trí của LyLy trong nhóm nghệ sĩ trẻ có độ nhận diện cao.

Đời sống cá nhân của LyLy cũng thu hút sự chú ý khi cô thường xuyên xuất hiện cùng ca sĩ Anh Tú (ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cá nhân của LyLy cũng thu hút sự chú ý khi cô thường xuyên xuất hiện cùng ca sĩ Anh Tú. Cả hai nhiều lần đồng hành tại sự kiện và ủng hộ dự án của nhau. Dù chưa có thông báo chính thức về mối quan hệ, sự tương tác giữa hai nghệ sĩ liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội và là cặp đôi được chúc phúc bậc nhất Vbiz.

Bước ngoặt lớn nhất trong năm 2026 của LyLy là vai diễn Hải Linh trong Thỏ Ơi!!. Việc dự án nhanh chóng vượt mốc 300 tỷ đồng giúp LyLy gia nhập nhóm nghệ sĩ sở hữu phim đạt doanh thu kỷ lục. Với một nghệ sĩ xuất phát điểm từ âm nhạc, thành tích phòng vé này được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động nghệ thuật.

Ngoại hình của LyLy gây sốt dạo gần đây

Vòng eo thu hút sự chú ý của LyLy (ảnh: FBNV)

Ngoài chuyên môn, LyLy còn được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét mềm mại, đồng thời thay đổi phong cách theo hướng trưởng thành, quyến rũ hơn so với giai đoạn đầu sự nghiệp. Vóc dáng cân đối, đặc biệt số đo vòng eo 55cm, giúp LyLy thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế cắt xẻ và trang phục ôm sát khi tham dự sự kiện. Thời gian này, vóc dáng của LyLy trở thành hình ảnh viral MXH, nhiều người hâm mộ xuýt xoa trước sự thăng hạng sự nghiệp và cả ngoại hình của “chị Bờ Vai”.

Từ một nhạc sĩ đến ca sĩ solo, liên tục tham gia chương trình thực tế và hiện tại là nữ chính phim điện ảnh 300 tỷ đồng, hành trình của LyLy cho thấy sự dịch chuyển đa lĩnh vực trong hoạt động nghệ thuật.