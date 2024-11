Trang Anna (tên thật là Đặng Thị Thúy Trang, sinh năm 1993 tại Hưng Yên) nổi lên sau khi lọt Top 10 cuộc thi Ngôi sao mới - Hot Girl Hot Boy năm 2014. Bên cạnh đó, câu chuyện đời tư của người đẹp này cũng gây chú ý không kém.

Trang Anna từng có lùm xùm bóc phốt tình cũ - diễn viên Trần Nghĩa, sau đó là câu chuyện “đường ai nấy đi” với bạn trai người Thái Lan dù đã chụp ảnh cưới. Những năm trở lại đây, cô nàng thành công với vai trò doanh nhân và có chuyện tình đẹp bên bạn trai doanh nhân kém 5 tuổi - Lưu Cao Phát (sinh năm 1998, tại TP.HCM)

Trang Anna.

Gần đây, cô gây bất ngờ khi thông báo sắp về chung một nhà với Lưu Cao Phát sau hơn 2 năm tìm hiểu. Cả hai đăng khoảnh khắc cầu hôn ngọt ngào trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng.

Trang Anna hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn khiến cả hai rơi nhiều nước mắt vào ngày 4/11. Ảnh: FBNV.

Song, cũng có nhiều antifan tràn vào các tài khoản mạng xã hội của cô nàng này và cả chồng sắp cưới, để lại những comment trái chiều, chê bai, chỉ trích thậm chí là tố Trang Anna “đã có chồng, con nhưng giấu nhẹm". Một netizen bình luận: “Quá khứ chấn động đến nỗi chồng bỏ xong ông này vào lấy”.

Rất nhanh sau đó, Trang Anna liền có bài đăng dài trên TikTok cá nhân với hơn 316 nghìn follower, đáp trả bình luận nêu trên và đính chính chuyện đã từng có chồng, con mà nhiều người gán ghép.

Hot girl 9X cho hay đây không phải lần đầu tiên cô đọc, nghe được những bình luận tương tự. Song ở những lần trước cô đều chọn im lặng cho qua nhưng hiện tại phải lên tiếng để bảo vệ chồng sắp cưới. Trong bài đăng của mình, Trang Anna khẳng định cô chưa từng lấy chồng, cũng không hề có con. Những tò mò về lý do Trang Anna và bạn trai người Thái Lan - Pre Sriyanyong, từng chụp ảnh cưới nhưng lại chia tay cũng được người đẹp này “một lần nói hết".

Chia sẻ của Trang Anna trên TikTok cá nhân.

Nguyên văn chia sẻ của Trang Anna trên TikTok như sau:

“Mình xưa nay im lặng, chuyện gì đến mình đều nghĩ đó là nghiệp của mình, mình phải gánh, phải vượt qua, nhưng có những chuyện có lẽ mình chẳng thể im lặng vì mọi chuyện thêu dệt đi quá xa. Khi độc thân mình không bao giờ phản pháo vì mình chấp nhận những cái nghiệp của mình nó tới nhưng khi mình có một người đồng hành thì mình nghĩ mình không muốn người bên cạnh mình bị ảnh hưởng bởi những thứ như thế, dù anh nói anh không sao, anh thương em, nhưng mình vẫn phải lên tiếng vì sự thêu dệt quá đáng này.

Mình từng được cầu hôn vào gần 6 năm trước (nhưng chưa từng kết hôn, mình cũng chưa từng có em bé, chưa từng bị chồng bỏ như các bạn nói). Khi chia tay trong giai đoạn gần lockdown (lệnh đóng cửa) vì Covid, mình và Pre Sriyanyong khác nhau nhiều về những định hướng tương lai nên mình đã gửi nhẫn cho một người bạn của mình đem qua Thái Lan và xin gửi lại Pre Sriyanyong cùng quyết định dừng lại. Tụi mình vẫn tử tế, ôn hoà với nhau đến tận cuối cùng. Chứ không có chuyện như các bạn nói.

Mình đã sống rất chăm chỉ và tử tế những năm qua, nên các bạn đừng thêu dệt như người đàn ông bên cạnh mình bây giờ đang xui lắm mới vớ phải mình như vậy. Mình không hoàn hảo, nhưng mình đã dùng suốt bao nhiêu năm vừa qua để hoàn thiện hơn, để hạnh phúc hơn. Mình luôn im lặng dù ai nói gì về mình, chửi bới, thêu dệt nhưng khi mình chuẩn bị bước vào cuộc sống cùng một người khác thì xin hãy đừng nhắc về người cũ với những câu chuyện chẳng hề đúng.

Mình không muốn bất cứ ai bị ảnh hưởng, và ngay cả mình. Mình cũng không muốn chịu đựng những tấn công mạng kiểu này nữa”.

Đây cũng là lần đầu tiên Trang Anna lên tiếng chia sẻ về lý do "đường ai nấy đi" với Pre Sriyanyong vào năm 2021. Cô khẳng định cả hai chia tay trong hòa bình chứ không hề có những xích mích hay lỗi lầm như lời đồn.

Dưới phần bình luận của bài đăng, Trang Anna cũng giải đáp các thắc mắc của người hâm mộ. Về bé gái khoảng chừng 5 tuổi thường xuyên được cô đăng tải hình ảnh, có những chia sẻ ngọt ngào trên Facebook là cháu gái ruột nhưng được cô nuôi và chăm sóc từ nhỏ. Việc cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bé khiến nhiều người hiểu lầm. Thế nên, với nhiều netizen, đặc biệt là fans của hot girl này thì việc cô lên tiếng làm rõ là điều nên.

Bên cạnh đó cũng có những bình luận chia sẻ rằng vẫn luôn theo dõi Trang Anna trong vài năm trở lại đây. Thấy cô nàng đã có nhiều thay đổi tích cực. “Mình thấy rằng cô ấy đã rất xứng đáng và nỗ lực, ai cũng có quá khứ, cái quan trọng là mình biết vươn lên mỗi ngày”, một bạn fan chia sẻ.

Cô nàng được mệnh danh là phú bà khi cùng lúc đảm nhận ví trí CEO, founder cho nhiều thương hiệu thời trang "ăn nên, làm ra" tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Cô nàng cho biết rất yêu công việc hiện tại của mình. Đây là thành quả sau hơn 10 năm nỗ lực cố gắng. Từ một cô gái nhập hàng Thái Lan về bán đến khi trở thành nữ chủ tịch. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Trang Anna đang là Founder của một thương hiệu thời trang nữ và 1 thương hiệu thời trang nữ tại Quận 1, TP.HCM; đồng thời là CEO của một công ty TNHH cũng chuyên về quần áo. Với chất lượng cùng tên tuổi, những năm vừa qua, cô nàng cùng thương hiệu của mình cũng có mặt trên nhiều sàn diễn trong các cuộc thi hoa hậu, thời trang, được nhiều người tin dùng…. Trang Anna đảm nhận vai trò nữ chủ tịch, nhà tài trợ thời trang cho nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Người đẹp này cũng luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, mặc đồ hiệu hoặc được thiết kế riêng, đi xe sang…. Thế nên, nhiều người hâm mộ ưu ái gọi cô là “nữ tổng tài” hay “phú bà 9X”. Ngoài ra, cô nàng cũng đang sở hữu trang Facebook cá nhân với hơn 219 nghìn người theo dõi và kênh TikTok có khoảng 316 nghìn lượt follower.

Cả hai đồng hành với nhau trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Ảnh: FBNV.

Chồng sắp cưới của Trang Anna là Lưu Cao Phát. Anh chàng bắt đầu nổi tiếng từ năm 2022 khi góp mặt trong chương trình The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ mùa 1 - thuộc team Hương Giang. Với ngoại hình được đánh giá như “nam thần” Hàn Quốc cùng năng lực, Lưu Cao Phát xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc. Những năm trở lại đây, anh chàng vẫn tích cực ghi danh vào các cuộc thi người mẫu, nhan sắc. Gần đây nhất là The Next Gentleman 2024. Hiện tại, anh hoạt động chủ yếu với vai trò doanh nhân, người mẫu.

Nữ chủ tịch 9X chia sẻ về nửa kia của mình sau buổi cầu hôn: “Em đã học được cách biết ơn tất cả mọi thứ xung quanh mình, và em rất biết hơn vì sự xuất hiện của anh, để em được sống trong một tình yêu an toàn và bình yên. Em sẽ mãi biết ơn sự xuất hiện, hiện hữu của anh, để vun đắp trên hành trình sau này. Em yêu anh, chàng trai với trái tim yêu thương và nụ cười hiền lành”. Trước đó, cặp đôi vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip nói về tình yêu của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.