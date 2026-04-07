Nữ ca sĩ yêu lại bạn trai cũ từng đánh cô bầm dập toàn thân: “Tôi không kiện anh ấy nữa”

Vụ việc nữ ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng Hàn Quốc Jvcki Wai bị bạn trai cũ - nhà sản xuất âm nhạc Vangdale, bạo hành dã man đã thu hút được sự quan tâm từ dư luận trong suốt những tháng qua. Tới chiều 6/4, tờ Sports Kyunghyang đưa tin, Jvcki Wai vừa bất ngờ tái hợp với Vangdale, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Thậm chí trên trang cá nhân, Vangdale mới tung hẳn loạt ảnh tình tứ, thân mật với Jvcki Wai như chưa hề có cuộc chia ly. Trong loạt hình gây xôn xao, cặp đôi không chỉ dựa sát rạt vào nhau mà Vangdale còn dành cho đàng gái loạt cử chỉ ngọt ngào như ôm chặt từ phía sau, hôn mùi mẫn... Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ rằng đây lại là những khoảnh khắc của 1 cặp đôi từng đấu tố nhau căng thẳng 1 mất 1 còn trên mạng xã hội liên quan tới drama bạo hành.

Dân mạng ngớ người khi thấy Jvcki Wai - Vangdale mới tái hợp với nhau. Được biết, Vangdale từng bạo hành Jvcki Wai dã man, khiến đối phương bị bầm dập khắp cơ thể với nhiều vết thương tích nghiêm trọng. Ảnh: Naver

Màn tái hợp của Jvcki Wai - Vangdale diễn ra chỉ vài tháng sau khi 2 nghệ sĩ “đường ai nấy đi” vì scandal bạo hành. Còn nhớ hồi tháng 12 năm ngoái, Jvcki Wai gây sốc khi công bố loạt ảnh bằng chứng tố cáo Vangdale có hành vi bạo hành cô dã man. Trong hình, nữ ca sĩ sinh năm 1996 lộ rõ hàng loạt vết thương trên gương mặt và khắp cơ thể, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Không chỉ cung cấp loạt ảnh thương tích đầy mình, Jvcki Wai còn cáo buộc Vangdale đã rình rập, theo dõi cô. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng tung luôn đoạn tin nhắn do bạn trai gửi tới để cầu xin cô tha thứ sau những lỗi lầm: “Em yêu, anh xin lỗi. Anh đang đứng ở trước nhà em. Anh sẽ cố gắng đối xử với em tốt hơn, làm ơn tha thứ cho anh”. Thế nhưng sau khi Jvcki Wai nhất quyết không ra mở cửa cho Vangdale thì nhà sản xuất này đã thay đổi hoàn toàn thái độ bằng việc bắt đầu quay sang chửi rủa, lăng mạ đàng gái.

Được biết vào thời điểm đó, Jvcki Wai không thể bước chân ra khỏi nhà trong vòng 2 tuần vì những vết thương nghiêm trọng khắp cơ thể và phải hủy luôn cả lịch ghi hình cho chương trình Rap House.

Jvcki Wai tung ảnh bị bạn trai đánh bầm dập, gây ra thương tích trên khắp cơ thể cho cô. Ảnh: Naver

Ngay giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”, nhà sản xuất Vangdale đã lên tiếng phản pháo lại những cáo buộc từ bạn gái. Đáng chú ý, producer sinh năm 1993 hùng hồn phốt ngược Jvcki Wai khi tuyên bố rằng bạn gái đã tấn công mình trước nên anh mới phải tự vệ và vô tình gây ra những vết thương cho đối phương.

Jvcki Wai sau đó đã đâm đơn kiện Vangdale với quyết tâm bắt đàng trai phải trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra cho cô. Nhưng tới tháng 1 năm nay, người đẹp bất ngờ “quay xe”, rút đơn kiện bạn trai, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không kiện anh ấy nữa. Tôi muốn giải quyết mọi chuyện 1 cách riêng tư”. Tới nay, Jvcki Wai đã tái hợp với Vangdale, khiến công chúng tiếp tục “bị quay như chong chóng”.

Mối quan hệ giữa Jvcki Wai và nhà sản xuất Vangdale đã khiến dân mạng vô cùng khó hiểu. Ảnh: X

Jvcki Wai sinh năm 1996, ra mắt khi vừa tròn 20 tuổi và hiện đang hoạt động dưới trướng công ty quản lý AOMG. Vangdale hơn Jvcki Wai 3 tuổi, là nhà sản xuất trực thuộc công ty KC Entertainment. Anh từng tham gia sản xuất ca khúc cho nhiều nhóm nhạc thần tượng như BADVILLIAN, THE BOYZ, VIVIZ,...