Nữ ca sĩ xinh đẹp được chồng yêu chiều nhất nhì Việt Nam

Ca sĩ Nguyễn Thu Hằng có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Nữ ca sĩ tiết lộ, sáng dậy muộn, cô luôn được chồng lấy sẵn kem đánh răng. Lời tâm sự giản dị ấy khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bởi cuộc sống vợ chồng ấm áp, đầy sự quan tâm.

Vậy ca sĩ Nguyễn Thu Hằng là ai?

Nguyễn Thu Hằng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc dân gian. Cô từng đoạt Quán quân Sao Mai toàn quốc năm 2015 dòng nhạc Dân gian và được vinh danh là "Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô" năm 2018. Sinh năm 1995, Thu Hằng ghi dấu ấn bằng giọng hát trong trẻo, kỹ thuật vững vàng cùng lối thể hiện mộc mạc, giàu cảm xúc.

Ca sĩ Nguyễn Thu Hằng.

Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ còn giành Giải Vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore năm 2018 khẳng định vị trí của mình ở dòng nhạc truyền thống. Hiện tại, Nguyễn Thu Hằng là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam song song với hoạt động biểu diễn.

Về người bạn đời, Thu Hằng không công khai hình ảnh với truyền thông nhưng tiết lộ, được chồng ủng hộ theo đuổi nghệ thuật và gắn bó với dòng nhạc truyền thống.

"Chồng tôi là một người cực kỳ nghiêm khắc nhưng lại rất tốt bụng, luôn quan tâm tới gia đình, bạn bè tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng yên tâm khi ở bên cạnh, những người quanh tôi cũng rất yêu quý và ủng hộ. Trong gia đình, anh ấy là người cha tốt, chỉ có điều đôi khi anh chiều con quá. Cũng bởi thế nên tôi lại phải đóng vai ác trong gia đình", nữ ca sĩ chia sẻ trên báo Dân Việt.

Hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp ngày càng phát triển, cuộc sống của Nguyễn Thu Hằng là niềm ao ước của nhiều người.