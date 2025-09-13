Nữ ca sĩ Việt từng "flex" mua mấy cái nhà, một vài cái xe nhờ 1 bài hát giá 2 triệu đồng: U45 sở hữu nhan sắc mặn mà, tự tin so sánh với Song Hye Kyo

Ca sĩ Phương Linh được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai điểm hẹn 2005. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, nữ ca sĩ sinh năm 1984 nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ hợp tác với Hà Anh Tuấn và cùng nhau tạo nên loạt ca khúc nổi tiếng như Cơn mưa tình yêu, Ngày hát đôi, Thiên đường gọi tên, Qua đêm nay… Song song với đó, Phương Linh cũng khẳng định dấu ấn riêng qua các bản hit solo như Cơn gió lạ, Quán cũ, Đêm tình yêu…

Trong đó, bài hát Cơn gió lạ của nhạc sĩ Mạnh Quân đã mang lại cho nữ ca sĩ khối tài sản lớn. Trong một show diễn, nữ ca sĩ tiết lộ: "Ca khúc này đã giúp em mua được một vài cái nhà với một vài cái xe. Hôm nay cho em flex một tí nhá, em flex nhẹ một xíu. Cách đây gần 20 năm, Mạnh Quân đã rất là ưu ái tặng cho Phương Linh ca khúc này với giá là 2 triệu đồng. Và ở bất kỳ một sân khấu lớn nhỏ nào, Phương Linh vẫn luôn luôn được yêu cầu ca khúc này cùng với những bài hát như là Cơn mưa tình yêu, Thiên đường gọi tên...

Ảnh: FBNV

Thành công sớm khiến khán giả kỳ vọng cô sẽ hoạt động sôi nổi trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó, Phương Linh gần như vắng bóng. Cô ít ra sản phẩm mới, hạn chế xuất hiện trước công chúng và chỉ thỉnh thoảng tham gia sự kiện với vai trò khách mời.

Mãi đến năm 2024, khán giả mới thấy Phương Linh chính thức trở lại sân khấu. Chia sẻ với báo chí, nữ ca sĩ cho biết năm 2012, cô từng bị chấn thương tràn dịch khớp gối, phải dừng hát và đền bù nhiều hợp đồng. Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe hồi phục khoảng 80%. Trở lại đúng lúc phong trào nhạc phòng trà nở rộ giúp Phương Linh tìm thấy động lực gắn bó sân khấu nhiều hơn.

“Tôi vui vì có một lượng fan thân thuộc đến các show của mình. Họ chịu khó quay phim đăng lên mạng xã hội, có một số video được tương tác cao. Giờ tôi có thêm nhiều khán giả trẻ gen Z, thuộc lứa có thể gọi mình là cô”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ảnh: FBNV

Ở tuổi 41, ca sĩ Phương Linh vẫn chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc, phong cách trình diễn tinh tế và hình ảnh trẻ trung, cuốn hút. Không những vậy, nữ ca sĩ còn sở hữu được làn da căng bóng và thân hình thon gọn.

Năm 2023, Phương Linh bất ngờ gây tranh cãi khi chia sẻ bức ảnh tự so sánh mình với Song Hye Kyo: "Chị là biểu tượng nhan sắc đỉnh cao xứ củ sâm. Em là biểu tượng nhan sắc xứ bún chả bánh cuốn bánh khoái bánh nhè". Dù không sở hữu nhan sắc vượt trội như nữ minh tinh Hàn Quốc, nhiều người nhận xét Phương Linh khá trẻ trung, làn da căng bóng, mịn màng dù đã bước sang tuổi 40.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tạo dấu ấn với gu thời trang biến hóa đa dạng, từ cá tính, bụi bặm đến nữ tính, bay bổng. Sự thay đổi linh hoạt giúp cô luôn giữ hình ảnh mới mẻ trong mắt công chúng.

Hiện tại, ca sĩ Phương Linh đang tận hưởng cuộc sống sung túc và lựa chọn độc thân. Lý giải về việc chưa kết hôn, nữ ca sĩ từng chia sẻ với báo chí:

“Tôi là người hợp với cuộc sống độc thân hơn, vẫn có tình yêu. Nhưng làm vợ, làm mẹ có quá nhiều trách nhiệm nên tôi chưa nghĩ tới. Tôi luôn thấy phụ nữ quá thiệt thòi. Khi có thêm những vai trò mới sẽ luôn bị áp đặt "phải thế này, phải thế kia". Trước kia, khi có những điều mong muốn nhưng không thực hiện được, tôi sẽ hẫng hụt. Giờ tôi quan niệm nhẹ nhàng hơn, nghĩ đó là do thời điểm chưa chín muồi, cứ tiếp tục cố gắng và chờ đợi. Đó cũng là một niềm hạnh phúc.”

Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, đi xem show, tham gia sự kiện đồng nghiệp. Theo một số nguồn tin, hiện Phương Linh sống cùng em gái Phương Ly trong căn hộ cao cấp tại TP.HCM. Cô thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng sang trọng và sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt giá khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự giàu có, sang chảnh.



