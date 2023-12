Nữ ca sĩ Việt làm khán giả bất ngờ nhất Chị đẹp

Ở tập đầu, Trang Pháp đàn hát ca khúc Chỉ là - Down bad for you do cô tự sáng tác. Không chỉ khẳng định kỹ năng thanh nhạc, nữ ca sĩ khuấy động không khí khi cởi tùng váy dài, để lộ quần short jeans bên trong, thực hiện vũ đạo nóng bỏng, dứt khoát. Kết quả, cô nhận được 88 điểm – điểm số cao nhất trong dàn thí sinh, bằng với Hồng Nhung, Lệ Quyên, Thu Phương, Mỹ Linh. Ảnh: NSX.