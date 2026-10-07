Nữ ca sĩ Việt cứ đi diễn là Trung Quốc "nháo nhào", công chúa gia đình ngoại giao quyền lực

Nữ ca sĩ liên tục được khen ngợi tại Trung Quốc này có gia thế rất đặc biệt.

Trang Pháp liên tiếp gây sốt tại Trung Quốc

Sau hành trình tại Đạp Gió 2026, Trang Pháp tiếp tục duy trì độ nhận diện tại Trung Quốc khi có sân khấu solo đầu tiên trước hơn 25.000 khán giả. Từ những màn trình diễn gây chú ý trên truyền hình đến sân khấu riêng tại thị trường tỷ dân, nữ ca sĩ đang từng bước tạo dấu ấn bằng chính khả năng trình diễn và âm nhạc của mình.

Trang Pháp vừa có sân khấu solo đầu tiên tại Trung Quốc

Mới đây, Trang Pháp xuất hiện tại concert Thanh Xuân Vô Hạn - Đại Nhạc Hội Vu Hồ, tổ chức tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đây là sân khấu solo đầu tiên của nữ ca sĩ tại thị trường này sau khi khép lại hành trình tại Đạp Gió 2026.

Trước hơn 25.000 khán giả, Trang Pháp mang đến 6 tiết mục gồm 4 ca khúc tiếng Việt và 2 ca khúc tiếng Trung. Không chỉ hát và nhảy, Trang Pháp còn đưa nhiều kỹ thuật trình diễn vào set diễn như nhào lộn cột, dance sport và đu xà. Nữ ca sĩ duy trì phần hát live xuyên suốt chương trình, đồng thời sử dụng tiếng Trung trong khoảng 70% thời lượng giao lưu với khán giả.

Trang Pháp thể hiện kỹ năng ấn tượng trên sân khấu mới nhất tại Trung Quốc

Đáng chú ý nhất là Vô Song, ca khúc do Trang Pháp tự sáng tác bằng tiếng Việt nhưng được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Trung. Đây là lần đầu cô trình diễn trọn vẹn phiên bản tiếng Trung của ca khúc trước khán giả tại Trung Quốc.

Sau đêm diễn, nhiều video ghi lại sân khấu của Trang Pháp được khán giả Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều bình luận tập trung vào khả năng hát live, vũ đạo và phong thái biểu diễn của nữ ca sĩ. Thậm chí, có khán giả cho biết đã di chuyển từ Hợp Phì đến Vu Hồ chỉ để xem Trang Pháp và bày tỏ mong muốn cô sớm thực hiện một tour diễn cá nhân tại Trung Quốc.

Trang Pháp được dân mạng Trung Quốc khen ngợi sau màn trình diễn mới nhất

Sức hút này thực tế đã được hình thành từ Đạp Gió 2026. Tham gia chương trình từ tháng 4/2026 với tư cách đại diện Việt Nam, Trang Pháp liên tục gây chú ý qua các sân khấu hát, nhảy, rap và sáng tác. Ba tiết mục Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại, DNA và Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em lần lượt giúp nữ ca sĩ vươn lên Top 1 Hot Search Weibo.

Trang Pháp liên tiếp khiến dân mạng Trung Quốc "nháo nhào"

Đây là thành tích đáng chú ý bởi Trang Pháp trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tính đến hiện tại có 3 lần đạt Top 1 Hot Search Weibo trong một chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc. Dù không góp mặt trong Top Thành Đoàn, cô vẫn tạo được lượng nhận diện riêng qua chuỗi sân khấu và mức độ quan tâm từ khán giả bản địa.

Sau chương trình, những ca khúc từng phát hành tại Việt Nam như Barbie, Bê Trap, Chỉ Là cũng được khán giả quốc tế tìm nghe lại. Từ một gương mặt được biết đến qua chương trình truyền hình, Trang Pháp đang có thêm những sân khấu thực tế tại Trung Quốc, cho thấy sức hút của cô không hoàn toàn dừng lại sau khi chương trình kết thúc.

"Công chúa" của gia đình ngoại giao, thành thạo 3 thứ tiếng

Trang Pháp tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống ngoại giao và giáo dục. Ông ngoại của nữ ca sĩ là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, từng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam và tham gia phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973. Bố cô là giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, còn mẹ từng công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở châu Âu.

Ông ngoại của Trang Pháp là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, từng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam và tham gia phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris năm 1973

Trang Pháp học đàn từ năm 6 tuổi và bắt đầu sáng tác từ năm 10 tuổi. Khi còn nhỏ, cô theo học tại Pháp và có thành tích tốt ở nhiều môn học. Nữ ca sĩ sau đó sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, trước khi tốt nghiệp ngành Kinh tế - Quản lý tại Đại học Lyon 2.

Năm 17 tuổi, Trang Pháp bắt đầu được khán giả biết đến khi đóng vai Thảo Uyên trong Nhật Ký Vàng Anh. Tuy nhiên, cô không tiếp tục theo đuổi diễn xuất mà sang Pháp du học. Sau khi tốt nghiệp, nữ ca sĩ trở về Việt Nam, chuyển vào TP.HCM và bắt đầu hoạt động âm nhạc.

Trang Pháp từng có thời gian du học ở Pháp trước khi trở lại Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật

Trang Pháp không chỉ hát mà còn tự sáng tác và sản xuất. Cô từng tham gia thực hiện âm nhạc cho nhiều phim điện ảnh, trong đó có Scandal - Bí Mật Thảm Đỏ, Hoán Đổi, Gái Già Lắm Chiêu 3 và Gái Già Lắm Chiêu 5. Có thời gian, cô gần như tập trung vào công việc phía sau sân khấu thay vì xuất hiện thường xuyên với tư cách ca sĩ.

Năm 2023, Trang Pháp trở lại trước công chúng khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Đây là chương trình giúp khán giả nhìn thấy rõ hơn khả năng hát, nhảy, rap, sáng tác và chơi nhạc cụ của nữ ca sĩ. Cuối chương trình, Trang Pháp giành giải Quán quân.

Sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Trang Pháp có thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn trước

Sau Chị Đẹp, Trang Pháp tiếp tục tham gia Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc. Ba lần lên Top 1 Hot Search Weibo và sân khấu solo trước hơn 25.000 khán giả hiện là những dấu mốc mới nhất trong hành trình của nữ ca sĩ tại thị trường giải trí tỷ dân.

Ảnh: FBVN

