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Nữ ca sĩ Việt cao 1m55 được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới: U40 vẫn trẻ trung như mới đôi mươi, có chị gái nổi tiếng cả nước

Kim Linh
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Nữ ca sĩ gây chú ý với nhan sắc trẻ trung và gia tài nghệ thuật với nhiều bản hit đình đám.

Ca sĩ Phương Ly vừa được chuyên trang sắc đẹp TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Theo hình ảnh được TC Candler công bố, nữ ca sĩ Việt Nam xuất hiện trong danh sách ứng viên cùng nhiều gương mặt quốc tế, trong đó có Jennie Kim (thành viên nhóm BLACKPINK, Hàn Quốc), người mẫu Darlene Rosas (Peru), ca sĩ Sarah Waddles (Mỹ) và Maralgua Hera Dashnyam (Mông Cổ).

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Phương Ly mới góp mặt trong danh sách đề cử của TC Candler

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ở tuổi 36, Phương Ly vẫn gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang đa dạng, khi năng động, cá tính, lúc lại nữ tính, quyến rũ.

Phương Ly tên đầy đủ là Trần Phương Ly, sinh năm 1990 tại Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ cô đều là diễn viên của Đoàn ca múa Thanh Hóa.

Chị gái nữ ca sĩ là Phương Linh, giọng ca được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Sao Mai Điểm hẹn và những màn song ca cùng Hà Anh Tuấn. Phương Linh ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Cơn mưa tình yêu, Ngày hát đôi, Thiên đường gọi tên, Qua đêm nay…

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Phương Ly - Phương Linh là một trong những cặp chị em ruột nổi tiếng của Vbiz

Có người chị nổi tiếng trong gia đình, Phương Ly từng được công chúng chú ý với danh xưng “em gái Phương Linh”. Tuy nhiên, cô dần xây dựng con đường nghệ thuật riêng và tạo dấu ấn bằng màu sắc âm nhạc trẻ trung.

Phương Ly bắt đầu được biết đến khi giành Quán quân chương trình Teen Star năm 2007. Sau khi Nam tiến, cô tập trung phát triển sự nghiệp ca hát, từng bước chinh phục khán giả qua nhiều sản phẩm âm nhạc.

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2017, khi Phương Ly kết hợp với rapper JustaTee trong ca khúc Mặt trời của em. Giai điệu bắt tai cùng cách thể hiện trẻ trung giúp sản phẩm nhanh chóng được khán giả đón nhận. Đến nay, ca khúc đã thu hút hơn 124 triệu view.

Năm 2018, bộ đôi Phương Ly - JustaTee tiếp tục tạo tiếng vang với bài hát Thằng điên. Bài hát thu về hơn 314 triệu lượt xem sau 8 năm phát hành. Sau đó, nữ ca sĩ duy trì sức hút qua các sản phẩm như Anh là ai, Missing You và Anh là ngoại lệ của em. Đặc biệt, Anh là ngoại lệ của em từng tạo hiệu ứng trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần đưa tên tuổi Phương Ly đến gần hơn với khán giả trẻ.

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Nhan sắc của Phương Ly ở tuổi 36 (Ảnh: FBNV)

Năm 2025, Phương Ly tham gia chương trình Em xinh say hi, có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, vũ đạo và thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc mới. Cô liên tục trở thành nhân tố nổi bật được đánh giá cao, mang đến những màn biểu diễn mãn nhãn. Sự xuất hiện tại chương trình giúp nữ ca sĩ tiếp tục làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sau Em xinh say hi, Phương Ly tiếp tục gây chú ý với ca khúc Vỗ tay, xuất hiện tại nhiều sự kiện và trở thành gương mặt được các nhãn hàng “săn đón”.

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Tags

Phương Ly

TC Candler

Phương Linh

Thằng điên

âm nhạc

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