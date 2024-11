Nữ ca sĩ Việt: "Bố mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi như mất đi cả thế giới"

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ca sĩ Hồng Hạnh được xem là truyền nhân của cặp song ca vang bóng một thời Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết.

Những tác phẩm của họ tạo nên tiếng vang lớn trong nền nhạc Việt được lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt, phải kể đến cuốn băng “20 bài ca giải phóng” được phát hành vào năm 1976, đây được xem là một biểu tượng âm nhạc thời kỳ đầu sau thống nhất đất nước.

Là khách mời trong chương trình Đời nghệ sĩ, ca sĩ Hồng Hạnh xúc động chia sẻ nhiều kỷ niệm về cha mẹ mình.

Hồng Hạnh và MC Minh Đức trong chương trình Đời nghệ sĩ

Trong chương trình, nữ ca sĩ kể: “Tôi là một trong những người con được bố mẹ yêu thương và may mắn có được gen nghệ thuật di truyền từ bố mẹ. Từ nhỏ tôi đã được chứng kiến bố mẹ luyện tập với nhau, dần dần những âm thanh đó đi sâu vào từng giấc ngủ của tôi, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn còn nhớ như in rất nhiều bài hát do bố mẹ tôi thể hiện.

Đến khi bố mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi như mất đi cả thế giới và không có bất cứ điều gì có thể bù đắp lại cho tôi trước những mất mát to lớn đó. Họ không những là bố mẹ, mà còn là người thầy dạy tôi rất nhiều kinh nghiệm từ đời sống đến nghề nghệ thuật”.

Chính song thân của nữ ca sĩ là người đã sáng lập ra thương hiệu Đoàn Ca múa nhạc Hương Miền Nam. Nói về cơ duyên thành lập nên đoàn hát này của bố mẹ, nữ ca sĩ tiết lộ:

“Sau năm 1975, bố tôi khi thấy được sự vất vả của anh chị em nghệ sĩ. Song song đó, bố được bác Dương Đình Thảo ở Sở văn hóa – thông tin khuyến khích rằng là nếu nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết vẫn còn sức khỏe và thương anh chị em nghệ sĩ thì hãy tập hợp những nghệ sĩ tài năng lại thành lập một đoàn hát.

Sau đó, bố tôi đã đi thu một cuộn băng 20 bài ca giải phóng gửi đến Sở văn hóa và nhận được giấy cấp phép kêu gọi thành lập đoàn hát”.

Ca sĩ Hồng Hạnh là người con duy nhất nối nghiệp cha mẹ. Hồng Hạnh đi hát từ năm 16 tuổi và sớm thành danh. Sau khi lập gia đình, sinh con vào thập niên 1990, Hồng Hạnh dần ít hoạt động.

Theo MC Minh Đức, cặp đôi không chỉ là cặp song ca gắn bó với nhau trên sân khấu mà còn ngoài đời họ cũng là cặp vợ chồng bền vững, sống với nhau đến cuối đời, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.

Ca sĩ Hồng Hạnh, người con gái nổi tiếng nhất trong gia đình bày tỏ góc nhìn của mình đối với tình yêu đẹp đó: “Bố mẹ tôi không phải là người quan trọng cuộc sống nhung lụa và họ cùng sống với nhau trong thời kỳ chiến tranh bom đạn loạn lạc, cho nên tình yêu đối với họ là vô cùng quý giá.

Tình cảm của bố mẹ tôi xuất phát điểm là một tình yêu bền vững, được thử thách qua không gian và thời gian nên khi có những vấn đề xảy ra họ vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, bố mẹ tôi có một điểm chung là cùng tham gia nghệ thuật, những câu hát của mẹ tôi luôn có người nâng đỡ phía sau là bố tôi. Chính sự nâng niu, dìu dắt đó đã hình thành nên một tình yêu lớn, một gia đình lớn”.

Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều điều xúc động về cha mẹ mình.

Cả những lúc không còn gạo để ăn.

Trải qua nhiều cung bậc trong cuộc sống, nữ ca sĩ thấu hiểu được khó khăn mà bố mẹ mình từng đi qua, có lúc gia đình chị rơi vào cảnh thiếu thốn không có cả gạo để ăn. Tuy vậy, nhưng gia đình chị lúc nào cũng tràn ngập trong sự yêu thương.

Ca sĩ Hồng Hạnh kể: “Bố tôi là người hoạt động nghệ thuật, không phải là doanh nhân. Khi viết được một bài hát bố tôi sẽ bán cho nhà sản xuất, khoản tiền kiếm được nhiều khi mua được cả một chiếc xe hơi.

Nhiều khi làm liveshow không thu được lợi nhuận, bố tôi phải bán đi tài sản trong gia đình. Có đôi lúc gia đình tôi không có nổi gạo để ăn, nhưng cả gia đình luôn vui vẻ và đầy ắp những tiếng cười”.

Đi qua những ngày tháng đó và nhìn lại hành trình đầy tự hào của bố mẹ mình, nữ ca sĩ luôn ý thức được rằng xuất phát điểm của mình ở đâu và trân trọng từng giây phút, sống trọn với cuộc đời.

“Đối với tôi hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, mà hạnh phúc chính là không đau buồn, không bệnh tật, không lo âu, không suy nghĩ và không mắc nợ ai trên cuộc đời này”, chị khẳng định.