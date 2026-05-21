Nữ ca sĩ Vbiz có biệt thự rải rác khắp nơi: U50 mới kết hôn, có con mà không ai hay biết

Ngay từ nhỏ, Hồ Quỳnh Hương đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và sớm được gia đình định hướng theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô chính thức theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp và nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín.

Những năm đầu thập niên 2000, Hồ Quỳnh Hương là một trong những cái tên nổi bật nhất của Vpop. Với chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng phong cách biểu diễn cuốn hút, nữ ca sĩ liên tục phủ sóng trên các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ trên cả nước.

Cô sở hữu nhiều ca khúc hit đình đám như Anh, Hoang mang, Có nhau trọn đời, Vũ điệu hoang dã, Bức thư tình thứ hai… Không chỉ được khán giả yêu mến, Hồ Quỳnh Hương còn liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng cùng nhiều thành tích ấn tượng khác trong sự nghiệp.

Đến nay, Hồ Quỳnh Hương vẫn được xem là một trong những nữ ca sĩ sở hữu chất giọng giàu nội lực và kỹ thuật thanh nhạc nổi bật của làng nhạc Việt.

Hồ Quỳnh Hương bắt đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình năm 1999 và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc thành công, Hồ Quỳnh Hương còn được xem là một trong những nữ ca sĩ có cuộc sống giàu có, kín tiếng bậc nhất Vbiz. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 1980 dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho kinh doanh, chăm sóc sức khỏe và xây dựng tổ ấm riêng.

Nữ ca sĩ mở chuỗi nhà hàng chay tại TP.HCM, Hà Nội và Quảng Ninh, đồng thời phát triển mô hình ẩm thực lành mạnh kết hợp thiền định và lối sống xanh. Ăn chay trường suốt nhiều năm, cô thường xuyên lan tỏa phong cách sống an yên, gần gũi thiên nhiên đến khán giả.

Ngoài lĩnh vực ẩm thực, Hồ Quỳnh Hương còn đầu tư bất động sản và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Trong nhiều năm qua, nữ ca sĩ nổi tiếng là người sống kín đáo, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư dù có cuộc sống sung túc với nhiều biệt thự, nhà vườn giá trị ở nhiều tỉnh thành.

Hiện Hồ Quỳnh Hương sở hữu hệ thống bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Cô có biệt thự sang trọng tại Hà Nội, nhà vườn ở Quảng Ninh để nghỉ dưỡng mỗi khi về quê và đặc biệt là căn biệt thự rộng hơn 600m² tại TP.HCM được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, phủ kín cây xanh cùng nội thất cao cấp.

Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng Đình Bảo tại Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) do nữ ca sĩ đầu tư cũng được nhiều người biết đến như một không gian nghỉ dưỡng mang đậm tinh thần sống chậm, cân bằng và chữa lành.

Năm 2025, ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tổ chức hôn lễ riêng tư tại đảo Rều, Quảng Ninh - quê hương của cô. Thông tin nữ ca sĩ lên xe hoa khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi trước đó cô gần như giữ kín hoàn toàn chuyện tình cảm và chưa từng công khai bạn trai.

Hôn lễ được tổ chức ấm cúng với sự góp mặt của gia đình cùng những bạn bè thân thiết. Chồng của Hồ Quỳnh Hương là một doanh nhân thành đạt, hơn cô 2 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Đáng chú ý, trong ngày trọng đại, nữ ca sĩ cũng lần đầu tiết lộ đã có con trai khoảng 2 tuổi, khiến nhiều người càng thêm bất ngờ trước cuộc sống kín tiếng của cô suốt thời gian qua.

Theo chia sẻ từ Hồ Quỳnh Hương, ông xã cũng là đối tác kinh doanh đồng hành cùng cô trong nhiều dự án. Dù không hoạt động nghệ thuật, anh là người yêu âm nhạc, ăn chay trường và luôn thấu hiểu, hỗ trợ nữ ca sĩ trong cuộc sống lẫn công việc.

Chia sẻ trong một chương trình, giọng ca Quảng Ninh tiết lộ về nửa kia: "Chúng tôi từng trải qua những khác biệt về tư tưởng, kinh doanh trước khi đến với nhau. Từ đối tác làm ăn, điều khiến tôi quyết định "bật đèn xanh", mở cửa trái tim, đón nhận tình cảm từ anh ấy là bởi anh ấy rất quan tâm, yêu thương gia đình tôi".

Hiện tại, Hồ Quỳnh Hương tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên bên gia đình. Nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc sức khỏe và theo đuổi lối sống xanh, an lành. Không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và tránh xa những ồn ào của showbiz.