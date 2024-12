Nữ ca sĩ tự tin giọng hát như Diva là ai?

Mỹ Mỹ đang là cái tên được giới trẻ chú ý, có khả năng đảm nhiệm hai vai trò performer và vocalist cùng lúc, với loạt hit đỉnh đám như Không ai khác ngoài anh, Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chill...

Mỹ Mỹ

Xuất thân là một dancer, Mỹ Mỹ sở hữu kỹ năng vũ đạo điêu luyện, trình diễn lôi cuốn, hấp dẫn nhưng cũng có giọng hát nội lực hiếm thấy. Nhận thấy tiềm năng này, cô chăm chỉ luyện thanh để trở thành ca sĩ và gặt hái được nhiều thành công, dần trở thành một trong những cái tên được "chọn mặt gửi vàng" trong các đại nhạc hội, các tour diễn cho sinh viên và các chương trình hoa hậu.

Điểm đặc biệt ở Mỹ Mỹ là sự tự tin khẳng định mình và năng lượng tràn đầy từ giọng hát tới lối biểu diễn, chủ động, chỉn chu trong các sản phẩm nghệ thuật.

Sự tự tin đó được thể hiện rõ nét trong sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên HER, vừa ra mắt ngày 17/12 vừa qua, với thông điệp vô cùng mạnh mẽ, đánh dấu sự trở lại trong năm nay từ sau MV Anh chẳng thoát được đâu.

Trong sản phẩm này, Mỹ Mỹ tự ví mình có vẻ đẹp như nàng Monalisa, có "giọng hát bay xa như Diva" khiến bao nhiêu người phải say đắm. HER như bản tuyên ngôn vô cùng mạnh mẽ của Mỹ Mỹ về vị trí của mình hiện tại.

Cô đạt được những thành công bước đầu, khẳng định được vị trí riêng của mình trong bản đồ âm nhạc showbiz Việt, có những hit đình đám được khán giả trẻ yêu thích.

Để có được spotlight, nhân vật HER của Mỹ Mỹ đã trải qua những bước đầu tiên chập chững vào nghề với đầy sự bỡ ngỡ, tự ti. Sau rất nhiều những nỗ lực, cố gắng và đôi khi là đánh mất cả bản thân mình, cô ấy đã có được vị trí riêng cho mình.

3 hình ảnh đối lập trong MV phần nào thể hiện điều đó, phần đầu là hình ảnh cô gái trẻ đang tập múa ballet vô cùng trong sáng, ngây thơ và thuần khiết. Nửa sau MV, cô gái trở thành thiên nga đen mạnh mẽ, bí ẩn và cũng vô cùng tham vọng. HER (cô ấy) hay chính là Mỹ Mỹ với những trải nghiệm mình đã đi qua từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Từ vũ công, Mỹ Mỹ đã trở thành ca sĩ và xuất hiện trong hàng chục chương trình lớn nhỏ chỉ trong vòng vài năm.

HER là một bài hát sôi động, cá tính và có giai điệu bắt tai phù hợp với khán giả trẻ. Thông điệp đầy thú vị của bài hát không chỉ thể hiện sự tự tin của Mỹ Mỹ trong âm nhạc lẫn ngoài đời. HER cũng nói lên khao khát của rất nhiều cô gái trẻ như Mỹ Mỹ, dám phá bỏ mọi sự áp đặt, giới hạn, hướng đến sự tự do, khác biệt.

Mỹ Mỹ chia sẻ, HER không phải là bản nhạc tình yêu sôi động, cuồng nhiệt của thiếu nữ mới lớn nữa mà là một bản nhạc khẳng định sự trưởng thành, tự tin của cô trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Những câu từ trong ca khúc HER không phải là những lời trêu ghẹo, tán tỉnh hay thả thính lẫn nhau mà là những câu từ khẳng định sự đặc biệt, sự thu hút của cô gái mà bất kỳ chàng trai nào cũng khao khát muốn có được.

Đây cũng là sản phẩm mở đường cho album của Mỹ Mỹ sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Album hứa hẹn sẽ là những ca khúc mới mẻ, cập nhật xu hướng âm nhạc.