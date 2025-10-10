Nữ ca sĩ T.T quyên góp 50 triệu khắc phục hậu quả bão lũ nhưng không cho công khai

Vừa qua, chương trình Chung tay vì đồng bào diễn ra tại TP.HCM đã khép lại đầy xúc động với tổng số tiền quyên góp hơn 10 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ người dân Bắc - Trung Bộ bị thiệt hại nặng nề vì đợt bão lũ vừa qua.

Trong không khí ấm áp, nhiều khoảnh khắc đáng yêu và ý nghĩa đã diễn ra trên sân khấu. Đáng chú ý nhất là khi MC Nguyên Khang tiết lộ có một nữ ca sĩ tên viết tắt T.T đã âm thầm đóng góp 50 triệu đồng nhưng không muốn công khai danh tính. Hành động lặng lẽ nhưng đầy nhân văn này ngay lập tức khiến khán giả dành nhiều tràng pháo tay tán dương.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Trong lúc gửi lời cảm ơn, MC Nguyên Khang không biết vô tình hay cố ý để lộ danh tính thật của nữ ca sĩ T.T chính là Tóc Tiên. Khoảnh khắc "lỡ lời" này khiến khán phòng bật cười. Dù ban đầu muốn giữ kín, Tóc Tiên vẫn nhận được vô vàn lời khen ngợi vì tấm lòng hướng về cộng đồng, âm thầm nhưng chân thành.

Nữ ca sĩ T.T âm thần ủng hộ đồng bào 50 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ (Nguồn: 24h Showbiz)

Tóc Tiên đã âm thầm quyên góp 50 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua

Những ngày qua, tình hình bão lũ tại các tỉnh Bắc - Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh khó khăn. Sau khi bão số 10 - Bualoi và hoàn lưu bão Matmo quét qua, nhiều khu vực bị ngập sâu, nhà cửa hư hỏng, hoa màu mất trắng, đời sống người dân lâm vào cảnh thiếu thốn. Giữa lúc ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại một lần nữa được khơi dậy, khi khắp nơi đều hướng về đồng bào ruột thịt.

Không chỉ các mạnh thường quân, tổ chức xã hội, mà đông đảo nghệ sĩ Việt cũng nhanh chóng chung tay quyên góp, kêu gọi ủng hộ để san sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng bão lũ. Từ những ca sĩ, diễn viên đến người mẫu, nhà sản xuất… tất cả đều thể hiện tấm lòng bằng những hành động thiết thực - từ đóng góp tiền, vật phẩm đến trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Thời gian qua, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Nhã Phương, Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà, Phương Mỹ Chi và hàng chục nghệ sĩ đã đóng góp giúp đỡ bà con khó khăn. Không chỉ tham gia quyên góp vật chất, nhiều nghệ sĩ còn trực tiếp có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.