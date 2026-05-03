Nữ ca sĩ triệu view mất nhà vì cưới nhầm đại gia may mặc rởm, giờ khốn khổ nuôi em trai bệnh nằm thực vật và 2 con nhỏ

Lâm Giai Nghi là ngọc nữ nổi tiếng của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc). Cô sở hữu bản hit triệu view Tôi Vẫn Sẽ Mỉm Cười Một Mình. Tuy nhiên, cuộc đời của nữ ca sĩ này đã lâm vào thảm cảnh sau khi kết hôn với Trần Kiến Hậu - 1 người đàn ông tự xưng là ông trùm ngành may mặc, sở hữu công ty lớn. Thế nhưng, sau ngày cưới, Lâm Giai Nghi mới vỡ lẽ chồng cô không giàu như tưởng tượng, thậm chí còn nợ nần chồng chất vì kinh doanh thua lỗ. Để cứu chồng, Lâm Giai Nghi đã đứng ra làm người bảo lãnh khi Trần Kiến Hậu vay tiền trả nợ.

Ai ngờ, Trần Kiến Hậu lại đòi ly hôn sau khi lấy được tiền. Gã này còn lừa gạt chiếm đoạt căn nhà trị giá hàng chục triệu TWD (tương đương hàng tỷ đồng) của Lâm Giai Nghi. Bất động sản này về sau bị Trần Kiến Hậu mang đi thế chấp ngân hàng, nhưng do không trả được khoản vay nên đã bị phát mãi. Sau khi bị chồng cũ cuỗm mất nhà, gia đình Lâm Giai Nghi ra đường ở. Cha nữ ca sĩ đã bắt ép Trần Kiến Hậu ký giấy cam kết trả 17 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình ông, nhưng hắn ta trốn biệt tăm.

Lâm Giai Nghi là ngọc nữ đình đám của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: China Times.

Lâm Giai Nghi cưới nhầm đại gia rởm và bị lừa mất căn nhà tiền tỷ. Ảnh: Sina.

Chồng cũ ôm tiền bỏ trốn, không trả nợ, không trợ cấp nuôi con đẩy cuộc sống của ngọc nữ xứ Đài rơi vào tuyệt vọng. Một mình Lâm Giai Nghi phải cáng đáng nuôi dưỡng 5 người gồm cha mẹ già, em trai sống thực vật sau tai nạn ngộ độc khí CO2 từ đá khô và 2 con gái nhỏ. Áp lực tiền bạc quá lớn khiến cô suy sụp tinh thần, phải uống 52 viên thuốc điều trị mỗi ngày mới có thể đi hát kiếm thu nhập trang trải.

"Tôi cưới nhầm chồng nên giờ lãnh hậu quả. Trong vòng 6 năm, tôi gặp đủ biến cố ly hôn, nợ nần, bị chồng cũ lừa gạt đến mất nhà, làm mẹ đơn thân nuôi hai con gái, cha mẹ già yếu bệnh tật và có 1 người em trai đang trong tình trạng sống thực vật. Tôi đã vô số lần gục ngã, nhưng rồi lại phải gắng gượng đứng dậy vì biết người thân và các con cần mình", Lâm Giai Nghi tâm sự.

Sau loạt biến cố đời tư, Lâm Giai Nghi suy sụp tinh thần và phải dùng thuốc an thần để có thể đi hát kiếm tiền nuôi gia đình. Ảnh: Sina.

Hiện tại, ngoài ca hát, ngọc nữ này còn chuyển hướng sang ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Cô đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia về y học cổ truyền Trung Quốc, và đang tích cực nghiên cứu, phát triển thực phẩm chức năng để mở thương hiệu cá nhân với mục tiêu làm lại cuộc đời và kiếm được nhiều tiền nuôi gia đình.

Nguồn: China Times