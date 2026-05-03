HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ triệu view mất nhà vì cưới nhầm đại gia may mặc rởm, giờ khốn khổ nuôi em trai bệnh nằm thực vật và 2 con nhỏ

Vy Anh |

Người đẹp này đã ăn cú lừa thế kỷ của ông chồng đại gia rởm.

Lâm Giai Nghi là ngọc nữ nổi tiếng của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc). Cô sở hữu bản hit triệu view Tôi Vẫn Sẽ Mỉm Cười Một Mình. Tuy nhiên, cuộc đời của nữ ca sĩ này đã lâm vào thảm cảnh sau khi kết hôn với Trần Kiến Hậu - 1 người đàn ông tự xưng là ông trùm ngành may mặc, sở hữu công ty lớn. Thế nhưng, sau ngày cưới, Lâm Giai Nghi mới vỡ lẽ chồng cô không giàu như tưởng tượng, thậm chí còn nợ nần chồng chất vì kinh doanh thua lỗ. Để cứu chồng, Lâm Giai Nghi đã đứng ra làm người bảo lãnh khi Trần Kiến Hậu vay tiền trả nợ.

Ai ngờ, Trần Kiến Hậu lại đòi ly hôn sau khi lấy được tiền. Gã này còn lừa gạt chiếm đoạt căn nhà trị giá hàng chục triệu TWD (tương đương hàng tỷ đồng) của Lâm Giai Nghi. Bất động sản này về sau bị Trần Kiến Hậu mang đi thế chấp ngân hàng, nhưng do không trả được khoản vay nên đã bị phát mãi. Sau khi bị chồng cũ cuỗm mất nhà, gia đình Lâm Giai Nghi ra đường ở. Cha nữ ca sĩ đã bắt ép Trần Kiến Hậu ký giấy cam kết trả 17 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình ông, nhưng hắn ta trốn biệt tăm.

Lâm Giai Nghi là ngọc nữ đình đám của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: China Times.

Lâm Giai Nghi cưới nhầm đại gia rởm và bị lừa mất căn nhà tiền tỷ. Ảnh: Sina.

Chồng cũ ôm tiền bỏ trốn, không trả nợ, không trợ cấp nuôi con đẩy cuộc sống của ngọc nữ xứ Đài rơi vào tuyệt vọng. Một mình Lâm Giai Nghi phải cáng đáng nuôi dưỡng 5 người gồm cha mẹ già, em trai sống thực vật sau tai nạn ngộ độc khí CO2 từ đá khô và 2 con gái nhỏ. Áp lực tiền bạc quá lớn khiến cô suy sụp tinh thần, phải uống 52 viên thuốc điều trị mỗi ngày mới có thể đi hát kiếm thu nhập trang trải.

"Tôi cưới nhầm chồng nên giờ lãnh hậu quả. Trong vòng 6 năm, tôi gặp đủ biến cố ly hôn, nợ nần, bị chồng cũ lừa gạt đến mất nhà, làm mẹ đơn thân nuôi hai con gái, cha mẹ già yếu bệnh tật và có 1 người em trai đang trong tình trạng sống thực vật. Tôi đã vô số lần gục ngã, nhưng rồi lại phải gắng gượng đứng dậy vì biết người thân và các con cần mình", Lâm Giai Nghi tâm sự.

Sau loạt biến cố đời tư, Lâm Giai Nghi suy sụp tinh thần và phải dùng thuốc an thần để có thể đi hát kiếm tiền nuôi gia đình. Ảnh: Sina.

Hiện tại, ngoài ca hát, ngọc nữ này còn chuyển hướng sang ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Cô đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia về y học cổ truyền Trung Quốc, và đang tích cực nghiên cứu, phát triển thực phẩm chức năng để mở thương hiệu cá nhân với mục tiêu làm lại cuộc đời và kiếm được nhiều tiền nuôi gia đình.

Nguồn: China Times

Người đẹp Tây đô đình đám: "Tôi bị nói hết thời, thành bà lão rồi, thật quá, về vườn đi"

Tags

sao hoa ngữ

nữ ca sĩ

đại gia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại