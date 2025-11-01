Nữ ca sĩ trẻ ra MV kết hợp với nhà sản xuất "ruột" của Suboi

CHLOÉ (sinh năm 2001) có tên thật là Nguyễn Hà Anh. Hiện tại, cô đang theo học ngành Interdisciplinary Music Studies (Âm nhạc Liên ngành) tại Berklee Online thuộc Berklee College of Music.

Đây là một trong những ngôi trường đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc hàng đầu trên thế giới và cũng từng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam theo học như Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường, Anna Trương,..

Trước đó, vào năm 16 tuổi, CHLOÉ đã từng theo học tại Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul của ca sĩ - nhạc sĩ Thanh Bùi. Tại đây, cô theo học những bộ môn như nhảy, thanh nhạc...

Được tiếp xúc với âm nhạc nói riêng và các loại hình nghệ thuật nói chung ở các ngôi trường đào tạo hàng đầu đã giúp CHLOÉ có một nền tảng vững chắc để tự tin bước chân vào thị trường nhạc Việt.

Chọn nghệ danh là CHLOÉ, giọng ca gen Z cho biết, đây là tên mà mẹ đã đặt cho cô khi còn nhỏ. Nữ ca sĩ muốn mang kỷ niệm này vào hành trình âm nhạc của mình. CHLOÉ muốn hình ảnh và âm nhạc của cô sẽ chân thật, gần gũi và không rập khuôn.

Với cá tính âm nhạc đặc biệt như thế, CHLOÉ dành nhiều tâm huyết và đầu tư cho MV debut ' BACK 2 U' . Đây là dự án cô kết hợp với nhà sản xuất nổi tiếng Pixel Neko. Anh được yêu thích qua các bài hát như Cô nàng khác người , Trái Đất hay GPS .

Pixel Neko còn là producer "ruột" của Suboi trong ca khúc Dâu thiên hạ và đồng hành cùng Suboi tại Rap Việt mùa 4. Anh cũng kết hợp với Hoàng Dũng trong dự án La bàn , Thể Thiên trong album Trần thế .

Giọng ca gen Z cho biết: "Vì là lần đầu tiên mình làm việc với producer nên tôi có phần rụt rè, nhưng anh Pixel Neko vẫn luôn kiên nhẫn, cho tôi đủ không gian thoải mái để thử nghiệm và trình bày các ý tưởng của mình. Tôi rất trân quý cơ hội được làm việc với anh Pixel Neko".

Trong MV, CHLOÉ thể hiện được khả năng hát và nhảy đầy mạnh mẽ. CHLOÉ chia sẻ: " Việc được học trong môi trường đậm chất US–UK giúp tôi có thêm góc nhìn và kỹ năng về nghệ thuật hiện đại.

Khi trở về Việt Nam, tôi muốn kết hợp những yếu tố đó với nét văn hóa và cảm xúc rất riêng của âm nhạc Việt để tạo nên một màu sắc giao thoa. Âm nhạc của tôi vừa quốc tế, vừa gần gũi với khán giả trong nước, và đồng thời cũng tạo ra màu sắc riêng cho bản thân mình ".