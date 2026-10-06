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Nữ ca sĩ thành "thảm họa thẩm mỹ", không thở nổi sau ca nâng mũi thất bại

Minh Hồng
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Lần đầu tiên ca sĩ H. "dao kéo" là cách đây 30 năm.

Mới đây, ca sĩ nhạc trot Kim Hye Yeon đã chia sẻ về tác dụng phụ của ca phẫu thuật thẩm mỹ mũi mà cô thực hiện cách đây 2 năm. Nữ ca sĩ 55 tuổi có thái độ ủng hộ chuyện "dao kéo" ở tuổi trung niên dù cô phải chịu kha khá "trái đắng" vì làm đẹp.

Lần đầu tiên Kim Hye Yeon phẫu thuật thẩm mỹ là cắt mắt 2 mí cách đây 30 năm. Nhắc đến kinh nghiệm nâng mũi, giọng ca sinh năm 1971 nói: "Tôi đã làm từ lâu rồi, nhưng tôi đã làm lại mũi sau khi già đi để trông xinh đẹp hơn. Công nghệ 30 năm không tiên tiến như bây giờ. Đó là lý do tại sao mũi tôi cứ bị chảy xệ xuống. Mũi tôi không dài, nhưng nó cứ dài ra như thể tôi đang nói dối vậy".

Nữ ca sĩ thành "thảm họa thẩm mỹ", không thở nổi sau ca nâng mũi thất bại- Ảnh 1.

Ảnh: MHN

Nữ ca sĩ thành "thảm họa thẩm mỹ", không thở nổi sau ca nâng mũi thất bại- Ảnh 2.

Kim Hye Yeon rất buồn khi bị nói là "thảm họa thẩm mỹ". Ảnh: MHN

Nhưng kết quả của ca phẫu thuật nâng mũi khác với mong đợi. Kim Hye Yeon tiết lộ: "Tôi đã yêu cầu họ làm cho mũi nhọn hơn và ngắn hơn một chút, nhưng sau khi chỉnh sửa mũi lại quá nhọn. Lỗ mũi của tôi lộ ra, vì vậy tôi nhận được rất nhiều lời chỉ trích lạm dụng dao kéo. Tôi mới chỉ làm lần 1 cách đây 30 năm và làm lại lần 2, vì thế nên tôi rất đau lòng".

Điều này thậm chí còn dẫn đến các vấn đề về sức khỏe đối với nữ ca sĩ: "Gần đây, căn bệnh viêm xoang của tôi trở nên rất nghiêm trọng. Có mủ tích tụ, có lẽ là do ca phẫu thuật 2 năm trước đã bị lỗ. Họ chắc hẳn đã cấy ghép thứ gì đó như silicon. Họ nói rằng sụn không thể ổn định vào đúng vị trí và đã bị trôi nổi trong mũi 2 năm. Viêm xoang trở nên nghiêm trọng đến mức tôi không thể thở bằng mũi". 

Nữ ca sĩ thành "thảm họa thẩm mỹ", không thở nổi sau ca nâng mũi thất bại- Ảnh 3.

Ảnh: MHN

Nữ ca sĩ thành "thảm họa thẩm mỹ", không thở nổi sau ca nâng mũi thất bại- Ảnh 4.

Giọng ca sinh năm 1971 không thể thở được sau ca nâng mũi lần 2. Ảnh: MHN

Để điều trị tình trạng viêm xoang và không thể thở, cũng như để tiếp tục ca hát, Kim Hye Yeon phải phẫu thuật chỉnh vách ngăn mũi cách đây 1 tháng. Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều khán giả đã có cái nhìn cảm thông hơn với Kim Hye Yeon.

Sinh năm 1971, Kim Hye Yeon ra mắt năm 1993 với bài hát nhạc trot Người phụ nữ ngốc nghếch. Kể từ đó, cô đã phát hành nhiều bài hát ăn khách như Seoul Daejeon Daegu Busan, Người đàn ông dũng cảm, Cộng hòa Seoul Đó là một con rắn (Xin hãy chịu đựng). Đặc biệt, Đó là một con rắn đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi được sử dụng làm bài hát đánh thức trên chương trình 2 ngày 1 đêm của đài KBS2.

Nữ ca sĩ thành "thảm họa thẩm mỹ", không thở nổi sau ca nâng mũi thất bại- Ảnh 5.

Kim Hye Yeon là giọng ca nhạc trot được yêu thích ở Hàn Quốc. Ảnh: Namu Wiki

Nguồn: MHN Sports

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