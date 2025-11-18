Nữ ca sĩ sở hữu 4 bất động sản triệu đô, 1 miệt vườn 20.000m² nuôi gà

Ở độ tuổi U40, Minh Hằng vẫn là gương mặt được săn đón hàng đầu showbiz Việt. Nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng chuẩn cùng phong thái tự tin giúp nữ ca sĩ luôn duy trì sức hút đặc biệt trong làng giải trí.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng không chỉ khẳng định tên tuổi mà còn sở hữu khối bất động sản đáng ngưỡng mộ, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế và sự đầu tư bài bản. Từ biệt thự bề thế tại TP.HCM, căn hộ cao cấp với view Landmark 81, đến khu vườn rộng lớn tại Đồng Nai... mỗi cơ ngơi đều mang dấu ấn sang trọng, tiện nghi và đẳng cấp, khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Minh Hằng (1987) là nữ diễn viên, ca sĩ toàn năng hàng đầu của màn ảnh Việt

Biệt thự ở Thủ Đức, TP.HCM

Một trong những bất động sản nổi bật của Minh Hằng là căn biệt thự tọa lạc tại khu vực đắt giá ở Thủ Đức, TP.HCM. Cơ ngơi này được cô xây dựng trên mảnh đất rộng vài trăm mét vuông, theo phong cách hoàng gia Châu Âu cầu kỳ và xa hoa, với tông màu tinh tế, ước tính trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong ngày cưới của Minh Hằng và ông xã, biệt thự được trang hoàng lộng lẫy bằng hoa tươi màu trắng - hồng, tạo nên không gian vừa sang trọng vừa lãng mạn.

Biệt thự của Minh Hằng tọa lạc trên khu đất rộng hàng trăm mét vuông, với tông màu trắng - vàng sang trọng

Không gian trong và ngoài nhà được trang trí lộng lẫy trong ngày cưới của Minh Hằng và ông xã

Căn hộ trị giá 20 tỷ, view nhìn ra Landmark 81

Bên cạnh biệt thự bề thế ở Thủ Đức, Minh Hằng còn sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Từ vị trí này, có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố, bao gồm Landmark 81 và tòa Bitexco, mang lại không gian sống vừa hiện đại vừa đắt giá. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, căn hộ có diện tích rộng đến mức đủ để cả gia đình thoải mái chạy nhảy, thậm chí chơi trốn tìm bên trong.

Không gian bên trong căn hộ 20 tỷ của Minh Hằng

Khu vườn rộng 20.000m² ở Đồng Nai

Khu vườn rộng 20.000m² tại Đồng Nai là nơi Minh Hằng dành cho những phút giây bình yên, hoàn toàn khác biệt với nhịp sống náo nhiệt ở thành phố. Tại đây, nữ ca sĩ cùng gia đình nuôi gà, trồng cây ăn trái và thỉnh thoảng tới nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian tự nhiên thoáng đãng.

Vào những ngày cuối tuần, cả gia đình thường lái xe về vườn để thư giãn, hít thở không khí trong lành. Khi vắng mặt, Minh Hằng thuê nhân viên chăm sóc khu vườn, đảm bảo từng luống rau được tưới nước, vun xới cẩn thận và các cây trái luôn xanh tốt. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô không muốn tiết lộ quá nhiều về mảnh vườn này, bởi nơi đây là chốn bình yên riêng tư, nơi cô thực sự tìm thấy sự thư thái và cân bằng trong cuộc sống.

Khu vườn xanh tốt của Minh Hằng trên mảnh đất rộng 20.000m²

Tại đây có ao vườn, cây trái... bình yên và thoáng đãng

Trong một vlog, Minh Hằng khoe thành quả hái rau trái của mình

Tậu thêm 2 căn nhà ở TP.HCM sau khi công bố mang thai

Năm 2023, ở thời điểm thông báo tin vui mang thai với công chúng, Minh Hằng tiếp tục gây chú ý khi thông báo tậu thêm 2 căn biệt thự mới tại TP.HCM. Trên MXH, nữ ca sĩ chỉ hé lộ hình ảnh về một trong hai cơ ngơi, nhưng qua vài khung hình cũng đủ để thấy được độ hoành tráng và bề thế của căn biệt thự.

Minh Hằng khoe nhan sắc mẹ bầu rạng rỡ, cùng với đó là hình ảnh về 1 trong 2 cơ ngơi mới tậu

Có thể thấy, bất động sản nào cũng Minh Hằng cũng xa hoa và đẳng cấp.

