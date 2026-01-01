Nữ ca sĩ số 1 Hàn Quốc viết thư tay bằng tiếng Việt, hé lộ 1 ý định ở Việt Nam

Vài ngày trước, fanpage IU ở Việt Nam đã gây xôn xao MXH khi khoe “chiến tích” thành công gửi xe cafe tới phim trường của IU. Hành trình đó không hề dễ dàng khi đội ngũ admin chỉ có vỏn vẹn 3 nhân sự: 2 người ở Việt Nam và 1 người ở Hàn Quốc. Mới đây, trong tối ngày diễn ra MBC Drama Awards 2025, fanpage này đã cập nhật dòng trạng thái “chấn động địa cầu”.

Cụ thể, admin đăng tải thông báo - IU tiết lộ “khả năng cao Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo trong world tour sắp tới”. Được biết, đây là tin từ thư và bộ câu hỏi độc quyền mà đội ngũ fanpage có cơ hội được trò chuyện với IU. Dòng trạng thái này ngay lập tức khiến không chỉ cộng đồng V-UAENA (tên fandom ở Việt Nam) đứng ngồi không yên mà MXH cũng phải sục sôi.

IU gần như xác nhận Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo trong tour diễn sắp tới

Trong lúc chờ đợi thêm thông tin thì admin đã có cập nhật mới nhất là bức thư IU tự tay viết hoàn toàn bằng 100% tiếng Việt. Cô viết: “Mình nhớ các bạn. Cảm ơn nha. Chúng ta có thể gặp nhau sớm không? Phải khoẻ mạnh mới được. Yêu các bạn rất nhiều IU Jieun”. Kèm với đó là chữ ký của nữ ca sĩ. Theo chia sẻ từ fanpage, đây là lần đầu tiên IU viết toàn bộ mọi thứ bằng tiếng Việt.

Bức thư tay IU viết tặng admin bằng tiếng việt 100%

Phản ứng của cộng đồng fan Việt ngay lập tức bùng nổ, pha lẫn xúc động và bất ngờ. Nhiều người chia sẻ cảm giác không thể tin nổi khi IU viết thư bằng tiếng Việt, trong khi số khác đã bắt đầu “gom lúa gạo” chuẩn bị tranh vé concert. Netizen dự đoán, sức nóng từ concert tại Việt Nam sẽ cực kỳ căng thẳng. Fan từ Thái Lan, Trung Quốc vô cùng đông đảo và sẽ tạo nên một cuộc chiến săn vé khốc liệt ngay khi mở bán. Nhiều ý kiến cho rằng tỉ lệ mua được vé sẽ cực kỳ thấp khi nhu cầu vô cùng cao, khiến khán giả phải nhanh tay và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trận tranh vé nghẹt thở.

Cuộc tranh vé sẽ vô cùng khốc liệt với sự tham gia của người hâm mộ Trung Quốc, Thái Lan và các khu vực lân cận

Cuối năm 2019, IU đã tổ chức thành công concert ở Thunder Dome Arena nằm trong khuôn khổ tour Love, Poem tại Bangkok (Thái Lan). Trong phần kết của sự kiện này, màn hình trên sân khấu hiện lên dòng chữ “Ho Chi Minh" vô cùng rõ ràng. Khi đó, người hâm mộ suy đoán nữ ca sĩ sẽ mang tour diễn này đến Việt Nam trong năm 2020, vào khoảng quý I.

Được biết, vào tháng 11 cùng năm, MXH cũng đã rộ lên thông tin cho rằng IU đang đàm phán việc tổ chức concert tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này đã không thể trở thành hiện thực khi cho đến bây giờ, V-UAENA vẫn chưa thể được chứng kiến IU cất giọng tại một concert solo ở trên mảnh đất hình chữ S.