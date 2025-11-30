Nữ ca sĩ số 1 Hàn Quốc biến mất bí ẩn khỏi sự kiện ồn ào nhất châu Á suốt 11 năm

MAMA 2025 vừa tổ chức lễ trao giải tại Hongkong (Trung Quốc) trong 2 ngày 28-29/11. Diễn ra ngay sau vụ hỏa hoạn chấn động, MAMA đã tiết chế chương trình, dù vậy mọi thông tin về lễ trao giải âm nhạc ồn ào nhất châu Á hàng năm vẫn được fan Kpop cực kỳ quan tâm. Và năm nay, đánh dấu thêm 1 năm IU không tham dự MAMA.

IU nhận giải tại MAMA 2014

Sau lần xuất hiện cuối cùng vào năm 2014 tại Hongkong (Trung Quốc), IU hoàn toàn vắng bóng trên thảm đỏ MAMA. Khi ấy, IU được vinh danh với 2 hạng mục Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất và Giọng ca được yêu thích nhất. Từ đó đến nay, dù vẫn được đề cử thậm chỉ thắng giải, IU không hề xuất hiện trực tiếp, củng cố thêm nghi vấn về lập trường rõ ràng của IU đối với lễ trao giải này.

Thông tin về việc IU đã biến mất khỏi MAMA suốt 11 năm luôn là một chủ đề gây tò mò trong cộng đồng fan Kpop. Nhưng việc IU nói không với MAMA không phải điều quá xa lạ với những ai theo dõi hành trình của cô. Trong suốt sự nghiệp, IU được biết đến là nghệ sĩ ưu tiên các lễ trao giải trong nước như Melon Music Awards hay Golden Disc Awards. Đối với một nghệ sĩ luôn kín lịch, cân bằng giữa âm nhạc, diễn xuất và các dự án cá nhân, việc chọn lọc sự kiện để xuất hiện là điều dễ hiểu.

IU xây dựng vị thế vững chắc mà không cần dựa vào sự xuất hiện tại các lễ trao giải

Chuyện một nghệ sĩ thắng giải nhưng không trực tiếp tham dự vốn đã không còn quá xa lạ, và khi cái tên đó lại là IU - người từ lâu đã xây dựng vị thế vững chắc mà không cần dựa vào sự xuất hiện tại các lễ trao giải điều này lại càng không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào.

Hành trình âm nhạc của IU là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh mà cô sở hữu. Với danh xưng "em gái quốc dân", "quái vật digital" đã đủ chứng minh vị thế IU trong làng nhạc Hàn. Ca khúc Good Day năm 2010 cùng ba nốt cao huyền thoại, đã biến IU thành hiện tượng. Từ đó, mỗi lần cô trở lại đều là một lần các bảng xếp hạng bị “san phẳng”. Những album như Palette , Love Poem hay LILAC đều cho thấy sự trưởng thành và sự nhạy bén trong cách IU chạm vào những câu chuyện riêng của người trẻ. Những bản hit như Blueming, Through the Night, eight hay gần đây nhất là Love wins all tiếp tục chứng minh không ai có thể thay thế IU trên đường đua nhạc số.

Với danh xưng "em gái quốc dân", "quái vật digital" đã đủ chứng minh vị thế IU trong làng nhạc Hàn

Song song với âm nhạc, IU cũng là một trong số ít idol thực sự thành công khi lấn sân sang diễn xuất. Từ Dream High năm 2011 đến bước ngoặt Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo , rồi My Mister - tác phẩm giúp cô bước lên tầm diễn viên thực lực được giới phê bình công nhận, IU liên tục chứng minh sự đa sắc trong diễn xuất. Jang Man Wol của Hotel Del Luna trở thành một trong những vai diễn được yêu thích nhất màn ảnh Hàn, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ không thua gì âm nhạc.

IU tại Cannes

Thậm chí, IU còn vươn lên ở địa hạt điện ảnh khi góp mặt trong Broker - dự án được mời tham dự Liên hoan phim Cannes, bước tiến mà không nhiều idol có thể chạm tới. Vai diễn mới nhất trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt giúp IU gây sốt châu Á 2025, khẳng định thực lực diễn xuất đáng gờm.

2025 là 1 năm ấn tượng của IU với diễn xuất

Sự nghiệp của IU cũng đi cùng bộ sưu tập Daesang đồ sộ từ MMA, GDA đến MAMA. Điều thú vị là dù không tham dự MAMA suốt hơn thập kỷ, IU vẫn liên tục được ghi nhận. Điều này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng của cô: không cần xuất hiện, vẫn đủ để trở thành tâm điểm.