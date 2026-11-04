Nữ ca sĩ SN 1988 quê TP.HCM kiếm 2 tỷ đồng chỉ từ 1 bài hát: Sống trong biệt thự trăm tỷ, dát hàng hiệu từ đầu đến chân

Nữ ca sĩ này không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà còn có cuộc sống sung túc nhiều người mơ ước.

Nhắc đến những gương mặt từng tạo nên diện mạo của Vpop giai đoạn cuối thập niên 2000, Bảo Thy là cái tên khó bỏ qua. Sở hữu hình tượng công chúa ngọt ngào cùng loạt ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 8x, 9x, nữ ca sĩ từng có thời kỳ hoạt động vô cùng sôi nổi, liên tục xuất hiện trên sân khấu, truyền hình và các sản phẩm giải trí.

Nhắc đến những gương mặt từng tạo nên diện mạo của Vpop giai đoạn cuối thập niên 2000, Bảo Thy là cái tên khó bỏ qua

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh ngày 2/6/1988 tại TP.HCM. Năm 2006, cô được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia cuộc thi Miss Audition. Những màn trình diễn 10 Minutes và Please Tell Me Why cùng Vương Khang tạo hiệu ứng tốt, mở ra cơ hội bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời điểm ấy, Bảo Thy vốn đã được cộng đồng mạng chú ý nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong showbiz.

Sau Miss Audition, nữ ca sĩ nhanh chóng xây dựng hình ảnh riêng với dòng nhạc trẻ, giai điệu bắt tai và phong cách biểu diễn gần gũi với khán giả tuổi teen. Những ca khúc như Sorry, Ngốc Nghếch, Khóc Thêm Lần Nữa, Công Chúa Bong Bóng, Ngôi Nhà Hoa Hồng lần lượt được yêu thích, đưa tên tuổi Bảo Thy trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop thời kỳ đó.

Năm 2007 - 2010 được xem là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Bảo Thy

Năm 2007 - 2010 được xem là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Bảo Thy. Cô liên tục có sản phẩm được khán giả đón nhận, xuất hiện tại nhiều chương trình ca nhạc và trở thành gương mặt được các nhãn hàng săn đón. Không chỉ ca hát, nữ nghệ sĩ còn thử sức với vai trò MC, diễn xuất và tham gia các hoạt động quảng cáo. Từ một cô gái nổi tiếng nhờ những bản nhạc trên Internet, Bảo Thy dần khẳng định vị trí bằng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thời kỳ nhạc chuông, nhạc chờ phát triển mạnh cũng là giai đoạn Bảo Thy có thêm nguồn thu đáng kể bên cạnh tiền cát-xê biểu diễn. Trong một số chia sẻ trước đây, nữ ca sĩ từng nhắc lại những kỷ niệm thời đỉnh cao và tiết lộ một ca khúc mang lại khoản thu nhập đặc biệt lớn.

Sorry - Bảo Thy, Vương Khang

Đó là Sorry - bản hit từng được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Bảo Thy cho biết tổng thu nhập từ ca khúc này vào thời điểm đó lên tới 2 tỷ đồng. Khi nhận bảng đối soát từ nhà mạng, cô bất ngờ vì số tiền nhận được quá lớn. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn tiết lộ bài hát vẫn tiếp tục tạo ra thu nhập khi có người sử dụng làm nhạc chuông, nhạc chờ: "Bây giờ mọi người vẫn còn dùng Sorry làm nhạc chuông nhạc chờ, nên bài này hiện vẫn kiếm ra thu nhập cho tôi".

Không chỉ có nguồn thu từ một bản hit, mức cát-xê biểu diễn của Bảo Thy thời mới nổi tiếng cũng khiến nhiều người bất ngờ. Trong một chương trình truyền hình, cô tiết lộ từng nhận 15 triệu đồng cho mỗi đêm diễn vào năm 2006. Có tháng, thu nhập của nữ ca sĩ lên tới 500 triệu đồng nhờ lịch biểu diễn dày đặc, quảng cáo và các hoạt động nghệ thuật.

Bảo Thy từng tiết lộ ca khúc Sorry mang về cho cô tổng thu nhập lên đến 2 tỷ đồng

Năm 2008, Bảo Thy từng vay bố mẹ 500 triệu đồng để đầu tư album đầu tay. Chỉ sau khoảng một tháng, nhờ một số hợp đồng quảng cáo và chăm chỉ chạy show, cô đã kiếm đủ tiền để hoàn trả khoản vay. Những chia sẻ này phần nào cho thấy tốc độ phát triển sự nghiệp cũng như khả năng kiếm tiền của nữ ca sĩ khi còn rất trẻ.

Có thu nhập tốt từ khá sớm, Bảo Thy từng chia sẻ bản thân có thể tự chủ tài chính từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ cũng là gương mặt thường xuyên được chú ý bởi phong cách thời trang hàng hiệu và thú chơi xe sang. Trong quá khứ, cô từng gây chú ý khi xuất hiện bên những mẫu xe đắt tiền, trong đó có Porsche Panamera màu trắng được mua vào cuối năm 2015.

Bảo Thy có cả bộ sưu tập đồ hiệu và xe sang với giá trị khủng

Thời điểm đó, chiếc Porsche Panamera của Bảo Thy có giá khoảng 7,5 - 8,8 tỷ đồng tùy phiên bản và trang bị. Đây cũng là một trong những dấu mốc cho thấy thành quả kinh tế mà nữ ca sĩ tích lũy được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh xe sang, Bảo Thy còn thường xuyên xuất hiện với túi xách, giày dép và phụ kiện đến từ những thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino hay Louboutin.

Không chỉ gây chú ý bởi những món đồ hiệu, hình ảnh Bảo Thy trong các chuyến du lịch và kỳ nghỉ dưỡng cũng thường gắn với những địa điểm cao cấp. Nữ ca sĩ có sở thích đi du lịch, đặc biệt yêu thích biển và thường chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ ngơi tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Trên trang cá nhân, cô nhiều lần đăng tải hình ảnh diện trang phục hàng hiệu, check-in tại khách sạn và resort có dịch vụ cao cấp.

Không chỉ gây chú ý bởi những món đồ hiệu, hình ảnh Bảo Thy trong các chuyến du lịch và kỳ nghỉ dưỡng cũng thường gắn với những địa điểm cao cấp.

Năm 2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ dần hạn chế hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng và những chuyến đi cùng chồng. Cô từng chia sẻ về lựa chọn thay đổi nhịp sống, không còn đặt nặng việc phải xuất hiện liên tục trên sân khấu như giai đoạn trước.

Bên trong biệt thự, Bảo Thy còn dành riêng một căn phòng để trưng bày bộ sưu tập túi xách, giày dép và quần áo hàng hiệu. Khu vực sân thượng được nữ ca sĩ tận dụng làm vườn rau xanh, trong khi hồ bơi riêng cũng được chồng đầu tư thay nước biển để phục vụ sở thích bơi lội của vợ.

Căn biệt thự hoành tráng của Bảo Thy và chồng

Những hình ảnh được cô chia sẻ trên mạng xã hội phần nào hé lộ cuộc sống tiện nghi, sung túc của gia đình nhỏ. Cơ ngơi của vợ chồng Bảo Thy được truyền thông ước tính có giá trị hàng triệu USD, tương đương hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, khiến nhiều người chú ý bởi độ bề thế và xa hoa

Hiện tại, Bảo Thy vẫn duy trì hình ảnh sang trọng, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch và chăm sóc gia đình. Từ cô gái bước ra từ cuộc thi Miss Audition, từng có những năm tháng chạy show liên tục và sở hữu loạt bản hit đình đám, nữ ca sĩ hiện có cuộc sống sung túc bên chồng doanh nhân. Dù không còn hoạt động âm nhạc với tần suất dày đặc, những ca khúc như Sorry hay Công Chúa Bong Bóng vẫn là dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của cô.

Ảnh: MXH Tổng hợp/ FBNV