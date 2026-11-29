Nữ ca sĩ quốc dân cũng đã phải tìm đủ mọi cách nhằm cải thiện nhan sắc.

Cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ ca sĩ Hàn Quốc - Shoo (thành viên nhóm nhạc huyền thoại S.E.S) và cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cách đây ít tháng, Shoo vô tình để lộ thông tin cô và ông xã đã ly thân được 4 năm. Cặp đôi mẫu mực 1 thời đi tới bước đường này do những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo nhận án tù và vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc.

Sáng 28/11, tờ MK khiến mạng xã hội không khỏi ngỡ ngàng khi đăng tải những hình ảnh của Shoo ở thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin, gần đây nữ ca sĩ đã làm khách mời trên chương trình Beauty Clinic Touch Me (đài Channel A) và ngay lập tức gây chú ý với ngoại hình khác hẳn so với trước đây.

Shoo buộc gọn mái tóc ra phía sau và xuất hiện trước ống kính máy quay với gương mặt không son phấn. Làn da cô trông khô sạm, thiếu sức sống. Đặc biệt, khi cười, nữ ngôi sao đã để lộ ra những nếp nhăn kéo dài từ cánh mũi xuống khóe miệng. Sau khi nhìn mình trong gương, Shoo tâm sự rằng bản thân cô đang trăn trở vì những nếp nhăn hằn sâu và độ đàn hồi của da không còn như trước. Người bạn thân gắn bó 25 năm cũng nhận ra rãnh cười sâu hoắm cùng vùng má chảy xệ trên khuôn mặt Shoo, đồng thời còn phũ phàng nhận xét rằng quá trình lão hóa đang xảy đến với nữ ca sĩ này quá đỗi nhanh chóng.

Diện mạo của Shoo ở thời điểm hiện tại khiến cho người hâm mộ không khỏi hoang mang, ngỡ ngàng. Ảnh: Naver Trước đây, cô sở hữu diện mạo xinh đẹp, dễ chiếm được thiện cảm của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh: Nate

Sau khi rời khỏi chương trình, Shoo đã tích cực chăm sóc da và cải thiện thói quen sinh hoạt nhằm cứu vãn làn da của mình. Theo 1 nguồn tin thân cận, diện mạo của Shoo hiện đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Cuộc hôn nhân của Shoo và nam cầu thủ họ Im từ lâu đã liên tục khiến dư luận xứ Hàn dậy sóng. Còn nhớ cách đây ít tháng, Shoo xác nhận ly thân ông xã cầu thủ được 4 năm. Nguyên nhân của quyết định này đến từ nhiều phía. Đầu tiên, giữa vợ chồng cô phát sinh những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc. Ngoài ra, việc vợ chồng cô chọn ly thân còn bắt nguồn từ những lý do thực tế của gia đình. Nhà của họ không còn đủ chỗ khi các con lớn lên. Con trai cả của cô cần phòng riêng sau khi vào trung học, trong 2 hai con gái sinh đôi cũng cần không gian riêng biệt. Thêm vào đó, gia đình bắt đầu nuôi 3 con vẹt, tạo thêm nhu cầu về phòng khác.

Cơ hội đến khi chồng Shoo đề cập rằng anh sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác. Nữ ca sĩ tâm sự: “Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình, và lập tức gọi cho 1 công ty chuyển nhà”. Sau đó, nữ ca sĩ đã cải tạo phòng cũ của chồng thành phòng ngủ cho con trai. Mặc dù không còn sống chung, Shoo nhấn mạnh rằng cô và nam cầu thủ Im Hyo Sung vẫn xem nhau như vợ chồng.

Shoo xác nhận chuyện đã ly thân chồng sau ồn ào đánh bạc. Ảnh: Naver

Chồng cô, cựu cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung, hiện đang sống gần đó và thường xuyên dành thời gian về thăm vợ con vào mỗi dịp cuối tuần. Chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng sau khi quyết định ly thân, Shoo vui vẻ bày tỏ: “Thực ra, như vậy khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cả gia đình vẫn thường xuyên tụ họp ăn uống và thậm chí còn đi du lịch cùng nhau nữa”.

Shoo thừa nhận rằng việc sống chung dưới 1 mái nhà liên tục đã khiến vợ chồng cô đôi lúc lâm cảnh khó xử. Nữ ca sĩ 8X giải thích rằng chồng cô trước đó thường xuyên cằn nhằn, khiến sự bực bội tích tụ theo thời gian. Điều thú vị là việc sống riêng thực sự đã cải thiện mối quan hệ giữa họ. Shoo cũng có thêm nhiều thời gian để dành cho bản thân hơn.

Chẳng ai ngờ kể từ khi sống riêng, mối quan hệ giữa vợ chồng cô lại được cải thiện rõ rệt. Ảnh: Naver

Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Năm 2002, các thành viên hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản và chuyển hướng hoạt động sang mảng hát solo và diễn xuất. Tới năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Im Hyo Sung. Cặp đôi đã có với nhau 3 đứa con.

Từ tháng 8/2016 - tháng 5/2018, Shoo nhiều lần đánh bạc trái phép tại các sòng bạc ở nước ngoài và bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vào tháng 8/2018, nữ nghệ sĩ bị chủ nợ kiện vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won (15 tỷ đồng). Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm, đồng thời phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép. Vòng xoáy nợ nần do cờ bạc, kiện cáo khiến hôn nhân giữa Shoo và Im Hyo Sung gặp nhiều sóng gió. Được biết nữ ca sĩ quốc dân đã đem nhà đi cầm cố, nướng sạch tiền tiết kiệm trên sòng bạc khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Việc có 1 cô vợ cờ bạc vô độ đến bể nợ còn khiến Im Hyo Sung rất xấu hổ, bức xúc trong thời gian dài trước khi mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện.

Shoo (ngoài cùng bên trái) là thành viên của nhóm nhạc quốc dân tại Hàn Quốc S.E.S. Ảnh: Naver