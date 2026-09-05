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Nữ ca sĩ quê Kiên Giang trúng 160 tờ vé số

Xi Xi
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"Không thể tin được lần đầu tiên tui trúng 160 tờ vé số", nữ ca sĩ quê Kiên Giang chia sẻ.

Nữ ca sĩ quê Kiên Giang trúng 160 tờ vé số - Ảnh 1.

Chia sẻ của Lưu Ánh Loan.

Mới đây, ca sĩ Lưu Ánh Loan thu hút sự chú ý khi chia sẻ chuyện trúng 160 tờ vé số trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ viết: "Không thể tin được lần đầu tiên tui trúng 160 tờ vé số".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người với gần 400 lượt bình luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng và hài hước trêu nữ ca sĩ: "Thế thì mua siêu xe thôi"; "Chấn động chị ơi"; "Chúc mừng chị iu của em"; "Này là thời tới cản không kịp chị iu ơi"...

Trước lời chúc mừng của mọi người, nữ ca sĩ cũng bình luận hài hước ở một comment rằng: "Này mà trúng độc đắc và khuyến khích thôi cũng ngon hé anh trai".

Nữ ca sĩ quê Kiên Giang trúng 160 tờ vé số - Ảnh 2.

Ca sĩ Lưu Ánh Loan quê Kiên Giang, là một trong những giọng ca Bolero và nhạc trữ tình quê hương được đông đảo khán giả yêu mến. Trước khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật, cô từng là giáo viên mầm non. Nhờ niềm đam mê ca hát, cô quyết định rời quê nhà lên TP.HCM lập nghiệp và may mắn được nhạc sĩ Đình Văn phát hiện, dìu dắt những bước đi đầu tiên trên các sân khấu lớn.

Dù gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn đầu và phải tích lũy kinh nghiệm từ các show đám cưới, phòng trà, Lưu Ánh Loan vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến với cô vào năm 2016, khi phát hành album Tình nghèo có nhau - Sầu tím thiệp hồng và được khán giả khắp nơi yêu mến.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ, cô được khán giả ưu ái gọi bằng những danh xưng thân thương như "bông hồng Bolero". Bên cạnh vai trò ca sĩ, Lưu Ánh Loan còn gặt hái thành công khi tự sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho riêng mình và đồng nghiệp.

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Ca sĩ Lưu Ánh Loan

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quê Kiên Giang

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