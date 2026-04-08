Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 26

Trạch Dương |

Nữ ca sĩ Zepa qua đời đột ngột ở tuổi 26, chỉ vài ngày sau khi đăng bài và ra video mới. Sự ra đi bất ngờ của cô để lại nhiều tiếc thương, trong khi nguyên nhân tử vong chưa được công bố.

Ngày 8/4, Naver đưa tin nữ ca sĩ - YouTuber người Nhật Bản Zepa đột ngột qua đời ở tuổi 26. Thông tin được gia đình đăng tải thông qua trang mạng xã hội của Zepa: "Chúng tôi xin lỗi thông báo tin buồn đột ngột này. Zepa đã qua đời”.

Gia đình cho biết tang lễ của Zepa được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham dự của người thân. Nguyên nhân ca sĩ tử vong chưa được công bố.

Nữ cosplayer Minet - bạn thân của Zepa - chia sẻ bài đăng xúc động: “Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức tôi vẫn chưa thể tin. Zepa từng nói tôi là người bạn thân duy nhất của cô ấy. Tôi sẽ chờ đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau”.

Zepa vẫn đăng bài viết trên trang cá nhân vài ngày trước khi qua đời.

Khán giả bàng hoàng trước tin tức nữ ca sĩ qua đời. Sự ra đi của Zepa nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên các nền tảng trực tuyến. Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương, ghi nhớ hình ảnh gần gũi, giàu năng lượng của Zepa.

Những ngày cuối đời, cô vẫn hoạt động bình thường trên mạng xã hội. Ngày 25/3, cô vẫn đăng video mới trên kênh YouTube cá nhân. Ngày 1/4, Zepa đăng tải dòng trạng thái: “Tuổi thọ trung bình của người nghiện rượu là khoảng 50 năm. Một nửa thời gian đó đã trôi qua rồi”.

Zepa sinh năm 1999, là một trong những ca sĩ, YouTuber trẻ nổi bật tại Nhật Bản. Cô ra mắt kênh YouTube vào tháng 4/2022 và nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 150.000 người đăng ký chỉ sau 6 tháng. Đến nay, kênh của cô có khoảng 620.000 người theo dõi.

Nội dung của Zepa chủ yếu xoay quanh các buổi phát trực tiếp uống rượu, trò chuyện và tương tác với người hâm mộ. Cô xây dựng được lượng khán giả trung thành và tương tác cao nhờ cách trò chuyện thẳng thắn với fan.

Zepa tạm nghỉ sáng tạo nội dung khoảng 2 năm, sau đó chuyển sang đi hát. Cô hoạt động trong nhóm nhạc mang tên Pastel Honey.

Cô vừa trở lại công việc YouTuber vào tháng 3/2026, là thành viên của nhóm YouTuber EE. Tập thể đang lên kế hoạch cho các hoạt động trong thời gian tới. Sau khi thông tin được xác nhận, các thành viên trong nhóm gồm Tamurakae và Morgen đã bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội.

Hậu "sida" đình đám một thời: Có nhà 8 tầng ở Vũ Trọng Phụng, biệt thự ở Đại Kim, được chồng yêu chiều
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
