Nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 26

Ngày 8/4, Naver đưa tin nữ ca sĩ - YouTuber người Nhật Bản Zepa đột ngột qua đời ở tuổi 26. Thông tin được gia đình đăng tải thông qua trang mạng xã hội của Zepa: "Chúng tôi xin lỗi thông báo tin buồn đột ngột này. Zepa đã qua đời”.

Gia đình cho biết tang lễ của Zepa được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham dự của người thân. Nguyên nhân ca sĩ tử vong chưa được công bố.

Nữ cosplayer Minet - bạn thân của Zepa - chia sẻ bài đăng xúc động: “Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức tôi vẫn chưa thể tin. Zepa từng nói tôi là người bạn thân duy nhất của cô ấy. Tôi sẽ chờ đến ngày chúng ta có thể gặp lại nhau”.

Zepa vẫn đăng bài viết trên trang cá nhân vài ngày trước khi qua đời.

Khán giả bàng hoàng trước tin tức nữ ca sĩ qua đời. Sự ra đi của Zepa nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên các nền tảng trực tuyến. Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương, ghi nhớ hình ảnh gần gũi, giàu năng lượng của Zepa.

Những ngày cuối đời, cô vẫn hoạt động bình thường trên mạng xã hội. Ngày 25/3, cô vẫn đăng video mới trên kênh YouTube cá nhân. Ngày 1/4, Zepa đăng tải dòng trạng thái: “Tuổi thọ trung bình của người nghiện rượu là khoảng 50 năm. Một nửa thời gian đó đã trôi qua rồi”.

Zepa sinh năm 1999, là một trong những ca sĩ, YouTuber trẻ nổi bật tại Nhật Bản. Cô ra mắt kênh YouTube vào tháng 4/2022 và nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 150.000 người đăng ký chỉ sau 6 tháng. Đến nay, kênh của cô có khoảng 620.000 người theo dõi.

Nội dung của Zepa chủ yếu xoay quanh các buổi phát trực tiếp uống rượu, trò chuyện và tương tác với người hâm mộ. Cô xây dựng được lượng khán giả trung thành và tương tác cao nhờ cách trò chuyện thẳng thắn với fan.

Zepa tạm nghỉ sáng tạo nội dung khoảng 2 năm, sau đó chuyển sang đi hát. Cô hoạt động trong nhóm nhạc mang tên Pastel Honey.

Cô vừa trở lại công việc YouTuber vào tháng 3/2026, là thành viên của nhóm YouTuber EE. Tập thể đang lên kế hoạch cho các hoạt động trong thời gian tới. Sau khi thông tin được xác nhận, các thành viên trong nhóm gồm Tamurakae và Morgen đã bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội.