Nữ ca sĩ “mỏ hỗn" nhất Kpop

Jessi được mệnh danh là "Ssenunni Kpop" (chị đại Kpop). Cô không chỉ nổi tiếng trong nước mà tên tuổi còn gây tiếng vang ở thị trường quốc tế. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jessi đã tự tạo con đường riêng khác biệt không giống với nhiều nghệ sĩ Kpop khác. Từ tiêu chuẩn về vẻ đẹp đến hẹn hò, đây là những lần cô thách thức những kỳ vọng mà ngành giải trí, các công ty quản lý và cả xã hội luôn đặt ra cho các thần tượng Kpop.

Thoải mái chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ luôn là chủ đề nóng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Hầu hết các thần tượng không đề cập đến tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng Jessi lại hoàn toàn ngược lại. Cô không hề ngại khi nhắc đến việc bản thân phẫu thuật thẩm mỹ.

Cụ thể trong chương trình Happy Together mùa 3 của đài KBS, Jessi đã công khai chia sẻ về việc cô đã phẫu thuật thẩm mỹ mắt và mũi. Cô đã nâng ngực và sử dụng nói với dàn diễn viên rằng cô đã phẫu thuật mắt, mũi và cả nâng ngực.

Nhan sắc trước và sau khi phẫu thuật của "chị đại" Jessi

Nói cho cả thế giới biết về số đo vòng một của mình

Trong chương trình TMI Show của Mnet, Jessi muốn làm rõ sự thật về đường cong của mình. Cô thẳng thắn chia sẻ với các nghệ sĩ: "Tôi thực sự muốn nói điều này. Tôi có vòng một cup B". (Cup ngực B mang ý nghĩa chỉ kích thước vòng 1 của phụ nữ khoảng từ 78cm đến 103cm).

Jessi thoải mái nói về kích cỡ vòng một

Sẵn sàng nhận chỉ trích vì những vũ đạo gợi cảm

Có thể nói, Jessi luôn là nữ thần tượng phá vỡ ranh giới giữa trang phục và vũ đạo khiêu gợi. Trong MV Down, cô mặc đồ tắm và thực hiện vũ đạo "18+" và phải nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, trước hàng loạt tranh cãi, cô chẳng hề nao núng mà chia sẻ: "Tôi biết không được phép làm điều này ở Hàn Quốc. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích. Tôi tin rằng phụ nữ nên tự tin vào cơ thể mình. Nếu bạn tự tin, bạn có thể khoe nó ra. Tôi ước tất cả phụ nữ đều có thể làm mọi thứ họ muốn".

Vũ đạo khiêu gợi đầy nóng bỏng của Jessi trong MV

Khẳng khái "bật" Giám đốc điều hành công ty - PSY

Trong một video trên STUDIO WAFFLE , người dẫn chương trình tiết lộ PSY - Giám đốc điều hành công ty quản lý P Nation của Jessi không thích cô khoe quá nhiều da thịt. Tuy nhiên, đáp lại Jessi khẳng định cô không quan tâm và còn "bật" lại khi cho rằng PSY cũng từng mặc trang phục hở hang khi biểu diễn: "Anh ấy đã từng ăn mặc như Beyoncé và mặc quần lọt khe".

Jessi khẳng định "không quan tâm" trước lời phàn nàn của Giám đốc điều hành PSY

Thoải mái mặc thời trang sân bay "không quần"

Jessi nhiều lần bị cư dân mạng Hàn Quốc chỉ trích nặng nề khi cô xuất hiện ở sân bay trong bộ trang phục "không quần". Thay vì xin lỗi người hâm mộ, Jessi giải thích rằng "đồ lót" mà cộng đồng mạng chỉ trích thực chất là quần short: "Tôi đang mặc quần, ok? Chúng được gọi là quần short legging".

Trang phục gây tranh cãi của Jessi nhưng cô coi chuyện này là vô cùng bình thường

Công khai chia sẻ về số lượng bạn trai từng hẹn hò

Trong tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ The Sixth Sense của đài tvN, các nghệ sĩ đã hỏi "Bạn nghĩ ai là người hẹn hò nhiều nhất?". Yoo Jae Suk đã chọn Jeon So Min, trong khi Jeon So Min và Oh Na Ra chọn Jessi. Ngay lập tức, Jessi đã làm sáng tỏ sự thật bằng cách nói với dàn diễn viên về số lượng bạn trai mà cô đã có: "Tôi chỉ mới hẹn hò với 5 người bạn trai trước đây. Tôi chỉ không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào".

Jessi công khai số lượng bạn trai từng hẹn hò

Bảo vệ cặp đôi HyunA và DAWN

Đối với các thần tượng, việc hẹn hò có thể sẽ làm "tan tành" sự nghiệp và DAWN - HyunA thời điểm còn hẹn hò từng vấp phải không ít tranh cãi. Giữa những ồn ào, Jessi là một trong những người đầu tiên trong ngành giải trí lên tiếng bảo vệ cặp đôi: "Mọi người đều có thể hẹn hò với bất kỳ ai họ muốn. Chúng ta không phải trẻ con. Họ thần tượng nhưng HyunA đủ lớn để hẹn hò với bất kỳ ai cô ấy muốn".