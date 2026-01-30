Nữ ca sĩ mang nhạc Việt ra thế giới: Tham gia 8 sự kiện tầm vóc quốc gia, được Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay vui mừng

Trong vài năm trở lại đây, Hoàng Thùy Linh dần mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra khỏi vai trò của một nghệ sĩ giải trí thuần túy. Âm nhạc của cô, đặc biệt là hướng tiếp cận dân gian đương đại, không chỉ được ghi nhận ở thị trường trong nước mà còn tạo được mức độ lan tỏa nhất định trên các nền tảng quốc tế. Song song với đó, Hoàng Thùy Linh cũng duy trì sự hiện diện đều đặn trong đời sống văn hóa trong nước thông qua việc tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật - chính trị mang tầm quốc gia.

Hoàng Thùy Linh trong đêm diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” (ảnh: FBNV)

Trong khoảng 6 tháng gần đây, nữ ca sĩ liên tục xuất hiện tại các chương trình lớn của đất nước, cho thấy sự tin tưởng của các đơn vị tổ chức đối với hình ảnh và định hướng nghệ thuật mà cô theo đuổi. Chỉ trong 6 tháng, Hoàng Thùy Linh tham gia 8 sự kiện cấp quốc gia như tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam; biểu diễn tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất; góp mặt trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hoàng thành Thăng Long; tham gia Lễ bế mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; biểu diễn tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam; Concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng; tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ; và mới nhất là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Tại sự kiện ở Văn phòng Chính phủ đầu năm 2026, Hoàng Thùy Linh có dịp gặp gỡ và được Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay. Loạt hình ảnh được nữ ca sĩ tự hào đăng lên fanpage thu hút sự chú ý của công chúng.

Việc góp mặt liên tục trong các không gian văn hóa mang tính chính thống cho thấy Hoàng Thùy Linh đang được nhìn nhận như một nghệ sĩ phù hợp với tinh thần biểu diễn đại diện, nơi yếu tố giải trí được đặt trong mối quan hệ hài hòa với bản sắc văn hóa và thông điệp xã hội. Đây không phải là điều thường thấy với các nghệ sĩ pop, mà là kết quả của quá trình định hình hình ảnh và lựa chọn con đường làm nghề tương đối rõ ràng trong nhiều năm qua.

Hoàng Thùy Linh ghi dấu với nhiều sự kiện quốc gia (ảnh: FBNV)

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, từng học múa trong 7 năm và được biết đến rộng rãi qua vai chính trong bộ phim truyền hình “Nhật ký Vàng Anh” năm 2007. Sau giai đoạn gián đoạn sự nghiệp vì biến cố cá nhân, cô trở lại hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ vào năm 2010 cùng album đầu tay mang tên mình. Kể từ Bánh Trôi Nước (2016), Hoàng Thùy Linh thực sự định hình phong cách âm nhạc riêng, tập trung khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong cấu trúc pop - electronic hiện đại.

Hoàng Thùy Linh thực sự định hình phong cách âm nhạc riêng, tập trung khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong cấu trúc pop - electronic hiện đại (ảnh: FBNV)

Hai album HOÀNG (2019) và LINK (2022) được xem là những dự án có ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi của nhạc Việt đương đại trong giai đoạn gần đây. HOÀNG tạo dấu ấn với loạt ca khúc mang âm hưởng dân gian như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Tứ Phủ,... đồng thời giành được nhiều giải thưởng chuyên môn. LINK tiếp tục khai thác mạch văn hóa - tâm linh, nhưng với cách tiếp cận tiết chế và trưởng thành hơn trong cấu trúc âm nhạc.

Ở thị trường quốc tế, See Tình là sản phẩm giúp Hoàng Thùy Linh đạt mức độ nhận diện rộng rãi nhất. Ca khúc lan tỏa mạnh trên TikTok, thu hút hàng tỷ lượt xem thông qua các video sử dụng nhạc nền, trong đó riêng tại Trung Quốc ghi nhận hơn 4 tỷ lượt xem liên quan. See Tình từng lọt Top Viral 50 của Spotify tại nhiều quốc gia và được một số nghệ sĩ, vận động viên quốc tế thể hiện lại vũ đạo, góp phần đưa hình ảnh âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Hoàng Thùy Linh ghi dấu quốc tế với bản hit See Tình (ảnh: FBNV)

Về mặt chuyên môn, album LINK từng được Pitchfork - chuyên trang phê bình âm nhạc khắt khe nhất thế giới chấm 7.2/10 vào tháng 8/2022. Đây là mức điểm tương đối tích cực đối với một album pop đến từ thị trường châu Á, cho thấy dự án nhận được sự quan tâm nhất định từ giới phê bình quốc tế.

Kể từ album LINK, Hoàng Thùy Linh chưa ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc độc lập, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện ổn định thông qua các sân khấu biểu diễn và sự kiện văn hóa. Các ca khúc đã phát hành tiếp tục được khai thác trong nhiều không gian khác nhau, góp phần giữ cho tên tuổi của cô không bị gián đoạn trên thị trường.

Kể từ album LINK, Hoàng Thùy Linh chưa ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc độc lập, nhưng vẫn duy trì sự hiện diện ổn định thông qua các sân khấu biểu diễn và sự kiện văn hóa (ảnh: FBNV)

Nhìn tổng thể, hành trình của Hoàng Thùy Linh phản ánh một lựa chọn làm nghề tương đối nhất quán: tập trung vào chất lượng dự án, xây dựng hình ảnh gắn với văn hóa, thay vì chạy theo số lượng hay xu hướng ngắn hạn. Không đặt nặng danh xưng hay thành tích, việc cô được mời tham gia nhiều sự kiện quan trọng của đất nước có thể xem là một sự ghi nhận cho quá trình làm nghề nghiêm túc và bền bỉ kéo dài nhiều năm.