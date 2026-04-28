Nữ ca sĩ “lột xác” hậu giảm 30kg, hễ ra nhạc là nắm trọn top 1 cả nước

Hành trình giảm 30kg đầy khắc nghiệt, nay lột xác với ngoại hình gây bất ngờ

Thời gian qua, nhóm nhạc AKMU đang gây bão làng nhạc Hàn với album FLOWERING , đánh dấu cột mốc 12 năm làm nghề của 2 anh em Lee Chanhyuk và Lee Suhyun. Nhận được sự ủng hộ to lớn từ công chúng, ngoại hình mới đây của Suhyun cũng trở thành hot topic trên các trang MXH xứ củ sâm.

Cô nàng vừa video trên kênh YouTube cá nhân, lần đầu chia sẻ chi tiết về hành trình giảm tới 30kg của mình, đồng thời kể lại quãng thời gian khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần phía sau màn lột xác ấn tượng. Trong video, cô tiết lộ quá trình giảm cân không hề diễn ra thần tốc như nhiều người nghĩ, mà bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Suhyun cho biết ban đầu cô giảm được khoảng 10kg chỉ trong vòng một năm nhờ ăn cơm nhà mẹ nấu, thậm chí chưa cần tập luyện. Mọi thứ chỉ thực sự nghiêm túc khi cô chuyển đến sống cùng anh trai Chanhyuk. Hai anh em bắt đầu cùng nhau ăn kiêng và tập thể dục. Suhyun hài hước kể rằng anh trai còn thuê huấn luyện viên cá nhân đến tận nhà để cô không thể “trốn tập”.

Dù đạt được kết quả ấn tượng, Suhyun thừa nhận đó là quãng thời gian vô cùng mệt mỏi. Cô nói bản thân luôn cảm thấy khó chịu, chán nản và gần như chưa bao giờ vui vẻ trong lúc tập luyện. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn tự nhủ rằng nếu vượt qua được giai đoạn này, cuộc đời cô có thể thay đổi theo hướng tốt hơn.

Nữ ca sĩ còn tham gia một chương trình kiểu “trại giảm cân”, nơi phải nhịn ăn nhiều ngày và tập luyện cường độ cao. Mỗi sáng cô bơi lội khi bụng rỗng rồi tiếp tục vận động suốt ngày. Nữ ca sĩ thừa nhận trải nghiệm đó quá khắc nghiệt và không bao giờ muốn lặp lại, nhưng hiệu quả rất rõ rệt khi cô giảm được 6kg chỉ trong một tháng.

Sau khi giảm thành công hơn 30kg, visual của Suhyun đã có những thay đổi rõ rệt nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu vốn có. Vóc dáng trở nên thanh thoát hơn, cơ thể gọn gàng và nhẹ nhõm hơn trước, giúp cô dễ dàng diện những bộ trang phục nữ tính và tôn dáng hơn.

Nhiều netizen bày tỏ sự bất ngờ trước màn “lột xác” của nữ ca sĩ, cho rằng cô ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ hơn sau khi giảm cân. Không ít bình luận nhận xét Suhyun hiện sở hữu khí chất nữ tính, thanh thoát và thậm chí có phần giống diễn viên hơn trước. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho sự kiên trì của cô khi vượt qua hành trình giảm 30kg đầy khắc nghiệt. Với công chúng Hàn Quốc, cô vẫn được yêu mến bởi tài năng âm nhạc, tính cách chân thật cùng nguồn năng lượng hiếm có trong showbiz.

Mảnh ghép của bộ đôi “khủng long nhạc số”, hit nối tiếp hit

AKMU (Akdong Musician) là bộ đôi anh em gồm Lee Chan Hyuk và Lee Suhyun, ra mắt năm 2014 sau khi chiến thắng Kpop Star Season 2 . Nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn với phong cách âm nhạc mộc mạc, thiên về kể chuyện, pha trộn giữa folk, pop và indie. Những bản hit như 200%, Give Love, How Can I Love The Heartbreak ... giúp AKMU trở thành “quái vật nhạc số”, chiếm trọn top đầu BXH nhạc số trong nước.

AKMU được công nhận là "khủng long nhạc số" với loạt bản hit gây sốt Hàn Quốc (Ảnh: The Korea Herald)

Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động dưới trướng YG Entertainment, AKMU duy trì hình ảnh nghệ sĩ tập trung vào âm nhạc hơn là xu hướng thị trường. Lee Chan Hyuk đảm nhiệm vai trò sáng tác chủ lực với tư duy giàu hình ảnh và chiều sâu, trong khi Lee Suhyun nổi bật với chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc.

Bước ngoặt lớn đến vào cuối năm 2025 khi AKMU chính thức rời YG Entertainment sau 12 năm gắn bó, khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp. Đến tháng 1/2026, hai anh em thành lập công ty riêng mang tên Center of Inspiration, mở ra giai đoạn hoạt động độc lập với quyền tự chủ sáng tạo cao hơn.

Ngày 2/4, AKMU tái xuất làng nhạc sau hơn một năm rưỡi vắng bóng, cùng album FLOWERING với 3 MV Paradise Of Rumors, Spring Color, Joy, Sorrow, A Beautiful Heart. Hiện tại, Paradise Of Rumors đã xâm chiếm toàn BXH nhạc số Hàn Quốc, đạt top 1 ở gần như mọi nền tảng: Melon, Flo, Vibe, Bugs và YouTube Music. Joy, Sorrow, A Beautiful Heart đuổi sát nút với thứ hạng 2 ở bảng tổng nhạc số, giúp AKMU có 2 ca khúc cùng lúc hot nhất ở Hàn Quốc hiện tại.

Về doanh số album, FLOWERING hiện mới chỉ bán được hơn 9500 bản, thấp hơn nhiều so với album PLAY , era đỉnh cao của 2 anh em họ Lee. Nguyên nhân là do AKMU không sở hữu lượng fan đông đảo, thay vào đó là chiếm cảm tình từ công chúng nhờ kho tàng âm nhạc của mình. AKMU chưa bao giờ là nhóm nhạc vận hành theo mô hình fandom truyền thống: fan đổ tiền tăng doanh số album vật lý, mở loạt fansign hay tổ chức các hoạt động - project.

Thay vào đó, sức mạnh lớn nhất của bộ đôi nằm ở độ nhận diện đại chúng và khả năng tạo hit. Khán giả tìm đến AKMU vì chất lượng âm nhạc, ca từ gần gũi và màu sắc riêng biệt hơn là tâm lý sưu tầm album hay “cày” nhạc như các fandom idol. Thước đo rõ nhất của AKMU luôn là thành tích nhạc số, sức lan tỏa trong công chúng và khả năng duy trì sức hút qua nhiều năm.