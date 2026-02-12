Nữ ca sĩ Lào Cai "tái sinh" khi lấy tên của Hồ Ngọc Hà làm một việc

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ trẻ Hà Lam Anh. Hà Lam Anh xuất thân từ Lào Cai, từng hoạt động tại Hà Nội trước khi Nam tiến.

Hà Lam Anh

Cô từng giành top 5 Giọng Hát Việt 2019, top 9 Sao Mai 2015 và Giải Nhất Giọng Hát Hay Hà Nội 2018. Không chỉ khẳng định khả năng ca hát, cô còn thử sức với các sản phẩm solo thành công với nhiều bản hit trên các nền tảng xã hội như Yếu đuối ai xem, Thu Hà Nội... minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc trong âm nhạc. Ngoài ca hát, Hà Lam Anh còn làm MC.

Cô chia sẻ về con đường sự nghiệp: "Ít ai biết, tôi từng hoạt động với nghệ danh Cát Tiên trong suốt một thời gian dài.

Tôi quyết định thay đổi nghệ danh khi rời Hà Nội vào Sài Gòn quan niệm khi đi đến một vùng đất mới giống như bắt đầu một con người mới với những mối quan hệ mới, những trải nghiệm mới. Nhưng tôi không phủ nhận hay chối bỏ những kỷ niệm với nghệ danh Cát Tiên.

Vì nghệ danh Cát Tiên đi với tôi một quãng đường khá dài và có nhiều kỷ niệm đẹp nên có những ngày tôi xem lại những hình ảnh cũ gắn liền với nghệ danh ấy. Tuy nhiên tôi hiểu rằng chỉ nên dừng lại ở đó vì nghệ danh Hà Lam Anh hiện tại phù hợp với phong cách âm nhạc của tôi bây giờ.

Về nghệ danh Hà Lam Anh này, chữ "Lam" mang đến cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Còn chữ "Hà" chính là tên chị Hồ Ngọc Hà, thần tượng của tôi.

Nhưng khi ghép hai chữ ấy lại, tôi vẫn cảm thấy chưa trọn vẹn. Cho đến khi cái tên Hà Lam Anh chợt xuất hiện trong suy nghĩ, mọi thứ bỗng trở nên hài hòa và tự nhiên. Và thế là tôi quyết định chọn nó, như một sự khởi đầu mới.

Sau khi thay đổi nghệ danh, tôi như được "tái sinh", không còn là con người cũ nữa mà sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ, từ âm nhạc cho đến cách nhìn nhận cuộc sống.

Sau khi Nam tiến gần 2 năm, một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của tôi chính là Giải A tại Liên hoan Âm nhạc Toàn quốc 2025.

Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, tôi đã đi qua không ít giai đoạn khó khăn. Có những lúc, tôi cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, thậm chí nghi ngờ bản thân liệu mình có thật sự phù hợp với con đường này hay không. Thế nhưng vào những lúc ấy, tôi may mắn được nhiều bạn bè giang tay giúp đỡ.

Trên con đường nghệ thuật của tôi, có sự giúp đỡ của rất nhiều anh chị em bạn bè để tôi kiên trì cho đến bây giờ. Tất nhiên ai làm nghề cũng mong muốn bản thân sẽ có một thành tựu nào đó nhưng sau một hành trình hoạt động bền bỉ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi vẫn sống được với nghề và thấy vui vì điều này".