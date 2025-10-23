Nữ ca sĩ lang thang ở Hàn Quốc 3 tuần để làm một việc

Tối ngày 22/10, MIN đã chính thức phát hành album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp mang tên "Dear Min". Album gồm 1 intro, 1 interlude và 8 ca khúc mới, thuộc thể loại Pop/ Ballad, đánh dấu nhiều thay đổi của MIN khi truyền tải chân thật những cung bậc cảm xúc của nữ ca sĩ trong 3 năm vừa qua.



MIN

Các ca khúc được chắp bút bởi Min, Khắc Hưng, Hoàng Tôn, Marzuz, Lu, RedT, Trid Minh, Changg, Khang (Chillies). Trái ngược với màu sắc sôi động và năng lượng tích cực thường thấy ở các sản phẩm trước đây của MIN, tổng thể album "Dear Min" là một cuốn nhật ký âm nhạc, giữ nguyên sự mong manh, yếu đuối trong một cô gái từng bước trưởng thành từ những tổn thương.

Xuyên suốt quá trình thực hiện album "Dear Min", MIN đã tham gia vào hầu hết các khâu sản xuất từ âm nhạc, ý tưởng hình ảnh, visual sân khấu cho đến thiết kế CD vật lý. Nữ ca sĩ cũng đồng hành với một cộng sự thân thiết - nhà sản xuất, nhạc sĩ Khắc Hưng.

Cô nói: "Đối với MIN, album mới không chỉ là âm nhạc mà là một thế giới trọn vẹn. Một tác phẩm nghệ thuật bền vững, sẽ đi theo mình một chặng đường rất dài. MIN muốn từng chi tiết, từ ánh sáng sân khấu đến chiếc đĩa vật lý, đều mang hơi thở của Dear Min.

Album "Dear Min" đi theo concept của một bức thư được MIN viết gửi đến chính mình và người hâm mộ.

Các ca khúc trong album thì không đến từ một kế hoạch hoàn hảo, mà từ những khoảnh khắc MIN thành thật với chính mình. Mỗi bài hát giống như một lát cắt trong hành trình trưởng thành, để rồi xếp lại thành bức thư mà MIN muốn gửi cho bản thân và cho cả những ai đang lắng nghe. MIN mong các bạn tìm thấy sự đồng cảm trong những lời hát và giai điệu này, để biết rằng bạn không một mình. Nếu có buồn, hãy để MIN buồn cùng bạn".

Dự án "Dear MIN" chỉ gồm một MV duy nhất, đó là "(từng là) Boyfriend, Girlfriend", ra mắt ngày 12/5 vừa qua. Với những ca khúc còn lại, MIN lựa chọn hình thức Visual Stage - chuỗi sân khấu được dàn dựng bằng hiệu ứng đẹp mắt để mỗi bài hát trở thành một thước phim sống động và truyền tải trọn vẹn cảm xúc bên trong.

MIN chia sẻ, thử thách lớn nhất trong quá trình thực hiện album "Dear Min" không nằm ở kỹ thuật mà ở cảm xúc. Cô nói: "Với những bài hát mang nhiều nỗi niềm, MIN không thể đóng vai được mà phải thật sự sống lại trong cảm xúc đó. Có những lúc khi thu âm, MIN phải dừng lại, hít thở, rồi mới có thể tiếp tục. Nhưng chính điều đó làm cho sản phẩm lần này chân thật hơn. Nó không chỉ là âm nhạc, mà là lời tự sự".

MIN tâm sự, ca khúc nào trong album cũng là một phần trái tim của mình. Nhưng 'Loser' có đôi phần đặc biệt hơn vì MIN sáng tác chung cùng nhạc sĩ Hoàng Tôn. Cô nói: "Loser là lời thú nhận của một cô gái mắc kẹt trong bóng tối trầm cảm, luôn cảm thấy mình không xứng đáng, và một chàng trai như thiên thần - người vẫn chọn ở lại, để yêu và làm dịu đi nỗi đau của cô.

Phần lyrics được MIN viết trong một chuyến đi Hàn Quốc, MIN đã lang thang ở đó suốt 3 tuần để gom đủ cảm xúc và viết lại những cảm xúc chất chứa bên trong. Một số ý tưởng từ chuyến đi ấy sau này cũng được phát triển thành những ca khúc khác trong album như Chế Độ Im Lặng".