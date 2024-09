Nữ ca sĩ làm chấn động nước Đức, “đút túi” 1.3 nghìn tỉ xong tuyên bố nghỉ hưu

Adele Live In Munich - chuỗi đêm diễn “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử âm nhạc đã đi đến hồi kết. Dựng hẳn một “pop up stadium” (SVĐ “tạm thời”) với sức chứa gần 80 nghìn khán giả, Adele Live In Munich đã chính thức phá vỡ kỉ lục mà Taylor Swift thiết lập trước đó không lâu để là nghệ sĩ có lượng khán giả đông nhất đổ về một địa điểm. Trước đó, 8 đêm diễn The Eras Tour của Taylor Swift mang về 726 nghìn khán giả tại SVĐ Wembley (London) trong khi con số của Adele là trên 750 nghìn khán giả với 10 đêm diễn tại Munich.

Tại đêm diễn cuối cùng, Adele cũng đã có thông báo đầy tình cảm, nhưng đồng thời cũng là sự ngầm xác nhận với khán giả toàn cầu về việc cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi rất dài sau khi kết thúc 10 đêm diễn ở Munich cũng như chuỗi show diễn định cư tại Las Vegas.

Adele chia tay khán giả đầy xúc động.

"Tôi chỉ còn 10 show ở Vegas nữa thôi, sau đó tôi sẽ tạm xa mọi người một thời gian dài. Từ tận đáy lòng, tôi sẽ giữ mãi hình ảnh của mọi người trong tim cũng như sẽ luôn nhớ đến các show diễn trong thời gian qua đã tuyệt vời như thế nào… Đã đến lúc tôi cần được nghỉ ngơi! Trong vòng 7 năm qua, tôi đã xây dựng nên một cuộc sống mới cho bản thân mình, và bây giờ tôi muốn đắm chìm vào nó. Tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm!" - Adele bùi ngùi chia sẻ.

Đó là những chia sẻ rất thật lòng và chân thành mà Adele gửi đến khán giả suốt thời gian miệt mài đi diễn vừa qua. Hiện tại, có lẽ Adele cũng đang muốn dành toàn tâm toàn ý để nuôi dạy cậu con trai nhỏ. Trước đó, Adele thường có khoảng “lặn” rất lâu giữa mỗi album mới với thời gian có thể lên đến trên 5 năm. Lần này, chính Adele xác nhận thời gian chờ đợi sẽ dài, e rằng khoảng “nghỉ hưu” này sẽ dài hơn hẳn những lần chờ đợi trước.

Adele Live In Munich mang về cho Adele khoảng tiền hơn 55 triệu USD (hơn 1.3 nghìn tỉ VNĐ) sau khi trừ đi tất cả các chi phí. Như vậy trước thời gian “đóng băng”, cô cũng kịp mang về cho mình khối tài sản không nhỏ.

Theo Guardian, ban tổ chức đã huy động hơn 700 công nhân để xây dựng địa điểm biểu diễn tạm thời rộng khoảng 4.000 m2 với sức chứa 75.000 khán giả. Chương trình còn được trang bị màn hình khổng lồ dài 220 m và cao 30 m trị giá 40 triệu euro (hơn 1.000 tỷ đồng). Dự kiến sẽ phá kỷ lục Guinness với màn hình led ngoài trời lớn nhất thế giới. Ngoài ra, 75.000 m² nhựa đường đã được trải trong khu vực sân vận động, nhằm ngăn chặn bùn và các hậu quả khó chịu khác do thời tiết xấu có thể xảy ra.

Ban tổ chức cũng dựng thêm khu vực “Adele World” (tạm dịch: Thế giới của Adele) đúng nghĩa, với địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc rộng 400.00m2, bao gồm hội trường ẩm thực có sức chứa 13.000 chỗ ngồi cùng với nhiều quán rượu theo phong cách Anh mà người hâm mộ sẽ được thưởng thức ly cocktail mà nữ ca sĩ rất yêu thích. Khu vực này cũng mô phỏng những địa điểm gắn liền sự nghiệp của ca sĩ như quán rượu Good Ship - nơi Adele biểu diễn trong những ngày mới vào nghề.

Thành phố Munich hỗ trợ một khoản tiền khá khiêm tốn, không trên 100 triệu Euro, tuy vậy, loạt sự kiện xoay quanh Adele In Munich có khả năng thúc đẩy đáng kể cho du lịch và nền kinh tế của thành phố. Ông Clemens Baumgärtner - chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Munich - ước tính các đêm nhạc của Adele sẽ mang về 566 triệu euro, cao gấp hơn 5 lần cho thành phố này từ dịch vụ ăn uống và khách sạn, cũng như từ việc cho thuê trung tâm triển lãm.

Giám đốc điều hành của Live Nation Đức cũng tuyên bố với truyền thông rằng: “Đây là dự án tốn kém nhất mọi thời đại, là dự án công phu nhất trong 50 năm tôi làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc".