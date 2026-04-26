Nữ ca sĩ hết thời bị tẩy chay vì tranh giành spotlight, sự nghiệp tan tành vì công ty quản lý biến mất như chưa tồn tại

Nữ idol xui xẻo bị tẩy chay vì tranh giành spotlight, sắp tái debut thì công ty biến mất

Kwon Chaewon (nghệ danh cũ là Eunchae), cựu thành viên nhóm nhạc nữ DIA, mới đây thu hút sự chú ý khi tiết lộ cô từng hai lần cố gắng tái debut làm idol sau khi rời nhóm cũ nhưng đều thất bại. Câu chuyện được Chaewon chia sẻ trong video mang tên “Hậu tranh cãi bị biên tập ác ý… em út nhóm nhạc nữ trở lại với visual trưởng thành và xinh đẹp hơn” đăng tải trên kênh YouTube One Mic.

Nhắc lại chặng đường cùng DIA, Chaewon cho biết nhóm không chính thức tan rã mà đơn giản là toàn bộ thành viên kết thúc hợp đồng và mỗi người lựa chọn một con đường riêng. Dù vậy, các thành viên vẫn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên trò chuyện thông qua group chat chung.

Cô cũng lần đầu nói rõ hơn về tranh cãi “evil editing” khi tham gia chương trình sống còn Universe Ticket hồi 2023. Theo Chaewon, thời điểm chương trình phát sóng, phản ứng của khán giả dành cho cô không mấy tích cực, khiến khoảng thời gian đó trở thành cơn ác mộng. Cô nàng thẳng thắn thừa nhận bản thân khi ấy còn thiếu kỹ năng và quá tham vọng trong việc lựa chọn ca khúc biểu diễn.

Chaewon kể rằng dù ê-kíp sản xuất từng ngăn cản, cô vẫn quyết tâm chọn bài hát Heroine vì rất muốn thể hiện bản thân như “nhân vật chính” trên sân khấu. Tuy nhiên, lựa chọn này cuối cùng không mang lại kết quả như mong đợi.

Sau thất bại đó, Chaewon tiếp tục tìm cơ hội quay lại sân khấu bằng một hướng đi khác: trở thành idol ảo. Cô tiết lộ khi ấy mô hình idol ảo đang là xu hướng nên ngại gì không tham gia thử sức. Để ghi lại biểu cảm và chuyển động, cô phải mặc bộ đồ bó toàn thân màu đen bằng chất liệu spandex cùng mũ bảo hiểm chuyên dụng.

Dù vậy, trải nghiệm này không hề dễ dàng. Chaewon cho biết cô chịu áp lực lớn vì không thể xuất hiện trước công chúng bằng chính gương mặt và danh tính thật của mình. Tuy nhiên, vì vẫn còn khao khát được đứng trên sân khấu, cô vẫn chấp nhận thử thách.

Đáng tiếc, nỗ lực tái debut lần thứ hai của Chaewon cũng dang dở. Cô chia sẻ công ty quản lý bất ngờ biến mất trong lúc dự án đang chuẩn bị nước rút. Nhóm đã dành 6 tháng tập luyện, ca khúc chủ đề đã thu âm xong, vũ đạo cũng hoàn tất, nhưng mọi kế hoạch cuối cùng đều đổ bể bởi gần như mọi dấu vết của công ty không còn nữa. Chaewon quyết định từ bỏ giấc mộng idol và tập trung làm đóng phim nhưng vẫn chưa thể thành công.

Nói thêm về ồn ào của Chaewon tại Universe Ticket , ngay từ những tập đầu, cô nàng bước vào show với tâm thế muốn chứng minh bản thân. Vì là thí sinh từng hoạt động idol, cô nhận được nhiều chú ý hơn các thực tập sinh mới. Tuy nhiên, điều này cũng khiến kỳ vọng dành cho cô cao hơn hẳn. Trong một số phân cảnh lựa chọn vị trí biểu diễn và chia line, Chaewon hiện lên là người khá quyết liệt, luôn muốn nhận phần nổi bật hoặc vị trí trung tâm.

Chaewon bị công chúng chỉ trích, thậm chí tẩy chay vì tham spotlight

Một bộ phận khán giả khi đó cho rằng cô quá tham vọng, có phần “ham spotlight”, đặc biệt khi cạnh tranh với các thí sinh trẻ tuổi hơn. Trên MXH, nhiều bình luận nhận xét cô nàng khá căng thẳng và thiếu mềm mại trong cách giao tiếp với đồng đội. Đỉnh điểm tranh cãi đến từ sân khấu trình diễn ca khúc Heroine. Trong chương trình, Chaewon chủ động chọn bài hát này dù ê-kíp được cho là đã can ngăn. Sau khi phát sóng, màn trình diễn bị đánh giá yếu kém, đặc biệt là phần vocal chênh phô, hụt hơi. Với một người từng là main vocal của DIA, phản ứng của công chúng càng gay gắt hơn.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, tranh cãi đảo chiều khi fancam hiện trường được tung ra. Nhiều khán giả so sánh bản phát sóng và fancam rồi cho rằng âm thanh trong chương trình đã bị xử lý theo hướng khiến giọng hát của Chaewon tệ hơn thực tế. Một số netizen cáo buộc nhà đài cố tình hạ cao độ bài hát hoặc cắt ghép âm thanh để tạo drama, từ đó hình thành cáo buộc evil editing. Koreaboo khi đó cũng tổng hợp phản ứng cư dân mạng, trong đó nhiều người nói Chaewon đã bị biến thành “vật tế thần” cho show.

Sau chương trình, netizen đã tìm ra bằng chứng Chaewon bị BTC evil editing nhằm câu view

DIA: Nhóm nữ có “át chủ bài” Jung Chae Yeon nhưng không thoát khỏi cảnh flop

DIA là nhóm nhạc nữ được thành lập bởi MBK Entertainment và ra mắt vào năm 2015, trong giai đoạn Kpop thế hệ 3 cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt tên tuổi lớn như TWICE, Red Velvet, GFRIEND hay Lovelyz. Nhóm theo đuổi hình tượng trẻ trung, nữ tính và trong sáng, từng được kỳ vọng sẽ trở thành đại diện mới của công ty sau thành công của T-ARA. DIA gây chú ý nhờ đội hình sở hữu ngoại hình nổi bật, đồng đều và nhiều thành viên có tiềm năng hoạt động đa lĩnh vực.

DIA gây chú ý nhờ đội hình sở hữu ngoại hình nổi bật, đồng đều và sở hữu "át chủ bài" Jung Chae Yeon

Trong những năm đầu sự nghiệp, DIA phát hành loạt ca khúc như Somehow, On The Road, Mr. Potter, WooWoo, Hug U ... Dù không thể bứt phá lên hàng top đầu, nhóm vẫn duy trì lượng fan ổn định nhờ âm nhạc dễ nghe, hình ảnh xinh xắn cùng khả năng biểu diễn ngày càng tiến bộ. Đặc biệt, nhóm từng được công chúng chú ý mạnh khi thành viên Jung Chaeyeon nổi tiếng sau chương trình Produce 101 và debut cùng I.O.I, nhưng không thể giúp DIA bật lên được.

Về mặt hình ảnh, DIA thường được nhớ đến như một nhóm có “visual line” khá mạnh. Các thành viên mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ sinh Hàn Quốc đúng chuẩn xu hướng giữa thập niên 2010: tóc dài, makeup tự nhiên, khí chất thanh thuần. Trong đó, Jung Chaeyeon là gương mặt nổi bật nhất nhờ nhan sắc trong trẻo, còn các thành viên khác như Huihyeon, Yebin hay Eunice cũng được đánh giá cao về thần thái sân khấu.

Kwon Chaewon gia nhập DIA với nghệ danh Eunchae, là một trong những thành viên nhỏ tuổi của nhóm và thường được gọi là em út trong giai đoạn đầu. Cô đảm nhận vai trò hát dẫn và góp mặt trong nhiều ca khúc quan trọng của nhóm. So với vài thành viên nổi tiếng hơn, Chaewon không phải center truyền thông, nhưng lại được fan đánh giá là mảnh ghép ổn định nhờ giọng hát sáng, ngoại hình ngọt ngào và năng lượng tươi tắn.

Chaewon gia nhập DIA với nghệ danh Eunchae, là một trong những thành viên nhỏ tuổi của nhóm

Khi còn hoạt động cùng DIA, Chaewon ghi điểm nhờ visual mang nét đáng yêu, trong trẻo và có phần “baby face”. Cô sở hữu khuôn mặt nhỏ, đường nét mềm mại, đôi mắt tròn và nụ cười sáng, tạo cảm giác rất hợp với concept thanh xuân mà DIA theo đuổi. Trong nhiều sân khấu, Chaewon thường được khen trông nổi bật với tóc dài đen hoặc nhuộm nâu sáng, phong cách nữ sinh dịu dàng chuẩn idol đời đầu.

Dù không phải thành viên nổi tiếng nhất nhóm, Chaewon vẫn có lượng người hâm mộ riêng nhờ hình tượng dễ mến và chăm chỉ. Cô thường được xem là kiểu idol càng nhìn càng có thiện cảm: không quá sắc sảo hay gây choáng ngợp ngay từ đầu, nhưng càng theo dõi càng thấy cuốn hút. Sau khi DIA dừng hoạt động vào năm 2022, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì Chaewon chưa có cơ hội tỏa sáng hơn trong thời gian còn ở nhóm.