Nữ ca sĩ hạng S “bốc hơi” khỏi Trái đất ở tuổi 41, mọi dấu vết bị xóa sổ như chưa hề tồn tại

Trong giới giải trí, hiếm có hiện tượng nào gây chấn động như việc Namie Amuro từng đứng trên đỉnh vinh quang, bỗng dưng biến mất hoàn toàn. Không còn bài hát, không còn hình ảnh, không còn dấu vết trên mạng xã hội hay truyền thông, cô gần như bị xóa sổ khỏi Trái đất. Triệu trái tim tan vỡ, fan khắp Nhật Bản và châu Á không khỏi bàng hoàng, còn dư luận phải đặt câu hỏi: chuyện gì đã xảy ra với nữ ca sĩ từng khiến cả đất nước say mê?

Nữ hoàng nhạc Pop Nhật Bản ở hữu sự nghiệp lẫy lừng, một tay thay đổi cả văn hóa idol quốc gia

Namie Amuro sinh năm 1977 tại Naha (Okinawa) và bắt đầu sự nghiệp từ rất trẻ khi là thành viên nhóm Super Monkey’s từ năm 1992, trước khi chuyển sang làm nghệ sĩ solo và gia nhập Avex Trax vào năm 1995. Với khả năng biến hóa âm nhạc từ pop, R&B, dance đến hip-hop, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng Jpop và được xem như thiên hậu của làng giải trí Nhật Bản, hay “Madonna Nhật Bản”.

Trong suốt hơn 25 năm hoạt động, Amuro cho ra đời nhiều album thuộc hàng huyền thoại. Các album đỉnh cao trong sự nghiệp cô gồm Sweet 19 Blues (1996) bán hơn 3 triệu bản, Concentration 20 (1997), 181920 (1998) hơn 1,6 triệu bản... Finally (2017), album cuối cùng cho đến hiện tại, đạt hơn 2 triệu bản.

Namie Amuro dược gọi là thiên hậu của làng giải trí Nhật Bản, hay “Madonna Nhật Bản”

Về các bài hát, Amuro sở hữu hàng loạt hit bất hủ như Can You Celebrate? (2.3 triệu bản), single bán chạy kỷ lục của một nghệ sĩ nữ Jpop, Four Seasons (OST hoạt hình), Want Me... Các bản ballad nhẹ nhàng lẫn dance sôi động đều được cô thể hiện xuất sắc, thể hiện sự đa chiều trong giọng hát và phong cách. Kho tàng âm nhạc của Amuro không chỉ thống trị bảng xếp hạng mà còn định hình xu hướng âm nhạc và văn hóa đại chúng Nhật Bản.

Trong suốt sự nghiệp, Amuro đã bán được hơn 36 triệu bản chỉ riêng tại Nhật Bản theo số liệu của Oricon. Theo Entertainment Weekly, cô còn bán được nhiều album tại Nhật hơn tổng số album mà Lady Gaga, Katy Perry và Kesha đã bán ở Mỹ cộng lại, khẳng định vị thế và sức ảnh hưởng vượt thời gian của cô trong làng nhạc.

Trên sân khấu, Amuro nổi tiếng với các tour hoành tráng. Một trong những tour đáng nhớ là 5 Major Domes Tour 2012 ~20th Anniversary Best~, khi cô biểu diễn tại 5 sân mái vòm lớn ở Nhật, thu hút hơn 340.000 khán giả. Và tour cuối cùng của cô, Namie Amuro Final Tour 2018 ~Finally~, kéo dài từ cuối 2017 đến giữa 2018, kết thúc tại Tokyo Dome, thu hút hơn 800.000 người hâm mộ từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Namie Amuro Final Tour 2018 ~Finally~ thu hút 800.000 fan, trở thành tour ăn khách nhất của 1 nghệ sĩ Jpop solo

Cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trên các tạp chí thời trang và báo chí đại chúng nhờ cách làm mới hình ảnh idol Nhật Bản và phong cách của phụ nữ trẻ tại Nhật, với mái tóc nâu, lông mày tỉa gọn, boots cao hoặc đế dày, váy ngắn, làn da rám nắng và thậm chí là hình xăm. Những thay đổi này biến cô thành biểu tượng thời trang và tạo nên hiện tượng fan hâm mộ mang tên Amuraa trong thập niên 1990, khi nhiều cô gái và phụ nữ trẻ lấy phong cách, kiểu tóc và cách trang điểm của cô làm hình mẫu.

Phong cách của Amuro còn được xem là mở đường cho các xu hướng thời trang kogal và văn hóa gyaru ở Nhật Bản. Nhà nhân chủng học Hiroshi Aoyagi từng nhận định vào năm 2003 rằng Amuro đã thay đổi hoàn toàn văn hóa idol truyền thống, đặt nền móng cho hình ảnh nghệ sĩ nữ cá tính, tự tin và hiện đại hơn.

Amuro còn được xem là mở đường cho các xu hướng thời trang kogal và văn hóa gyaru ở Nhật Bản

Kể từ khi ra mắt, Amuro đã được xem là một trong những ca sĩ thành công và nổi bật nhất Nhật Bản. Trong một bài viết đăng trên The Japan Times, tác giả Ian Martin coi Amuro là người tiên phong nổi bật nhất, bởi cô đại diện cho thời kỳ nhạc pop Nhật Bản bắt đầu học cách tự nhìn nhận mình như một nền âm nhạc có thể sánh ngang với những giai điệu phương Tây. Tác giả âm nhạc Motti Regev còn gọi Amuro là một phần của thời kỳ hoàng kim Jpop, trước khi doanh số album bắt đầu giảm khi thị trường kỹ thuật số bùng nổ giữa những năm 2000.

Biến mất không dấu vết ở tuổi 41, mọi dữ liệu âm nhạc hay hành tung bị xóa sổ như chưa hề tồn tại

Sau khi kết thúc tour cuối Finally vào năm 2018, Amuro chính thức nói lời chia tay sân khấu, gây bất ngờ và sốc nặng cho người hâm mộ. Sự kiện này nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông, khi nhiều người cố gắng lý giải lý do tại sao một nữ ca sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại bất ngờ giải nghệ, từ bỏ ánh đèn sân khấu và sự nghiệp rực rỡ. Ngay sau đó, trang web chính thức, fan cafe, trang Facebook và các kênh bán đĩa của cô đều ngừng hoạt động. Từ thời điểm đó, Amuro không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào và cũng hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội.

Mọi dấu vết, kể cả danh mục âm nhạc của Amuro cũng đều bay màu

Qua 7 năm kể từ ngày giải nghệ, người hâm mộ lại lo lắng khi kênh YouTube chính thức, nơi lưu trữ toàn bộ video âm nhạc của cô, cũng bị xóa. Các ca khúc solo của cô trên các nền tảng phát trực tuyến như Spotify hay Apple Music hầu như biến mất; chỉ còn một số bản hợp tác với nghệ sĩ khác. Tài khoản Spotify mang tên Amuro Namie hiện chỉ có khoảng 7–8 bài hát, không có ảnh đại diện hay dấu tích xanh. Toàn bộ album và sản phẩm âm nhạc gốc giờ đây gần như biến mất hoàn toàn. Nhiều người nhận xét rằng cái tên Amuro Namie và sự nghiệp vĩ đại của cô dường như đang bị xóa bỏ, không còn tồn tại trên thế giới số.

Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến hiện tượng Jouhatsu ở Nhật - việc một người đột ngột biến mất khỏi cuộc sống, không để lại dấu vết. Thuật ngữ Jouhatsu bắt đầu từ những năm 1960, khi một số người chọn biến mất thay vì chịu đựng hôn nhân không hạnh phúc. Đến thập niên 1990, Jouhatsu gia tăng, phổ biến trong các trường hợp mất việc làm hoặc nợ nần.

Nhiều người tin rằng, Amuro đã chọn cho mình Jouhatsu, tự xóa sổ chính mình khỏi ánh nhìn của công chúng

Trường hợp của Amuro được xem như Jouhatsu: một nữ nghệ sĩ vĩ đại đột ngột rút lui khỏi làng nhạc, có thể vì áp lực từ danh tiếng và mong muốn tìm cuộc sống bình yên. Cô từng công khai rằng lý do giải nghệ là để giữ trong lòng khán giả hình ảnh Amuro rực rỡ nhất, ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa vẫn còn là bí ẩn.

Sự biến mất này khiến công chúng tiếc nuối một huyền thoại âm nhạc, nhưng đồng thời là lời nhắc nhở về giá trị và cái giá của sự nổi tiếng: đôi khi rời khỏi đỉnh cao cũng là cách giữ gìn hình ảnh và kỷ niệm đẹp nhất. Dù sự nghiệp đã kết thúc, di sản âm nhạc và ảnh hưởng văn hóa của Amuro vẫn sống mãi trong tim triệu người hâm mộ.