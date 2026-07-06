Mới đây, nữ ca sĩ Shoo - thành viên nhóm nhạc huyền thoại gen 1 S.E. S tiết lộ rằng cô và chồng đã ly thân được 4 năm. Nữ ca sĩ cũng giải thích vì sao cô chọn ly thân thay vì ly hôn. Theo đó, sự sắp xếp này ban đầu bắt nguồn từ những lý do thực tế của gia đình. Nhà của gia đình không còn đủ chỗ khi các con lớn lên. Con trai cả của cô cần phòng riêng sau khi vào trung học, trong 2 hai con gái sinh đôi cũng cần không gian riêng biệt. Thêm vào đó, gia đình bắt đầu nuôi 3 con vẹt, tạo thêm nhu cầu về phòng khác.
Nữ ca sĩ hạng A cờ bạc nợ 15 tỷ thú nhận ly thân chồng cầu thủ từ 4 năm trước
Minh Hồng |
Vì sa ngã vào cờ bạc, nữ ca sĩ đã mất sạch danh tiếng, vỡ nợ, bị kiện ra tòa, nhận án tù và khiến gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt kinh tế.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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