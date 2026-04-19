Nữ ca sĩ hạng A bị chồng doanh nhân ép ly hôn sau nửa năm cưới: “Tôi liên tục lên cơn co giật, liệt người, không dám vào bệnh viện”

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc - truyền hình. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của nữ ngôi sao cũng khiến báo chí tiêu tốn nhiều giấy mực. Được biết cách đây 3 năm, Seo In Young đã bị ông xã - 1 doanh nhân công nghệ đâm đơn ly dị chỉ sau đúng 7 tháng cưới. Sự việc này đã trở thành “nốt trầm” buồn đáng quên trong cuộc đời nữ nghệ sĩ đình đám.

Tới nay vào ngày 18/4, cựu thành viên Jewelry vừa bất ngờ làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (đài tvN) và có những chia sẻ gây xôn xao về khoảng thời gian đen tối trong sự nghiệp. Theo lời Seo In Young, cô từng liên tục lên cơn co giật, thậm chí bị liệt người vì những thị phi và áp lực trong cuộc sống.

Seo In Young nhiều lần lên cơn co giật, còn bị liệt người vì những thị phi và áp lực từ cuộc sống, dư luận. Ảnh: Naver

Nữ ca sĩ sinh năm 1984 đau xót thừa nhận: “Tôi thường xuyên bị lên cơn co giật trong hoảng loạn, và còn bị liệt cơ thể. Tình trạng này đã khiến tôi nhiều lần ngất xỉu đột ngột. Thực tế là tôi không được uống rượu, nhưng khi lâm vào tình cảnh khó khăn khôn cùng, người ta thường có xu hướng dựa dẫm vào rượu để vượt qua nỗi sầu đúng không nào? Tôi cũng từng có khoảng thời gian phải mượn rượu giải sầu như vậy. Vì vừa uống thuốc lại còn uống nhiều rượu nữa nên sức khỏe của tôi đã bị suy giảm nghiêm trọng và rơi vào tình trạng rất tệ”.

“Vì tôi hay ngất xỉu nên đã làm liên lụy tới người khác. Em gái đã phải sống trong lo âu thấp thỏm suốt nhiều năm trời vì lo cho tôi. Em ấy gần như phải gánh chịu bao khổ ải vì tôi. Chắc hẳn em ấy đã sống những ngày tháng mệt mỏi, sống không ra sống. Mỗi khi không liên lạc được với tôi, em ấy lại tức tốc chạy đến trong sợ hãi. Khi đến nơi thấy tôi nằm gục xuống đất, em ấy lại vất vả khiêng tôi lên giường. Khi tôi bị liệt người, em gái đã kiên nhẫn ngồi xoa bóp cho tôi”, Seo In Young bày tỏ lòng biết ơn tới em gái vì đã luôn đồng hành cùng cô trong khoảng thời gian u tối của cuộc đời.

Cũng trong chương trình You Quiz on the Block mới đây, Seo In Young khiến fan đau xót khi thú nhận chuyện cô từng không dám tới bệnh viện trong khoảng thời gian bị liệt người và lên cơn co giật. Trước ống kính, nữ ca sĩ 8X tiết lộ lý do khiến cô đưa ra quyết định đau lòng: “Tôi thậm chí không thể đi bệnh viện thăm khám. Bởi lẽ, khi ấy tôi sợ mình có thể vướng thêm những tin đồn tiêu cực khác khiến bản thân càng thêm xấu hổ”.

Seo In Young không dám tới bệnh viện điều trị vì sợ dính thêm những tin đồn không đáng có. Ảnh: Nate

Seo In Young kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Ngay sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Liền sau đó, Seo In Young bị chồng đâm đơn ly dị, bắt phải ly hôn. Còn nhớ khi bị chồng đột ngột đâm đơn ly dị, cô đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Ban đầu truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của nữ ca sĩ họ Seo.

Thế nhưng tới gần đây, Seo In Young lại ám chỉ chính chồng doanh nhân mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Chưa dừng lại ở đó, Seo In Young còn cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và doanh nhân công nghệ: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng doanh nhân. Ảnh: X

Việc nữ ca sĩ ghim thù ông xã tới tận thời điểm hiện tại cho thấy cuộc hôn nhân tan vỡ đã để lại nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng cô. Bên cạnh những tổn thương tâm lý nghiêm trọng, Seo In Young còn lâm cảnh lao đao tài chính hậu ly hôn. Hồi đầu tháng này, nữ ca sĩ sinh năm 1984 tung video thông báo cô hiện đang thất nghiệp và đã gặp nhiều vấn đề về mặt tiền bạc trong thời gian gần đây. Để có tiền trang trải cuộc sống và sống qua ngày, Seo In Young đã phải bán hết gần 800 đôi giày hàng hiệu.

Cô tiết lộ thêm rằng mình không chỉ bán gần 800 đôi giày hàng hiệu mà còn cho hàng chục chiếc túi Hermès đắt đỏ “bốc hơi”: “Tôi từng sở hữu hàng chục chiếc túi Hermès nhưng giờ chỉ giữ lại đúng 2 chiếc, còn lại bán sạch. Sau khi bán xong, tôi cũng thu về được 1 khoản khá hời để trang trải cuộc sống”.

Cô bán sạch tủ đồ hiệu để có tiền sống qua ngày. Ảnh: Nate

Trong quá khứ, Seo In Young từng là tín đồ cuồng giày hiệu, “tiêu tiền như rác” để mua sắm cho mình những món đồ thời trang xa xỉ. Nhưng nay thời thế đã thay đổi, cô cần tiền để nuôi sống bản thân sau khi bị chồng doanh nhân bỏ nên đã phải bán đi gần hết những món đồ mình từng chi bộn tiền mua về.

Hồi tưởng về quá khứ sống xa hoa, “xài tiền như thác đổ”, Seo In Young bộc bạch: “Sau khi đã trải nghiệm hết tất cả những thứ xa xỉ đó, giờ đây tôi bỗng nhận ra chúng chẳng còn có ý nghĩa gì với mình nữa. Tôi đã thay đổi rất nhiều so với trước đây rồi. Đến tận bây giờ, tôi mới cảm thấy như mình đang thực sự được sống 1 cuộc đời đúng nghĩa”.

Hiện tại, Seo In Young không còn “tiêu tiền như nước”, thay vào đó cô tuân theo lối sống tối giản tại Namyangju và chọn ở gần với gia đình. Thay vì diện những đôi giày cao gót lộng lẫy, đắt tiền, giờ cô chủ yếu đi giày thể thao giản dị.

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…