Nữ ca sĩ hải ngoại 45 tuổi xinh đẹp nói lý do không muốn lấy chồng đẻ con

"Tôi yêu hết mình và cũng buồn vô cùng vì yêu" - Băng Tâm chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon, mặc đẹp, yêu đời, ca sĩ hải ngoại Băng Tâm đã chia sẻ nghề quan điểm của bản thân với nghề cầm ca. Cô nói: "Tôi chảnh lắm, chảnh từ xưa rồi. Đó giờ tôi luôn nghĩ mình là ca sĩ, chưa biết sẽ làm nghề gì khác.

Băng Tâm

Hồi đó nhà tôi có tiệm nail. Mấy lần mẹ tôi kêu tôi ra trông tiệm, chỉ là trông coi tiệm thôi chứ không phải làm gì nhưng không bao giờ tôi ra. Từ mười mấy năm trước tôi mới vào nghề mà đã vậy.

Mẹ hỏi vì sao tôi không chịu ra trông tiệm thì tôi bảo con là ca sĩ mà, làm sao để người ta thấy mình ngồi ở tiệm nail được. Tôi luôn nghĩ rằng khán giả chỉ muốn thấy ca sĩ trên sân khấu thôi, không muốn nhìn ca sĩ ở ngoài.

Bây giờ thì tôi đỡ rồi chứ hồi đó tôi thần tượng và tôn thờ nghề của mình lắm. Tôi chỉ muốn làm ca sĩ, không muốn làm thêm bất cứ nghề nghiệp gì khác vì tôi nghĩ khán giả sẽ không thích nhìn thấy ca sĩ đi làm nghề khác. Họ chỉ muốn thấy ca sĩ trên sân khấu".

Ngoài chuyện công việc, Băng Tâm còn hé lộ lý do không muốn lấy chồng, đẻ con: "Tôi yêu hết mình và cũng buồn vô cùng vì yêu. Nhiều lúc tôi ngồi nghĩ sao tình yêu lại làm mình buồn thế, tại sao mình cứ hay buồn vì yêu, buồn thì phải stress, xấu xí dẫn đến ảnh hưởng tới nghề nghiệp, giọng hát của mình.

Vì thế nên tôi chọn không yêu để vì nghề, tôi yêu nghề đến mức như thế. Thậm chí, khi có người thương tôi thật lòng thì tôi cũng không chấp nhận vì không dám tiến đến.

Tôi không dám lấy chồng vì sợ khi có chồng con sẽ bị mất hình tượng trong nghề. Tôi thần tượng nghề đến thế. Đến giờ thì tôi qua tuổi trăng tròn rồi, đã muộn rồi".

Băng Tâm tên thật là Trần Thị Băng Trinh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Cô sang Mỹ định cư cùng gia đình từ năm 1994. Cô sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và ngoại hình sáng sân khấu, gặt hái nhiều thành công với dòng nhạc trữ tình, quê hương và nhạc vàng.

Bên cạnh đó, Băng Tâm còn thử sức thành công ở mảng cổ nhạc và cải lương. Cô luôn nhận được sự yêu mến bền bỉ từ khán giả nhờ hình ảnh dịu dàng, tà áo dài truyền thống cùng phong cách làm nghề nghiêm túc.