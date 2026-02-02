Nữ ca sĩ gây lo lắng tột độ khi ngất xỉu ngay trên sân khấu, được xe cấp cứu đưa đi ngay sau đó

Tối 1/2, tờ EntChina đưa tin, Chị Đẹp Đạp Gió - Vu Văn Văn vừa ngất xỉu ngay trên sân khấu 1 lễ hội âm nhạc diễn ra ở Quý Châu (Trung Quốc). Theo nguồn tin, nữ ca sĩ đã lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi ngay khi đang trình bày ca khúc của mình nhưng cô vẫn gắng gượng biểu diễn cho tới khi kết thúc bài hát.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Vu Văn Văn mới dần ngất lịm đi, rơi vào trạng thái mất ý thức trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Xe cấp cứu đã nhanh chóng tới sự kiện concert để đưa mỹ nhân họ Vu vào bệnh viện. Tới nay, người đại diện vẫn chưa cập nhật về tình trạng sức khỏe ở trong bệnh viện của Vu Văn Văn, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Vu Văn Văn gắng gượng biểu diễn tới hết bài hát rồi dần rơi vào trạng thái mất ý thức và bị ngất xỉu ngay trên sân khấu. Ảnh: Sohu

Công chúng lo sốt vó trước tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ 8X ở thời điểm hiện tại. Ảnh: 163

Theo ký giả EntChina, nguyên nhân Vu Văn Văn ngất xỉu được cho là xuất phát từ lịch trình dày đặc của nữ ca sĩ. Được biết, nữ nghệ sĩ chỉ vừa mới hoàn thành đêm diễn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào ngày hôm trước. Nhưng tới ngày hôm nay, cô đã phải tức tốc di chuyển đến Quý Châu để dự sự kiện âm nhạc mới đây. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa 2 địa phương cộng với việc thiếu ngủ trầm trọng đã bào mòn sức khỏe của nữ ngôi sao. Trong quá khứ, cô từng ngất xỉu do kiệt sức khi tham gia ghi hình cho 1 chương trình giải trí hồi năm ngoái.

Trên các nền tảng mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng trước lịch trình công việc nghẹt thở của Vu Văn Văn, đồng thời nhấn mạnh rằng "Sức khỏe của Vu Văn Văn phải được ưu tiên hàng đầu và quan trọng hơn sân khấu". Fan cũng yêu cầu studio phải có kế hoạch sắp xếp lịch trình hợp lý hơn cho nữ ca sĩ để tránh xảy ra tình trạng làm việc quá sức.

Công chúng yêu cầu phòng làm việc phải ưu tiên sức khỏe Vu Văn Văn lên hàng đầu. Ảnh: 163

Vu Văn Văn sinh năm 1989, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Canada gốc Hoa. Cô gây ấn tượng mạnh khi đóng vai chính trong phim The Ex-File 3: The Return of the Exes, đồng thời đảm nhận vai trò ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim. Bên cạnh đó, Vu Văn Văn còn tỏa sáng ở các phim như Lost Promise, Đứa Trẻ Mất Tích,... Hồi năm 2022, người đẹp cũng tạo nên cơn sốt khi tham gia show ăn khách Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3.