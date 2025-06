Nữ ca sĩ được mẹ chồng treo giải chục tỷ để sinh con, hôn nhân với chồng kém 11 tuổi đầy ngọt ngào

Thu Thủy sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Mây Trắng, H.A.T. Sau này, khi hoạt động độc lập, cô gây chú ý với nhiều bản hit như: Think of you, Có bao giờ anh biết, Khóc, Tan trong mưa bay, Mỗi người một nơi...

Là người của công chúng, đời tư của nữ ca sĩ cũng luôn là đề tài khiến khán giả quan tâm. Cô từng kết hôn với một doanh nhân, một thiếu gia giàu có nức tiếng Hà thành và có con trai Henry. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Thu Thủy làm mẹ đơn thân, nuôi con. Sau đó cô kết hôn với doanh nhân Kin Nguyễn, kém cô 11 tuổi, vào tháng 7/2019 và sinh con gái vào tháng 9/2020.

Mặc dù chênh lệch khá nhiều về tuổi tác, cũng như vấp phải nhiều ý kiến trái chiều lúc mới kết hôn nhưng cuộc sống của nữ ca sĩ sinh năm 1984 với chồng kém 11 tuổi vô cùng ngọt ngào.

Ca sĩ Thu Thủy.

Thu Thủy và chồng kém 11 tuổi.

Hồi năm ngoái, dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Thu Thủy đã chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc sống hôn nhân của mình. Nữ ca sĩ 8x viết: "Sau khoảng thời gian dài bên nhau, tôi và gia đình đang vô cùng hạnh phúc. Ông xã lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ tôi mọi điều trong cuộc sống.

Con trai Henry và "út cưng" Lana càng lớn càng đáng yêu và luôn biết yêu thương bố mẹ. Đặc biệt ông xã luôn nhớ những ngày đặc biệt để thực hiện những hình ảnh lưu lại kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng".

Thời điểm đó, chồng kém 11 tuổi của Thu Thủy cũng viết: “Bên nhau ngần ấy thời gian nhưng với ông xã thì chỉ mới là khởi đầu của một chặng đường dài thôi. Điều ông xã muốn là nắm tay bà xã đi đến hết cuộc đời này.

Chúc cho đôi mình sẽ mãi bình yên, nắm tay nhau thật nhẹ nhàng và bước từng bước vững chắc qua hết mọi chông gai trong cuộc đời này cùng nhau nhé vợ yêu của anh. Anh yêu em!".

Tổ ấm hiện tại của Thu Thủy.

Chia sẻ trên tờ Dân Trí mới đây, nữ ca sĩ cho biết, ở tuổi 41, cô cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn khi có tổ ấm viên mãn, chồng yêu thương, chiều chuộng, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Chồng kém tuổi luôn ủng hộ, đưa ra những góp ý và hỗ trợ cho Thu Thủy trong chuyện gia đình và công việc nghệ thuật, kinh doanh.

Dù công việc bận rộn nhưng Thu Thủy vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Hằng ngày, cô và chồng thay nhau đưa đón các con đi học. Mỗi khi cô đi lưu diễn tỉnh hoặc nước ngoài, chồng và gia đình hai bên hỗ trợ cô trong việc chăm sóc các con.

Thi thoảng, vợ chồng Thu Thủy đưa các con và gia đình nội ngoại đi du lịch để thư giãn và quây quần bên nhau sau những giai đoạn bận rộn.

Nữ ca sĩ nói trên tờ Dân Trí: “Tôi may mắn khi có ông xã luôn biết vun đắp tình cảm, hiểu vợ, san sẻ mọi việc trong gia đình cùng vợ. Ông xã tuy nhỏ tuổi hơn nhưng suy nghĩ suy nghĩ rất trưởng thành, có nhiều ý tưởng, nỗ lực để gia đình luôn vui vẻ. Tôi cũng cảm thấy mình cũng có những thay đổi theo hướng tích cực”.

Thu Thủy cùng mẹ chồng.

Ở tuổi 41, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng như gái đôi mươi.

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, Thu Thủy còn được mẹ chồng và gia đình chồng yêu mến hết lòng. Trong chương trình “Mẹ chồng nàng dâu”, Thu Thủy hiếm hoi xuất hiện cùng mẹ chồng là bà Mai Liên. Nữ ca sĩ còn tiết lộ với MC Quyền Linh rằng, mẹ chồng từng treo giải chục tỉ đồng nếu cô sinh thêm con.

Mẹ chồng nữ ca sĩ nói: “Tôi treo giải một sào đất trị giá mười mấy tỉ nếu Thuỷ sinh thêm một đứa cháu, vậy mà còn không chịu sinh. Nhà tôi không có cái gì ngoài đất”.

Chia sẻ của mẹ chồng Thu Thủy không chỉ khiến MC Quyền Linh “sốc” về độ chịu chơi mà còn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ may mắn, hạnh phúc của nữ ca sĩ sinh năm 1984.