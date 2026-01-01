Nữ ca sĩ được biểu diễn ở Văn phòng Chính phủ: Ra album làng nhạc chao đảo, có hit quốc tế vang danh Việt Nam

Mới đây, Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt hình ảnh tham gia buổi biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bày tỏ niềm xúc động khi được cùng các nghệ sĩ biểu diễn, lắng nghe những lời chỉ bảo và động viên từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các cơ quan ngoại giao và Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Cô gọi đây là “một kỉ niệm ý nghĩa tuyệt vời”, đồng thời gửi lời biết ơn trước vinh dự đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của mình. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng, xem đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Bài đăng của Hoàng Thùy Linh (ảnh chụp màn hình)

Hoàng Thùy Linh khoe ảnh tại sự kiện ở Văn phòng Chính phủ (ảnh: FBNV)

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và người mẫu. Trước khi đến với âm nhạc chuyên nghiệp, cô có bảy năm học múa và được công chúng biết đến rộng rãi qua vai chính trong bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh phát sóng năm 2007. Sau giai đoạn biến cố cá nhân khiến sự nghiệp bị gián đoạn, Hoàng Thùy Linh trở lại thị trường âm nhạc vào năm 2010, từng bước xây dựng lại hình ảnh và vị trí trong làng giải trí.

Hoàng Thùy Linh trở lại thị trường âm nhạc vào năm 2010, từng bước xây dựng lại hình ảnh và vị trí trong làng giải trí (ảnh: FBNV)

Bước ngoặt lớn đến khi Hoàng Thùy Linh hợp tác cùng nhóm sản xuất DTAP, theo đuổi hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam với âm thanh điện tử hiện đại. Phong cách này nhanh chóng tạo dấu ấn riêng, giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc dân gian đương đại tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm phát hành đều được đầu tư chỉn chu về concept, âm nhạc và hình ảnh, tạo hiệu ứng thảo luận mạnh mẽ trong giới chuyên môn lẫn khán giả.

Trong sự nghiệp của mình, Hoàng Thùy Linh có hai album được đánh giá là tạo ảnh hưởng rõ nét đến diện mạo nhạc Việt đương đại (ảnh: FBNV)

Trong sự nghiệp của mình, Hoàng Thùy Linh có hai album được đánh giá là tạo ảnh hưởng rõ nét đến diện mạo nhạc Việt đương đại. Album HOÀNG phát hành năm 2019 được xem là “cú nổ” lớn với loạt ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Tứ Phủ,... Dự án này giúp nữ ca sĩ giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, trong đó có Giải thưởng Cống hiến, đồng thời khởi xướng làn sóng khai thác chất liệu dân gian theo tinh thần mới trong Vpop. Đến năm 2022, album LINK tiếp nối thành công, cho thấy sự chín muồi hơn trong tư duy nghệ thuật khi kết nối yếu tố tâm linh, đời sống và âm nhạc hiện đại trong một tổng thể thống nhất.

Clip Jennie và BLACKPINK nhảy See Tình

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Hoàng Thùy Linh trên thị trường quốc tế là ca khúc See Tình. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng, đặc biệt trên nền tảng TikTok, với hàng loạt video sử dụng nhạc nền tại nhiều quốc gia. See Tình từng được nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng quốc tế hưởng ứng, tiêu biểu như Lee Seung-hoon (WINNER), Shindong (Super Junior), vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc Lee Da-hyeon và các thành viên BLACKPINK khi đồng loạt “đu trend” vũ đạo, góp phần đưa ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi quốc tế.

Theo các thống kê, riêng tại Trung Quốc, các nội dung liên quan đến See Tình đã đạt tổng cộng hàng tỷ lượt xem. Ca khúc này cũng lọt vào Top Viral 50 của Spotify tại nhiều thị trường. Điệu nhảy của See Tình được nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng quốc tế hưởng ứng, góp phần đưa hình ảnh âm nhạc Việt Nam tiếp cận gần hơn với khán giả toàn cầu.

Song song với hoạt động âm nhạc, Hoàng Thùy Linh còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện mang tính biểu tượng cấp quốc gia. Tháng 9/2025, cô là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu được lựa chọn tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Xuất hiện trong đội hình khối Văn hóa - Thể thao, hình ảnh Hoàng Thùy Linh diện áo dài đỏ, tham gia diễu hành đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cảm xúc xúc động và vinh dự khi nhận được lời mời tham dự sự kiện có quy mô và ý nghĩa đặc biệt này.

Tháng 9/2025, cô là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu được lựa chọn tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (ảnh: FBNV)

Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều chương trình lớn nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam. Ở lĩnh vực giải thưởng, nữ ca sĩ là gương mặt quen thuộc tại các lễ trao giải uy tín, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho đời sống âm nhạc trong nước.

Một cột mốc đáng chú ý khác là việc album LINK được chuyên trang phê bình âm nhạc hàng đầu thế giới Pitchfork đánh giá vào tháng 8/2022 với số điểm 7.2/10. Đây được xem là mức điểm cao đối với một album pop, cho thấy sự ghi nhận của giới phê bình quốc tế đối với tư duy sản xuất và bản sắc âm nhạc của Hoàng Thùy Linh. Pitchfork nhận định cô là một trong những gương mặt Vpop nổi bật, sở hữu khả năng xây dựng dự án âm nhạc quy mô và giàu tính văn hóa.

Album LINK được chuyên trang phê bình âm nhạc hàng đầu thế giới Pitchfork đánh giá vào tháng 8/2022 với số điểm 7.2/10

Hoàng Thùy Linh hiện được xem là trường hợp tiêu biểu cho quá trình tái định vị thành công bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc (ảnh: FBNV)

Từ một nghệ sĩ từng đối diện nhiều thăng trầm, Hoàng Thùy Linh hiện được xem là trường hợp tiêu biểu cho quá trình tái định vị thành công bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc. Việc được biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn phản ánh sự ghi nhận của xã hội đối với một nghệ sĩ có đóng góp rõ nét trong việc đưa âm nhạc Việt Nam gắn kết với bản sắc văn hóa và vươn ra thị trường quốc tế.