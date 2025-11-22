Nữ ca sĩ đòi làm diễn viên phim người lớn, cả làng nhạc sốc

Ngành giải trí Nhật Bản từng trải qua một cú sốc khi cựu thành viên nhóm nhạc nữ danh tiếng Inoue Rikako tái xuất và công bố sự nghiệp hoàn toàn mới. Thay vì tiếp tục hình tượng thần tượng trong sáng, Rikako đã gây bão mạng xã hội bằng cách lồng ghép thông báo chuyển sang làm diễn viên phim người lớn ngay trong đoạn kết MV ca nhạc mới, một động thái gây ra những tranh cãi không ngừng nghỉ trên truyền thông và người hâm mộ.

Thông báo gây sốc này được lồng ghép ngay trong đoạn kết MV ca nhạc phát hành vào tháng 5/2022 của cô. Khán giả vốn đang chờ đợi một sự trở lại chính thức của nữ ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng và hoàn toàn sốc trước dòng chữ ngắn gọn, trực tiếp: “Tôi sẽ trở thành diễn viên AV.”

Rikako Inoue - cựu thành viên Fairies, nhóm nhạc nữ Jpop nổi tiếng

Nữ ca sĩ bỗng chuyển hướng gây sốc

Việc thần tượng chuyển hướng sang làm diễn viên phim người lớn không phải là hiện tượng hiếm tại Nhật Bản, nhưng trường hợp của Rikako Inoue vẫn gây chấn động mạnh mẽ hơn cả bởi cô là một ca sĩ được tuyển chọn, đào tạo bài bản, và nhóm nhạc của cô từng đạt được những thành tựu lớn trong ngành.

Cần phải nhìn lại quá khứ vàng son của Inoue Rikako. Cô sinh ngày 29 tháng 5 năm 1996 tại Nagasaki, Rikako đã dành gần một thập kỷ tuổi trẻ để đứng trên những sân khấu lớn với tư cách là thành viên của Fairies - một trong những nhóm nhạc nữ Jpop được đánh giá cao tại thị trường.

Rikako thời còn là idol

Ra mắt vào năm 2011, Fairies nhanh chóng khẳng định vị thế của mình khi ngay lập tức giành được giải thưởng danh giá Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Japan Record Award lần thứ 53. Đây là một thành tích đáng nể, chứng minh Fairies là một nhóm nhạc có tiềm năng và kỹ năng vượt trội. Rikako là một phần không thể thiếu của thành công đó, cô không chỉ giới hạn mình trong âm nhạc mà còn thử sức ở lĩnh vực sân khấu, từng tham gia diễn xuất trong các vở nhạc kịch.

Fairies từng là nhóm nhạc nổi tiếng của Nhật Bản đã tuyên bố rã nhóm vào năm 2020

Nhưng sau gần 10 năm hoạt động, Fairies đã tuyên bố rã nhóm vào năm 2020. Riêng với Rikako, cô quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý và bước vào giai đoạn tạm nghỉ kéo dài hai năm. Khoảng lặng này đã kết thúc bằng một sự trở lại hoàn toàn khác biệt. Quyết định chuyển từ thần tượng trong sáng sang ngành công nghiệp AV của cô đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về động cơ của cô. Tuy nhiên, Rikako đã không ngần ngại chia sẻ rằng đây là một lựa chọn cá nhân, được thúc đẩy bởi sở thích và mong muốn trải nghiệm một lĩnh vực mà cô thấy hứng thú. Sự chân thành trong lời giải thích này đã giúp cô vượt qua những định kiến ban đầu.

Dưới nghệ danh Kominato Yotsuha, Rikako chính thức tái debut vào tháng 6 năm 2022

Dưới nghệ danh Kominato Yotsuha, cô chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2022. Sự nổi tiếng sẵn có từ thời kỳ idol đã tạo ra một làn sóng chú ý khổng lồ cho tác phẩm đầu tay của cô. Ngay lập tức, bộ phim AV đầu tiên của Kominato Yotsuha đã vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng cho thuê của nền tảng FANZA, minh chứng cho sức hút thương mại mạnh mẽ của cô trong vai trò mới.

Kominato Yotsuha đã chọn con đường song hành: vẫn làm ca sĩ và làm cả diễn viên AV

Điều đặc biệt nhất trong hành trình này là Kominato Yotsuha đã chọn con đường song hành. Cô không hoàn toàn từ bỏ âm nhạc mà vẫn tiếp tục phát hành đĩa đơn, ký hợp đồng với công ty T-Powers để theo đuổi cả vai trò diễn viên AV và ca sĩ. Cô còn tích cực duy trì kênh YouTube cá nhân, nơi chia sẻ cuộc sống và các nội dung giải trí khác. Quyết định của idol nổi tiếng 1 thời khiến làng nhạc Nhật Bản chấn động.