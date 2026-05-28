Nữ ca sĩ đi hát quán bar kiếm sống: "Tôi ngỡ ngàng"

Tùng Ninh
"Sau này khi ra đời, đi phải hát phòng trà, quán bar để kiếm sống, tôi mới thực sự biết ơn những ngày tháng rèn luyện gốc rễ đó" – Tuyết Mai chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Tuyết Mai. Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Âm nhạc đã chảy trong máu tôi từ bé.

Tuyết Mai

Từ nhỏ tới năm 12 tuổi, tôi đã tham gia đánh đàn ở nhà thờ tại quê nhà Lâm Đồng. Tuy nhiên, vì ở vùng sâu hẻo lánh, tôi từng không dám nghĩ mình đủ khả năng thi vào Nhạc viện. Phải nhờ lời rủ rê của một người bạn vào ngày cuối cùng nộp hồ sơ, tôi mới liều lĩnh đăng ký và trúng tuyển vào Nhạc viện TP.HCM. Điểm số của tôi khá cao.

Thế nhưng, bước chân vào showbiz, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc.

Khó khăn lớn nhất khi học Nhạc viện là tôi không biết hát giả thanh, trong khi chất giọng tự nhiên của tôi lại là nữ trầm. Tôi đã bị áp lực rất nhiều. May mắn là tôi gặp được cô giáo Ngọc Tuyền (giọng Soprano Opera hàng đầu Việt Nam), cô rất tâm lý và chọn cho tôi những bài phù hợp để vượt qua các kỳ thi.

Sau này khi ra đời, đi phải hát phòng trà, quán bar để kiếm sống, tôi mới thực sự biết ơn những ngày tháng rèn luyện gốc rễ đó.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, tôi thừa nhận bản thân là một người khá tham lam. Tôi theo đuổi phong cách âm nhạc quá nhiều màu sắc. Tôi từng đoạt Quán quân Hãy nghe tôi hát năm 2020 nhờ dòng nhạc xưa nhưng đồng thời vẫn cân tốt các ca khúc nhạc trẻ thịnh hành và đặc biệt đam mê dòng nhạc hàn lâm như Blues/Jazz.

Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình chưa hẳn gói gọn được một chân dung cố định vì dòng nhạc nào cũng muốn thử sức. Tuy nhiên, trong năm 2026 này, khi ra mắt album mới, tôi muốn tóm gọn lại một Tuyết Mai trưởng thành nhất, đúng nghĩa nhất để gửi tặng khán giả.

Ngoài ca hát, tôi còn có đam mê đặc biệt với máy móc, kỹ thuật âm thanh. Tôi tự học thu âm, mix nhạc và sở hữu một studio riêng để tự tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong giọng hát của mình".

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
