Nữ ca sĩ có bài hát tỷ view nhờ Nguyễn Văn Chung: "Tôi rất lên án một số người"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ tỷ view Phan Như Thùy.



Phan Như Thùy

Tại đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ quan điểm về chủ đề "Nuôi thú cưng theo trào lưu của giới trẻ".

Cô nói: "Tôi có những ký ức gắn bó với thú cưng từ khi còn rất nhỏ. Lần đầu tôi nuôi mèo là khi mới khoảng 4 tuổi. Dù khi ấy tôi còn bé, nhưng khoảnh khắc chứng kiến thú cưng ra đi đã để lại trong tôi nỗi buồn và một ký ức đến giờ vẫn in đậm trong đầu.

Đến năm học lớp 6, tôi tiếp tục có thêm một người bạn bốn chân là chú chó do bố mẹ tặng nhân dịp sinh nhật.

Vì tôi rất yêu mèo và thường sang nhà hàng xóm chơi cùng thú cưng, nên món quà ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Những kỷ niệm bên thú cưng là những ký ức thật sự rất đẹp với tôi, gắn liền với tuổi thơ hồn nhiên và cảm giác được yêu thương vô điều kiện.

Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đi học về, bạn vẫy đuôi, chạy ra chào đón tôi. Với tôi, đó là những khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.

Hiện tại, tôi cũng đang sống chung với hai người bạn nuôi tổng cộng 5 con mèo. Cả 5 con mèo đó đều được chăm sóc kỹ lưỡng, gọi tên từng con và được yêu thương như những đứa con thực sự. Tất cả sự gắn bó ấy đều bắt nguồn từ tình yêu chân thành dành cho động vật".

Tiếp đó, Phan Như Thùy nói thẳng về trách nhiệm của người nuôi thú cưng: "Khi đã đưa một sinh mệnh về nhà, người nuôi phải có trách nhiệm trọn vẹn.

Tôi ừng chứng kiến thú cưng bị stress vì thiếu quan tâm và cho rằng đó là điều rất đáng sợ. Nếu cảm thấy mình không đủ thời gian, không đủ sự chăm sóc hay tình yêu, thì tốt nhất đừng bắt đầu. Tôi rất lên án một số người, nuôi thú cưng theo trào lưu".

Phan Như Thùy là nữ ca sĩ được biết đến qua bản hit Nổi gió lên đạt hơn 3 tỷ view trên mọi nền tảng.

Ca khúc nhạc Hoa do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chắp bút viết lời Việt đã đưa tên tuổi của cô nổi lên như một hiện tượng. Trước đó, Như Thùy từng giành Á quân của hai cuộc thi âm nhạc là Tuyệt đỉnh song ca 2016 và Hãy nghe tôi hát 2021. Năm 2025, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng gây bất ngờ khi ghi danh tham dự Miss Grand Vietnam và lọt vào top 10 chung cuộc.