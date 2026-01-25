Nữ ca sĩ bị thiếu gia “cắm sừng” sau vài ngày cưới, sắp ly hôn?

Nữ ca sĩ Trung Quốc Trần Tuyết Ngưng sinh năm 2001, nổi tiếng trên diện rộng với nhiều bản hit đình đám được nhiều khán giả yêu thích rầm rộ như Màu Xanh, Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em,... Tháng 11 năm ngoái, cô bất ngờ công khai hẹn hò với thiếu gia Lý Thụy Tân. Được biết, gia đình anh này sở hữu chuỗi khách sạn đẳng cấp và ngôi nhà trị giá 80 triệu NDT (301 tỷ đồng) ở Bắc Kinh. Tới ngày 17/1 mới đây, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ rình rang thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Ấy vậy mà vừa cưới được mấy ngày, chồng Trần Tuyết Ngưng đã bị tố quan hệ ngoài luồng, có nhiều nhân tình sau lưng vợ. Theo tờ 163 đưa tin sáng 25/1, Lý Thụy Tân bị tung loạt tin nhắn ngoại tình nhạy cảm, còn được cho là lộ hẳn hóa đơn vào khách sạn với tiểu tam. Chưa dừng lại ở đó, Lý Thụy Tân còn bị cáo buộc có nhiều nhân tình, hẹn hò loạt mỹ nhân cùng lúc. Cụ thể, Lý Thụy Tân bị tố đi du lịch vui vẻ cùng thí sinh Sáng Tạo Doanh - Hoàn Nhan Gia Di hồi tháng 11 năm ngoái ở thời điểm đã hẹn hò với Trần Tuyết Ngưng. Sau đó 1 tháng, thiếu gia sinh năm 2001 lại tiếp tục lộ khoảnh khắc nghi đang chụp hình cưới với 1 người bạn gái cũ khác để ôn lại tình xưa sau lưng nữ ca sĩ họ Trần.

Lý Thụy Tân bị bóc bằng chứng đi du lịch cùng Hoàng Nhan Gia Di vào tháng 11 năm ngoái khi đang hẹn hò Trần Tuyết Ngưng. Ảnh: Weibo

Lý Thụy Tân được cho là lén lút đi chụp bộ hình cưới với 1 cô bạn gái cũ khác sau lưng nữ ca sĩ họ Trần. Ảnh: Weibo

Vợ chồng Trần Tuyết Ngưng - Lý Thụy Tân đối mặt drama hôn nhân nghiêm trọng sau vài ngày cưới. Ảnh: 163

Ngoài ra, Lý Thụy Tân cũng đang phải đối mặt với nghi vấn phông bạt gia thế. Theo 1 nguồn tin, gia đình vị thiếu gia 10X không có chuỗi khách sạn bề thế như tin tức được công bố trước đó và anh cũng chỉ toàn dùng quần áo, đồng hồ nhái để đóng giả làm người giàu sang phú quý.

Sau hàng loạt tin tức tiêu cực, truyền thông cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn Trần Tuyết Ngưng sắp ly hôn ông xã bằng tuổi.

Giữa tâm bão lùm xùm, Lý Thụy Tân đã đăng ảnh ngầm phủ nhận nghi vấn ngoại tình đang bủa vây quanh mình. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Trần Tuyết Ngưng cùng dòng thông điệp: "Mọi chuyện đều ổn cả". Qua đó, anh bác bỏ luôn tin đồn sắp "đường ai nấy đi" với nữ ca sĩ 10X.

Lý Thụy Tân đăng ảnh hạnh phúc bên bà xã Trần Tuyết Ngưng, qua đó ngầm bác bỏ nghi vấn "cắm sừng" vợ. Ảnh: 163

Đồng thời, truyền thông xứ Trung cũng vừa tung ra nhiều thông tin có lợi cho ông xã Trần Tuyết Ngưng. Ký giả của tờ 163 cho hay, những tin nhắn ngoại tình liên quan tới Lý Thụy Tân là sản phẩm được photoshop. Ngoài ra hóa đơn vào khách sạn nghi của anh Lý và tiểu tam cũng bị bóc ra là không trùng khớp với thông tin của khách sạn trong thực tế.

Trong diễn biến mới nhất, người đăng bài tố Lý Thụy Tân ngoại tình, lộ tin nhắn nhạy cảm và hóa đơn vào khách sạn với tiểu tam cũng vừa lên tiếng xin lỗi, cho biết mình đăng bài nhằm câu view, gây chú ý.

Về nghi vấn phông bạt gia thế, Lý Thụy Tân cũng đã livestream bác bỏ, cung cấp bằng chứng về việc nhà anh có chuỗi khách sạn đúng như thông tin trước đó.

Ngoài ra, cô bạn gái cũ vừa lộ diện và giải vây giúp Lý Thụy Tân. Theo đó, người này khẳng định bộ hình cưới nghi của cô và thiếu gia họ Lý hồi tháng 12 năm ngoái thực ra là ảnh cũ.